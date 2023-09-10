Deniz Öncü San Marino'da Podyumda!

Deniz Öncü , sıralama turlarının ardından beşinci cepten start alacaktı ve San Marino GP’sinde güzel ve keyifli pazar günü bizleri bekliyordu. Deniz Öncü hem antrenman turlarında hem de sıralama turunda çok iyi bir performans ortaya koydu.

Deniz Öncü'nün Son 6 yarışta 4 podyumu vardı. Bunların ikisi galibiyet ikisi de son virajlarda yaşadığı talihsizliklerdi… San Marino’da pole pozisyonu Jaume Masia’da ve Masia, Deniz Öncü'den sıralamada sadece bir puan önde. Dolayısıyla Deniz Öncü açısından Masia’yı geçerek üçüncü sırayı almak adına da önemli bir yarış.

Deniz Öncü bir kez daha galibiyeti hedeflediği yarışta ikinci çizgiden start aldı, sağında David Alonso, solunda Diogo Moreira vardı. Deniz Öncü istediği gibi bir başlangıç yapamadı ve yedinciliğe düştü. Hemen ardından sıralamada yükselmesi gerektiğini bilen Deniz Öncü önündeki rakibine atak yaptı ve sonuç aldı, altıncı sıraya yükseldi. Sonrasında bir atak daha yapan Deniz Öncü bir sıra daha yükseldi ve dördüncü sıraya geri döndü. Durmak bilmeyen Deniz öncü bir atak da Sasaki’ye yaptı ve onu da geçti. Artık sırada turun liderliğini alıp Masia’yı geçmeye çalışmak vardı.

Bitime 17 tur kala artık Deniz’in amacı Masia’yı yakalayıp onu geçmekti. Deniz öncü çok hızlı bir tur daha attı ve rakibinden çeyrek tur daha hızlıydı. Yarışın sonunda Masia’yla savaşabilecek lastiklerin de kalması gerekiyordu. Deniz öncü Startta sekizinciliğe kadar düşmüştü ama o problemi atlatıp üst üste sıra kazandı ve liderin hemen arkasında yer alıyordu. Bu tura kadar ilk altı sıra içinde yarıştaki en hızlı isim Deniz Öncü’ydü.

Bitime 14 tur kala Diogo Moreira ve arka grup, Deniz Öncü'ye baskı yapmaya devam ediyorlardı. Diğer yandan Deniz Öncü virajlarda da mümkün olduğu kadar hızlı olmaya çalışıyordu. Bitime 13 kala Deniz'den ufak bir hata geldi ve ikinciliği Moreira aldı. Bir tur sonra viraj içinde çok hızlı bir atakla Deniz Öncü yeniden ikinciliği elde etti.

Deniz Öncü, hâlâ virajlarda çok hızlı ve bitime 9 tur kala, büyük bir karmaşadan harika bir şekilde çıkarak Masia'yı geçmeyi başardı ve liderliği aldı. Elbette Moto3 dinamikleri gereği Deniz Öncü'nün kaçması çok zordu ancak Deniz yarışı önde götürüp liderliği almak konusunda da tecrübeli bir isimdi. Deniz öncü liderliğini sürdürürken hemen arkasında Jaume Masia, üçüncü sırada ise Munoz vardı.

Bitime 7 tur kala ilk dört isim arka grupla farkı açtı ve böylece Deniz'in podyum ihtimali de yavaş yavaş garantilenmiş oldu. Ancak Deniz'in tabii ki tek amacı bu yarışı kazanmaktı.

Munoz çok agresif ataklar yapmaya devam ediyordu ve bitime 5 tur kala ikinciliği aldı. Bunun ardından Deniz biraz farkı açmaya çalıştı ve bunu başardı. Diğer yandan Masia hemen o atağa karşılık verdi ve kısa süre sonra ikinci sırayı Munoz'dan geri aldı. Deniz Öncü son iki tur kala liderliği sürdürüyordu. İnanılmaz bir viraj geçirdi ve liderliğini arkasındaki Masia'ya karşı bir kez daha pekiştirmiş oldu.

Misano'da son tur nefesleri keserek başladı. Bitime son 4 km kala Deniz öncü önde gitmeye devam ediyordu ve kariyerindeki üçüncü Moto3 galibiyetini alarak puan farkını sekize indirmeye çalışıyordu. İstediği alanı da buldu ama arka grup çok yaklaştı ve David Alonso galibiyeti aldı. Jaume Masia ikinci oldu temsilcimiz Deniz Öncü üçüncü oldu. Aslında Masia'nın üçüncülükteyken bir anda liderliği almaya çalışması, Alonso'ya galibiyeti getirmiş oldu.

Yeteri kadar iyiydim. Sadece son bölümde biraz daha farklı bir stil kullanmam gerekiyordu. Hata yaptım ama nasıl olması gerektiğini anladım. Güçlüyüz ve dünya şampiyonluğu mücadelesi veriyoruz. #53 DENIZ ÖNCÜ

Diğer yandan Moto3'te puan lideri Dani Holgado San Marino'da çok iyi bir yarış geçirmedi ve puan dahi alamadı. Deniz Öncü ise hanesine 16 puan yazdırmış oldu.

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda son haftalarda beş, altı sporcunun dahil olduğu bir şampiyonluk yarışı olacağına şüphe yok. Deniz Öncü'de hedef Moto3 dünya şampiyonluğu...