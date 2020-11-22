Deniz Öncü Sezonu Puan Alarak Tamamladı
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Moto3 sezonu Portekiz'de görkemli bir finale sahne olurken Red Bull sporcusu Deniz Öncü, başarılı bir performansın ardından puan almayı başardı. Şampiyonluğa ulaşan isim ise Albert Arenas oldu.
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Moto3'te heyecan sezonun son yarışında da doruktaydı. Albert Arenas, Ai Ogura ve Tony Arbolino arasında geçen Moto3 şampiyonluk mücadelesi Portekiz'de sezonun son yarışında müthiş anlar yaşanmasına neden oldu. Temsilcimiz Deniz Öncü de Moto 3'teki ilk sezonunu son yarışta puan alarak tamamladı.
Red Bull KTM Ajo sürücüsü Raul Fernandez sıralama turlarında ilk sırayı elde ederken Jeremy Alcoba ikinci, Red Bull KTM Tech 3'ten Ayum Sasaki de üçüncü sıradan start aldı. Şampiyonluk adaylarından Ai Ogura beşinci, Albert Arenas altıncı, Tony Arbolino ise yirmi yedinci sırada yarışa başladı.
Startla birlikte yerini koruyan Raul Fernandez istikrarlı bir sürüşle yoluna devam ederken, on birinci sıradan start alan Deniz Öncü henüz ilk turda yedinci sıraya kadar yükselmeyi başardı. Yarışın başından itibaren birbirine üstünlük sağlamaya çalışan Arenas ve Ogura üst sıralara tırmanırken, müthiş bir performans gösteren Tony Arbolino da ön sıralara ulaşarak şampiyonluk yarışına dahil oldu.
Rekabetin pisti ele geçirdiği yarışta Red Bull sporcusu Raul Fernandez damalı bayrağı ilk sırada görürken Dennis Foggia ikinci, Jeremy Alcoba ise üçüncü sırayı elde etti. Şampiyonluk mücadelesi için ise son turda nefesler tutuldu. Albert Arenas yarışı istediği sırada tamamlamamış olsa da elde ettiği on ikincilik şampiyonluk için yeterli oldu. Yarışı beşinci tamamlayan Tony Arbolino sezonu podyumun ikinci sırasında bitirdi. Ogura ise üçüncü oldu.
Temsilcimiz Deniz Öncü, Moto3'teki ilk sezonunun son yarışında onuncu sırayı alarak yine puan toplamayı başardı. Deniz, bu sezon çıktığı on beş yarışın sekizinde puan kazanırken, hem önemli tecrübeler elde etti hem de gelecek vadeden bir performans gösterdi.