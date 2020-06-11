MotoGP 2020'de Sezonun İlk 13 Yarışının Takvimi Açıklandı

MotoGP heyecanı geri dönüyor. Ertelenen sezonun Avrupa'daki pistleri kapsayan 13 yarışlık takvimi açıklandı. Takvime göre iki teker tutkunları 19 Temmuz 'da ekran başındaki yerlerini almak için hazırlanabilirler.

MotoGP heyecanı geri dönüyor. Ertelenen sezonun Avrupa'daki pistleri kapsayan 13 yarışlık takvimi açıklandı. Takvime göre iki teker tutkunları 19 Temmuz 'da ekran başındaki yerlerini almak için hazırlanabilirler.