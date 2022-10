MotoGP 22 Hakkında Bilmen Gerekenler

MotoGP heyecanı -her yıl olduğu gibi- bu yıl da Milestone’un MotoGP serisi ile oyuncularla buluştu. MotoGP’nin resmi oyun serisi sayesinde MotoGP, Moto2, Moto3 ve MotoE sınıflarının yanı sıra Red Bull MotoGP Rookies Cup serisi deneyimlenebiliyor. Oyunun bu geniş yelpazesi sayesinde Red Bull sporcusu Deniz Öncü’yü kontrol etme ve onunla şampiyonluk kovalama imkanı da sunuluyor. Şimdi vakit kaybetmeden oyunun detaylarına geçelim.

MotoGP tutkunlarını memnun edecek içeriklerden biri de Nine Season 2009. MotoGP’nin efsanevi 2009 sezonunu yeniden yaşama şansı sunan bu bölüm aslında bir tür belgesel olarak değerlendirilebilir. 2009 yılında şampiyonluk mücadelesi veren Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa ve Casey Stoner dörtlüsü üzerine kurulu bu içerik 19 bölümden oluşuyor.

