Deniz Öncü Sezonun Son Yarışında Podyumda

Moto3 'te sezonun son yarışı olan Valencia GP'de Red Bull sporcusu Deniz Öncü ikinci sırada yer alarak podyuma çıkmayı başardı. Temsilcimiz sezonu sürücüler sıralamasında beşinci tamamlayarak başarılı bir yarış yılını geride bıraktı.

Antrenman ve sıralama turların harika performanslara imza atan Deniz, yarışa ilk çizgide başlama hakkı elde etti. Şampiyonluğunu daha evvel ilan eden Izan Guevera ilk sıradan start alırken, Deniz hemen arkasında yer aldı. Sergio Garcia ise üçüncü sırada start alarak ilk çizgiyi tamamladı.

Deniz Öncü, Valencia'da sıralama turlarını ikinci sırada tamamladı © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Start'la birlikte ilk sırada yer alan Guevera ve Deniz, rakiplerinin bir adım önünde kalmayı başarırken, Sergio Garcia üçüncü sırayı korudu. Ivan Ortola dördüncü sıraya yükselirken, David Munoz ise beşinci sırada kendine yer buldu. Üç tur geride kalırken Ayumu Sasaki, Munoz'u geride bırakarak beşinciliğe yükseldi.

Yarışın ortasına gelindiğinde Guevera ve Deniz rakiplerinden iyice uzaklaşırken, Deniz'le takipçisi Garcia arasındaki fark 2 saniyenin üzerine çıktı. Deniz sabırla Guevera'yı takip ederken, bitime sekiz tur kala üçüncü sıradaki Garcia da Deniz'in 2,5 saniye arkasındaydı.

Deniz Öncü © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Son anlar yaklaşırken gözler Guevera ve Deniz arasındaki düelloya kilitlendi. Ancak o sırada birkaç sıra arkada, Sasaki ve Munoz'u geride bırakan Dennis Foggia dördüncü sıraya yükseldi.

Son turda, Deniz beklendiği üzere harika bir atak yaparak Guevera'yı ardında bırakmayı başardı. Ardından gelen virajlarda rakibini ardında tutmayı başarsa da son virajdan sonra finiş düzlüğünde Guevera'nın süratine karşı koyamadı ve ikinci sırada yer aldı.

Hafta sonu boyunca gösterdiği harika performansla 2022 sezonunu güzel bir vedayla taçlandıran Deniz, sezonu sürücüler sıralamasında beşinci sırada tamamladı.

Moto3 Valencia GP | Sonuçlar 1 38:10:406 2 +0.062 3 +6.557 4 +14.133 5 +14.574 Sıra Sürücü Süre 1 38:10:406 2 +0.062 3 +6.557 4 +14.133 5 +14.574