Deniz Öncü Sezonu Puan Alarak Tamamladı

'te heyecan sezonun son yarışında da doruktaydı. Albert Arenas, Ai Ogura ve Tony Arbolino arasında geçen Moto3 şampiyonluk mücadelesi Portekiz'de sezonun son yarışında müthiş anlar yaşanmasına neden oldu. Temsilcimiz

sıralama turlarında ilk sırayı elde ederken Jeremy Alcoba ikinci, Red Bull KTM Tech 3'ten Ayum Sasaki de üçüncü sıradan start aldı. Şampiyonluk adaylarından Ai Ogura beşinci, Albert Arenas altıncı, Tony Arbolino ise yirmi yedinci sırada yarışa başladı.

Red Bull KTM Ajo sürücüsü Raul Fernandez sıralama turlarında ilk sırayı elde ederken Jeremy Alcoba ikinci, Red Bull KTM Tech 3'ten Ayum Sasaki de üçüncü sıradan start aldı. Şampiyonluk adaylarından Ai Ogura beşinci, Albert Arenas altıncı, Tony Arbolino ise yirmi yedinci sırada yarışa başladı.

Red Bull KTM Ajo sürücüsü Raul Fernandez sıralama turlarında ilk sırayı elde ederken Jeremy Alcoba ikinci, Red Bull KTM Tech 3'ten Ayum Sasaki de üçüncü sıradan start aldı. Şampiyonluk adaylarından Ai Ogura beşinci, Albert Arenas altıncı, Tony Arbolino ise yirmi yedinci sırada yarışa başladı.

henüz ilk turda yedinci sıraya kadar yükselmeyi başardı. Yarışın başından itibaren birbirine üstünlük sağlamaya çalışan Arenas ve Ogura üst sıralara tırmanırken, müthiş bir performans gösteren

Startla birlikte yerini koruyan Raul Fernandez istikrarlı bir sürüşle yoluna devam ederken, on birinci sıradan start alan Deniz Öncü henüz ilk turda yedinci sıraya kadar yükselmeyi başardı. Yarışın başından itibaren birbirine üstünlük sağlamaya çalışan Arenas ve Ogura üst sıralara tırmanırken, müthiş bir performans gösteren Tony Arbolino da ön sıralara ulaşarak şampiyonluk yarışına dahil oldu.

Startla birlikte yerini koruyan Raul Fernandez istikrarlı bir sürüşle yoluna devam ederken, on birinci sıradan start alan Deniz Öncü henüz ilk turda yedinci sıraya kadar yükselmeyi başardı. Yarışın başından itibaren birbirine üstünlük sağlamaya çalışan Arenas ve Ogura üst sıralara tırmanırken, müthiş bir performans gösteren Tony Arbolino da ön sıralara ulaşarak şampiyonluk yarışına dahil oldu.