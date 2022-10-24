MotoGP 22 Hakkında Bilmen Gerekenler

MotoGP heyecanı -her yıl olduğu gibi- bu yıl da Milestone’un MotoGP serisi ile oyuncularla buluştu. MotoGP’nin resmi oyun serisi sayesinde MotoGP, Moto2, Moto3 ve MotoE sınıflarının yanı sıra Red Bull MotoGP Rookies Cup serisi deneyimlenebiliyor. Oyunun bu geniş yelpazesi sayesinde Red Bull sporcusu Deniz Öncü’yü kontrol etme ve onunla şampiyonluk kovalama imkanı da sunuluyor. Şimdi vakit kaybetmeden oyunun detaylarına geçelim.

Oyunda Marc Márquez dahil grid'deki tüm sürücüler mevcut. © Milestone

MotoGP 22 kariyer modu

Oyunun en kapsamlı kısmı tabii ki kariyer modu. Yeni bir kariyere adım atarken yolculuğa nereden başlanacağı seçilebiliyor. Direkt olarak bir MotoGP takımında yer almak da mümkün, Moto2 ya da Moto3 serilerine adım atarak da. Moto3’te başlanacak bir kariyer, yıllar içinde Moto2’ye ve sonrasında MotoGP’ye yükseliş ile enfes bir hikaye yazma şansı tanıyor. Kategori seçiminden sonra sezonun uzunluğundan endişe edenler için 8, 15 ve 21 yarışlık sezon tercihi yapılabiliyor.

Bir takımın bünyesine dahil olmadan önce bir menajer işe almak gerekiyor çünkü menajerler takımlardan teklif getirme görevi görüyor. Seçilen menajerden mevcut fabrika takımlarından ya da uydu takımlardan teklif getirmesini istemek bir seçenek ama alternatif olarak grid’e yeni bir takım dahil etmek de mümkün. Takımlardan gelen tekliflerde imza parası, maaş ve bonus detaylarının yanı sıra sıralama seansı, yarış ve şampiyona başlıkları altında beklentiler belirtiliyor.

Takım seçiminden sonra elbette ki bir sürücü hazırlamak gerekiyor. Sürücü yaratırken isim, yaş ve tip gibi temel detaylar dışında kask tasarımı, numara, tulum, tulum üstündeki çıkartma, eldiven, dizlik, bot ve viraj alma stili seçimi yapılabiliyor. Kulağa çok ekstra bir detay gibi gelebilir ama fren yaparken kaç parmak kullanıldığı dahi seçilebiliyor. Tasarım konusunda yetenekli oyuncuların hazırladığı kask, numara ve çıkartmalara yine bu bölümden ulaşılabiliyor.

Oyunu bu şekilde oynamak mümkün ancak bir hayli zor. © Milestone

Yeni bir takım kurmayı tercih edince başta yine menajer işe almak gerekiyor, ardından bu menajer aracılığıyla teklifler alınıyor. Tekliflerden birini kabul ettikten sonra sürücü hazırlama sürecine ek olarak takımla ilgili düzenlemeler yapılıyor. Motosikletin kaplama deseni, desendeki renkler ve jant rengi seçilebiliyor. Son olarak sürücünün giyeceği tuluma dair birkaç tercih yapıldıktan sonra bu yeni takım ile nihayet şampiyonluk mücadelesi verme sürecine geçiliyor.

Kariyer yönetimi dört bölümden oluşuyor; takvim, kontrat yönetimi, teknik personel yönetimi ve takım idari merkezi. 52 haftalık takvimde sezon kış testleri ile başlayıp yarış hafta sonları ile devam ediyor. Yılın ortasına doğru bir test dönemi daha olurken, aynı tarihlerde transfer dönemi de başlıyor. Teknik personel bölümünde takımın baş mühendisi ve veri analisti yer alıyor, bu ikilinin yeteneklerine bağlı olarak topladığı veriler motosikletin gelişimi için harcanıyor.

Gelelim en önemli kısma, yani takım idari merkezine. Aslında ismi kadar kapsamlı olmayan bu bölümde sezon boyunca motosikletin gelişimi için mesai harcanıyor. Takım çalışanlarının haftalık olarak elde ettiği geliştirme puanları bu bölümdeki dört ana başlık altında (motor, şasi, aerodinamik, elektronik) harcanabiliyor. Mevcut personeli departmanlar arasında dağıtmak mümkün ve personel sayısına göre puan kazanılıyor, puanlar da gelişim ağacındaki kalemlerde kullanılıyor.

Development Test görevlerini tamamlayarak araştırma veri puanı toplanıyor. © Milestone

MotoGP 22'nin kariyer moduna dair hemen hemen tüm detaylar bunlar, bu detaylar eşliğinde yapılması gereken şeyse yarış galibiyetleri ve şampiyonluk kovalamak. Yarış hafta sonlarında "Development Test" görevlerini yaparak ekstra veri puanı toplamak gelişim açısından önemli. Özellikle antrenman seanslarına katılıp pisti, virajları iyice öğrenmek işleri kolaylaştırıyor. Üst üste galibiyetler almak ve şampiyonluklar kazanmak da tamamen oyuncunun becerisine kalıyor.

MotoGP 22 ile 2009’a dönüş

MotoGP tutkunlarını memnun edecek içeriklerden biri de Nine Season 2009. MotoGP’nin efsanevi 2009 sezonunu yeniden yaşama şansı sunan bu bölüm aslında bir tür belgesel olarak değerlendirilebilir. 2009 yılında şampiyonluk mücadelesi veren Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa ve Casey Stoner dörtlüsü üzerine kurulu bu içerik 19 bölümden oluşuyor.

Sırayla oynanabilen her bölümde sezonun önemli anları Mark Neale’ın anlatımı eşliğinde aktarılıyor. 17 yarıştan oluşan 2009 sezonu için kurgulanan akışın her bölümünde gerçek yarış görüntüleri ve mücadeleler iç içe yedirilmiş. Her bir bölümde birkaç farklı mücadele yer alırken, yarış boyunca farklı rollere bürünmek ve bu mücadeleleri tamamlamak gerekiyor.

Viraj alırken motosikleti yatırma açısına ve hıza dikkat etmek gerekiyor. © Milestone

MotoGP 22 oynanış detayları

Yarış oyunlarına meraklı oyuncular otomobil sürülen oyunlarda belli bir standart yakalamak için çok fazla zorlanmazlar genelde. Motosiklet sürülen oyunlarda ise iş çok daha zor çünkü motosikletler, dönüş konusunda otomobiller kadar hızlı tepki vermiyor. Direksiyonu çevirerek değil, motosikleti yatırarak dönüş yapmaya alışmak özellikle türe uzak oyuncuları fazlasıyla zorlayabilir. Bu yapıya ve oynanış mekaniğine alıştıktan sonra ince detayları öğrenip tur sürelerini geliştirmek şart.

Oyunun zorluk seviyesi ayarı öğrenme sürecinde epey yardımcı oluyor. Yeni başlayanlar için %30 ila %40 arasındaki yapay zeka tercihi ile yarış galibiyeti kovalamak mümkün ancak detaylara hakim olmak gerekiyor. Şöyle ki hızlanırken tek bir tuşa basılıyor ancak yavaşlama sırasında ön ve arka frenlere ayrı tuşlar atanmış. Sadece ön frenle yavaşlanabilse de daha dengeli bir sürüş için bu sistemi öğrenmek önemli. Öte yandan sürücü ağırlığını öne ve arkaya vermek de bir diğer ince detay.

Oyunda Red Bull MotoGP Rookies Cup şampiyonası da bulunuyor. © Milestone

Hızlanma ve viraj alma dışında daha iyi bir sürüş için elektronik ayarlarında da ideali tutturmak gerekiyor. Ekranın sağ altındaki panelde yer alan TCS, AW, EBS ve PWR ayarları yarış içinde değiştirilebiliyor. TCS çekiş kontrol sistemini, AW ön teker kalkışını engelleme sistemini, EBS motor freni sistemini ve PWR ise motor haritası ayarını temsil ediyor. Oyunun mekaniklerini iyice kavradıktan sonra sürüş tarzına ve pistlere göre bu ayarları optimize ederek performans artırmak mümkün.

Her şeye rağmen zorlanan oyuncular için birçok asist bulunuyor oyunda. Standart, Intermediate ve Pro başlıkları altındaki hazır setlerde otomatik fren, ön fren yardımı, vites, elektronik kontrol teknolojileri, dönüşler ve lastikler gibi birçok konuda farklı tercihler yapılabiliyor. Tüm yarış oyunlarında ilk olarak fren yardımını kapatan biri olarak herkese tavsiyem bu olacak çünkü fren yardımı erken fren yaparak tempoyu oldukça düşürüyor. Diğer ayarları ise mutlaka test edin derim.

MotoGP 22’nin fiyatı nedir?

MotoGP 22'nin çıkış yaptığı platformlar PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve Nintendo Switch olarak sıralanıyor. Ana oyunun yanında VIP Multiplier Pack ve Special Suits olmak üzere iki indirilebilir içerik paketi satılıyor. VIP Multiplier Pack sayesinde kariyer modunda kazanılan itibar puanı ve araştırma verisi miktarı artırılırken, Special Suits ise kıyafet koleksiyonuna iki ekstra seçenek ekliyor. MotoGP 22'nin güncel fiyat listesi şu şekilde:

MotoGP 22 (PC) | 199,00 TL

MotoGP 22 (PS4/PS5) | 599,00 TL

MotoGP 22 (XSX|S) | 699,99 TL

MotoGP 22 (Switch) | 53,49$

Marc Márquez ile Red Bull Ring'deki boğayı selamlarken... © Milestone

MotoGP 22 sistem gereksinimleri neler?

MotoGP 22, serinin önceki oyunlarına göre grafiksel açıdan kayda değer bir ilerleme kaydetmemiş durumda. Hal böyle olunca oyunun sistem gereksinimleri de önceki oyunlardan çok farklı değil. Ortalama bir sistem ile oyunu en yüksek ayarlarda oynamak mümkünken, MotoGP 22'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri aşağıda yer alıyor.

MotoGP 22 minimum sistem gereksinimleri

Intel Core i3-4160 ya da AMD FX-4350 işlemci

NVIDIA GeForce GT 640 ya da AMD Radeon R7 250 ekran kartı

8 GB bellek

30 GB disk alanı

Windows 8.1 64-bit

MotoGP 22 önerilen sistem gereksinimleri

Intel Core i5-7600K ya da AMD FX-9590 işlemci

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ya da AMD Radeon RX 580 ekran kartı

8 GB bellek

30 GB disk alanı

Windows 8.1 64-bit