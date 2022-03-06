Deniz Öncü Katar'da Dördüncü Olarak Sezona İyi Bir Başlangıç Yaptı

Moto3 'te 2022 sezonun ilk yarışı harika bir mücadeleye sahne oldu. Red Bull sporcusu Deniz Öncü istikrarlı performansıyla dördüncü sırayı elde etti ve ilk yarıştan 13 puanla ayrılmayı başardı. Red Bull KTM Tech3 takımı için yarışan temsilcimiz bu performansıyla sezonun ilerleyen yarışları için umut verdi.

Sıralama turlarında ilk sırayı elde eden Izan Guevera aldığı ceza nedeniyle pol pozisyonunu Ayumu Sasaki 'ye devretti. Ceza alan diğer isimler, Dennis Foggia ve Tatsuki Suzuki 'de sıralarını kaybedince, sıralama turlarını 12. sırada tamamlayan Deniz Öncü yarışa 9. sıradan başlama hakkını elde etti. Grid'in ilk üç sırasında ise Ayumu Sasaki , Jaume Masia ve Andrea Migno yer aldı.

Sasaki iyi bir start alarak erken turlarda rakipleriyle arasındaki farkı açmaya başladı. Migno, ikinci sıraya yükselirken, yarışa yüksek tempoda başlayan Deniz ilk turda 6. sıraya kadar tırmanmayı başardı. Sporcumuz istikrarlı performansıyla tırmanışını sürdürürken, üç tur sonra üçüncü sıraya kadar yükseldi.

Lider Sasaki arkasındaki grup ile farkı zaman zaman 1,5 saniyeye kadar yükseltirken Deniz'in de içinde bulunduğu takip grubunda sık sık değişiklikler yaşandı. Deniz’in birlikte çalışma çağrısına olumlu yanıt vermeyen takip grubunun kendi içindeki mücadelesi Sasaki’nin işine yararken, yarışın ortalarına doğru fark 3 saniyeye kadar yaklaştı.

Yarışın bitimine 9. tur kala , Masia ile mücadelesinde temastan kaçınmak üzere virajda biraz açılan Deniz, birkaç sıra kaybederek 10. sıraya geriledi. Ancak aynı tur içinde Kaito Toba ile temas eden Masia kendini pistin dışında buldu.

Deni Öncü sezona iyi başladı © Red Bull KTM Tech3

Bu turdan sonra mekanik arıza nedeniyle Sasaki yavaşlamaya başladı ve arkasındaki grupla fark 1,5 saniyeye kadar düştü. Deniz de grupla birlikte liderlik mücadelesine dahil oldu. 7 tur kala yavaşlayan Sasaki liderliği Migno'ya teslim ederken, Kaito Toba ikinci, Deniz ise üçüncü sıradaydı.

6 tur kala ikinciliğe yükselen Deniz, ilk sıradaki Migno'nun açığını aramaya başlarken, liderlik mücadelesi Migno, Deniz, Toba ve Sergio Garcia etrafında şekillenmeye başladı. Yarışın son turları harika bir mücadeleye sahne olurken, lideri takip eden üçlü arasındaki sıralama sık sık değişti.

Düzlükteki hızının avantajını başarıyla kullanan İtalyan pilot Andrea Migno zafere ulaşırken, Sergio Garcia ikinci, Kaito Toba ise üçüncü sırayı elde etti. Harika bir yarış çıkaran Deniz Öncü son ana kadar zafer için savaşırken istikrarlı performansını dördüncü sırayı alarak tamamladı. Deniz'in güven veren performansı sezonun devamında çok daha büyük başarıların gelebileceğini gösteriyor. Temsilcimiz elde ettiği sonuçla hanesine 13 puan yazdırmış oldu.