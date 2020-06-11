MotoGP 2020'de Sezonun İlk 13 Yarışının Takvimi Açıklandı
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Yeni MotoGP sezonu için her şey hazır! 19 Temmuz'da Jerez'de başlayacak olan sezonun ilk 13 yarışına ilişkin takvim açıklandı.
MotoGP heyecanı geri dönüyor. Ertelenen sezonun Avrupa'daki pistleri kapsayan 13 yarışlık takvimi açıklandı. Takvime göre iki teker tutkunları 19 Temmuz'da ekran başındaki yerlerini almak için hazırlanabilirler.
Yapılan açıklamaya göre, MotoGP'nin 2020 sezonu 19 Temmuz'da Jerez Pisti'nde başlayacak. Takvimde şu an için belirlenen son yarış ise 15 Kasım'da Valencia Pisti'nde gerçekleşecek. MotoGP yönetimi Jerez, Red Bull Ring, Misano, Aragon ve Valencia pistlerinde ikişer yarış yapılmasını uygun görürken takvimin geri kalanı için Avrupa'nın dışından seçilecek dört pist ise henüz belirlenmedi. Sezonun son yarışının 13 Aralık'ta yapılması planlanırken takvimin geri kalanı ise 31 Temmuz'dan önce açıklanacak.
|SIRA
|PİST
|TARİH
|1
|Jerez, İspanya
|19 Temmuz
|2
|Jerez, İspanya
|26 Temmuz
|3
|Brno, Çekya
|9 Ağustos
|4
|Red Bull Ring, Avusturya
|16 Ağustos
|5
|Red Bull Ring, Avusturya
|23 Ağustos
|6
|Misano, San Marino
|13 Eylül
|7
|Misano, San Marino
|20 Eylül
|8
|Catalunya, İspanya
|27 Eylül
|9
|Le Mans, Fransa
|11 Ekim
|10
|Aragon, İspanya
|18 Ekim
|11
|Aragon, İspanya
|25 Ekim
|12
|Valencia, İspanya
|8 Kasım
|13
|Valencia, İspanya
|15 Kasım