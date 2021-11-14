Deniz Öncü Sezonun Son Yarışında Beşinci Oldu

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda 18 yarışlık sezonun son ayağı, İspanya'nın Valencia şehrinde koşuldu. Şampiyonada mücadele eden Red Bull sporcusu Deniz Öncü , 13. sırada başladığı yarışı beşinci sırada tamamladı ve sezonu da 95 puan toplayarak noktaladı.

Cumartesi günü gerçekleşen sıralama turu seansında 1:39.493'lük derece imza atan Deniz Öncü, yarışa 13. sıradan başlama hakkı elde etti. İlk sırada 2021 sezonu şampiyonu Pedro Acosta yer alırken, onu Tatsuki Suzuki ve Izan Guevara ikilisi takip etti.

23 turluk yarışta iyi bir start alan Deniz Öncü yedinci sıraya kadar yükselirken, henüz ilk tur içinde yaşanan kazalar sonrası sarı bayraklar sallandı. Düşen sürücüler kısa sürede pistten ayrıldılar ve yarışın ilk turunu Pedro Acosta lider olarak geçti.

Deniz Öncü turlar ilerledikçe temposunu artırdı ve kısa sürede üçüncü sıraya kadar yükseldi. Yarışın üçte birlik kısmı geride kalırken Pedro Acosta'nın arkasına takılan Deniz, zaman zaman liderliğe kadar yükselerek yarış zaferine göz kırpmaya başladı.

Yarış boyunca ataklarıyla dikkat çeken Deniz Öncü, bitime sekiz tur kala aldığı uzun tur cezası nedeniyle 11. sıraya geriledi. Kalan turlarda yeniden üçüncü sıraya yükselen ve son virajda liderlik için atak yapan Deniz, yarışı beşinci sırada tamamladı.