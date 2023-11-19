Deniz Öncü Katar'da Podyumun Üçüncü Basamağında!

Moto3'te sezon yavaş yavaş sona ererken sırada belki de şampiyonun belli olacağı Katar GP vardı. Şampiyonluk mücadelesinin büyük oranda Jaume Masia ve Ayumu Sasaki arasında geçmesi bekleniyordu. Deniz Öncü'nün de teknik olarak şampiyonluk şansı vardı ancak bunun için Deniz Öncü'nün son iki yarışı kazanması, Jaume Masia ve Ayumu Sasaki'nin yarışlardan puan alamaması gerekiyordu.

Katar'daki merakla beklenen mücadeleye Deniz Öncü üçüncü cepten başladı. Pole'de ise Daniel Holgado vardı. Kırmızı ışıklar yanıp yarış başladığında Deniz Öncü de harika bir başlangıca imza attı ve ilk virajda yarış liderliğini aldı. İkinci sektörde arka tarafta bir kaza sebebiyle sarı bayraklar geldi. İlk turun bitimiyle beraber Deniz Öncü dördüncü basamağa geriledi, liderliği ise Holgado aldı. Hemen arkasından da Deniz Öncü'ye erken start sebebiyle çift uzun tur cezası geldi. Deniz Öncü'nün 15 turda iki uzun tur cezası çekmesi, yaklaşık altı saniye kaybetmesi anlamına gelebilirdi.

Deniz Öncü, iki uzun tur cezası aldığı yarışı podyumda bitirdi © Red Bull Content Pool

Deniz Öncü'nün hedefi grup kopup gitmeden uzun turları atıp tekrar mücadeleye katılmaktı. İlk uzun turunu tamamladığında 16'ıncı sırada yer alıyordu, ikinci uzun turu tamamladığında ise 25'inci basamağa kadar geriledi. Tam o sırada Sasaki ve Masia arasında nefesleri kesen bir mücadele vardı. Deniz Öncü de cezaların ardından liderin 4,5 saniye gerisindeydi.

Başlangıçta büyük bir hata yaptım ve erken çıktım. Ancak devamında elimden gelenin en iyisini yaptım ve üçüncülüğü aldım. Buraya gelip beni destekleyen Kenan Sofuoğlu'na ve Toprak Razgatlıoğlu'na çok teşekkürler. Deniz Öncü

Bitime 8 tur kala, Deniz Öncü 13'üncü sıraya kadar yükseldi. Liderlik koltuğunda Holgado vardı. Deniz Öncü iki uzun tur cezasına rağmen yükselişe devam etti. Hemen önündeki isim de iki tur cezası alınca Deniz Öncü ilk 10'a dahil olmayı başardı. Son dört tura girilirken düzlükte Holgado'yu geçip liderliği Masia aldı. Deniz Öncü ise cezalarla başlayan yarışa rağmen yedinci sıraya kadar yükselmiş, yerini koruyordu. Diğer yanda Sasaki 10'uncu sıraya kadar gerileyince Masia'nın da şampiyonluk için önü açılmış oldu. Yarışın o kısmında da çok büyük bir heyecan vardı.

Deniz Öncü, Katar'daki podyumu ekibiyle birlikte kutladı © Red Bull Content Pool

Son iki tura girerken Deniz Öncü de geri döndü ve inanılmaz bir şekilde liderlik mücadelesine girdi ve sürekli fırsat kovalamaya devam etti. Kısa süre sonra Deniz, Holgado'ya bir atak yaparak onu geçmeyi de başardı. Son tura girildiğinde Deniz Öncü, önce dördüncü sırayı aldı. Ardından önündeki kaza tehlikesini fırsata çevirip ikinci sıraya kadar yükseldi. Liderlik koltuğunda ise Masia vardı. Sasaki'nin şampiyonluğu kaybetmemesi için yarışı Deniz Öncü'nün kazanması gerekiyordu.

Alonso, Deniz Öncü'yü geçti ve Deniz üçüncü sıraya düştü. Ancak her şeye son virajın karar vereceği kesindi. Bu inanılmaz yarış sona ererken, Sasaki bir düşme tehlikesi atlattı. Masia son virajdan önde çıktı ve bu, Masia'nın 2023 Moto3 Dünya Şampiyonu olması anlamına geliyordu. Masia sezonu şampiyonlukla tamamlarken, Deniz Öncü de iki uzun tur cezasına rağmen Katar'da muhteşem bir performansla üçüncü sıradan podyuma dahil olmayı başardı.