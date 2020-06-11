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MotoGP

MotoGP 2020'de Sezonun İlk 13 Yarışının Takvimi Açıklandı

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
Yazar: Red Bull
Yeni MotoGP sezonu için her şey hazır! 19 Temmuz'da Jerez'de başlayacak olan sezonun ilk 13 yarışına ilişkin takvim açıklandı.
MotoGP heyecanı geri dönüyor. Ertelenen sezonun Avrupa'daki pistleri kapsayan 13 yarışlık takvimi açıklandı. Takvime göre iki teker tutkunları 19 Temmuz'da ekran başındaki yerlerini almak için hazırlanabilirler.
MotoGP 2020 Takvimi
MotoGP 2020 Takvimi
© MotoGP
Yapılan açıklamaya göre, MotoGP'nin 2020 sezonu 19 Temmuz'da Jerez Pisti'nde başlayacak. Takvimde şu an için belirlenen son yarış ise 15 Kasım'da Valencia Pisti'nde gerçekleşecek. MotoGP yönetimi Jerez, Red Bull Ring, Misano, Aragon ve Valencia pistlerinde ikişer yarış yapılmasını uygun görürken takvimin geri kalanı için Avrupa'nın dışından seçilecek dört pist ise henüz belirlenmedi. Sezonun son yarışının 13 Aralık'ta yapılması planlanırken takvimin geri kalanı ise 31 Temmuz'dan önce açıklanacak.
SIRAPİSTTARİH
1Jerez, İspanya19 Temmuz
2Jerez, İspanya26 Temmuz
3Brno, Çekya9 Ağustos
4Red Bull Ring, Avusturya16 Ağustos
5Red Bull Ring, Avusturya23 Ağustos
6Misano, San Marino13 Eylül
7Misano, San Marino20 Eylül
8Catalunya, İspanya27 Eylül
9Le Mans, Fransa11 Ekim
10Aragon, İspanya18 Ekim
11Aragon, İspanya25 Ekim
12Valencia, İspanya8 Kasım
13Valencia, İspanya15 Kasım