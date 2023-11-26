Deniz Öncü, 2023 Sezonunu Dördüncü Sırada Tamamladı

Moto3’te 20 yarıştan oluşan 2023 sezonunun son ayağına Valencia’daki Ricardo Tormo pisti ev sahipliği yaptı. Cumartesi günü koşulan sıralama turu seansının en hızlı ismi Hollandalı sürücü Colin Veijer olurken, onu Ayumu Sasaki takip etti. Deniz Öncü ise sadece 0.052 saniye farkla üçüncü sırada yer aldı.

Sıralama turu seansında Red Bull sporcularının üstünlüğü vardı © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Sasaki start sonrası liderliği alırken, ilk virajlardaki temaslar sonrası Diego Moreira ve Vicente Pérez yerde kaldı. Temas sırasında Daniel Holgado da yavaşlayarak gerilere düştü. 20 turluk yarışın ilk turu geride kalırken Deniz Öncü, lider Sasaki ve Veijer ikilisinin gerisinde üçüncü sırada yer alıyordu.

Ağrıları nedeniyle performansı merak edilen Deniz Öncü, buna rağmen hızından bir şey kaybetmediği gösterdi ve ilk turlarda zaman zaman önündeki rakiplerini geçmeyi başardı. Üçüncü turda yerde kalan Lorenzo Fellon yarışa veda etti. İlk üç tur geride kalırken sıralama Veijer, Sasaki, Deniz Öncü şeklindeydi.

Deniz Öncü sezonu dördüncü sırada tamamladı © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Yarışın ilk yarısı boyunca ön grupta çok fazla geçiş yaşanmadı. Dokuzuncu turda Sasaki’yi geride bırakan Deniz Öncü ikinciliğe yükseldi ancak bir sonraki turda bu kez Japon sürücü atağını yaparak yerini geri aldı. İlk turda son sıraya kadar gerileyen Holgado ise bu sırada sekizinci sıraya kadar yükseldi.

David Alonso ile temas yaşayan Deniz Öncü beşinci sıraya gerilese de son turda beş sürücü arasında liderlik ve podyum mücadelesi yaşandı. Sasaki sezonun son yarışını galibiyetle tamamlarken, ona podyumda Alonso ve Iván Ortolá eşlik etti. Deniz Öncü ise aldığı beşincilik ile sezonu dördüncü sırada tamamladı.

Moto3 Sürücüler Şampiyonası

Jaume Masià, 274 puan Ayumu Sasaki, 268 puan David Alonso, 245 puan Deniz Öncü, 223 puan Daniel Holgado, 220 puan Iván Ortolá, 187 puan Collin Veijer, 149 puan Diogo Moreira, 131 puan José Antonio Rueda, 121 paun David Muñoz, 113 puan