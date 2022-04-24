Deniz Öncü Portekiz'deki Yarışı Podyumun Hemen Arkasında Tamamladı

Moto3'te sezonun beşinci yarışı Portekiz'deki Algarve Uluslararası Pisti'nde koşuldu. İlk dört yarışta topladığı 37 puan ile şampiyonada beşinci sırada bulunan Red Bull sporcusu Deniz Öncü , sezonun beşinci ayağını dördüncü sırada tamamladı.

Deniz Öncü cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turları seansında 2:03.955'lik dereceye imza atarak bu sezon ilk, kariyerinde ikinci kez pole pozisyonunun sahibi oldu. Yarışın ilk çizgisindeki diğer isimler ise Mario Aji ve Lorenzo Fellon oldu.

Deniz Öncü bu sezon ilk kez pole pozisyonunda yer aldı. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Deniz Öncü pazar sabahı yapılan yarışta şahane bir start alarak rakipleri ile arasındaki mesafeyi açıp virajları lider geçmeyi başardı. Şampiyonada ikinci sırada yer alan Sergio García ise altıncı sırada başladığı yarışın ilk turu sona ererken liderliği Deniz Öncü'den devraldı.

21 tur üzerinden koşulan yarışın üçte birlik kısmı geride kalırken sıralama Deniz Öncü beşinci sırada yer alıyordu. Yarışa Sergio García liderlik ederken onu sırasıyla Izan Guevara, Ayumu Sasaki ve Jaume Masià üçlüsü takip ediyordu.

Deniz Öncü © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Son sekiz tura girilirken yarışa 15. sıradan başlayan Jaume Masià liderliğe yükselmeyi başardı. Onu sırasıyla Izan Guevara, Sergio García ve Ayumu Sasaki takip etti. Öndeki dörtlüyü yakından takip eden Deniz Öncü de beşinci sıradaydı.

Deniz asıl hamlesini ise son 5 tura girilirken yaptı ve bir anda ilk sıraya çıkarak farkı da açmaya başladı. Ayumu Sasaki ve Sergio García ile mücadele ederek son 4 tura liderlik koltuğunda giren Deniz, çok yakın geçen liderlik mücadelesinin hep içinde kaldı.

Son 3 tura girilirken bu kez dördüncülüğe gerileyen Deniz yarışın son bölümünde de hep zirve mücadelesi içinde kaldı. Nefesleri kesen son turda zirveyi tekrar zorlayan Deniz, geçiş yapma fırsatı bulamayınca yarışı da dördüncü sırada tamamladı.

Yarışın sonunda kazanan Sergio García olurken Jaume Masià ikinci, Ayumu Sasaki ise üçüncü oldu.