MotoGP 25, Milestone'un en iyi motosiklet yarışı oyunu olabilir mi?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İtalyan oyun geliştiricisi Milestone, sana yarış tulumunu giydirerek MotoGP'nin en yeni oyunu ile motosiklet sporlarının zirvesine çıkmanı sağlıyor. Ancak bu yıl MotoGP 25'te pek çok şey farklı. Unreal Engine 5'in gücüyle donatılan oyun, şimdiye kadar hiç olmadığı kadar iyi görünüyor, elden geçirilmiş sürüş fiziği ve yeni arcade tarzı kontrol yapısı ile şimdiye kadarki en erişilebilir ve en iyi MotoGP deneyimini sunuyor.

01 MotoGP 25'te Arcade ile iyi start al

Geçtiğimiz yıl çıkan MotoGP 24 ile geliştirici ekip, bu zorlu motosiklet yarış oyunu serisine adım atan yeni oyuncuların bile hızla başarı elde edebileceği kullanıcı dostu bir zorluk seviyesi sunmuştu.

Yeni Arcade modu, yeni oyunculara rahat bir sürüş sunuyor © Milestone / Şefik Akkoç

Bu yıl ise İtalyan ekip bir adım daha ileri giderek tamamen yeni bir arcade oyun modu sunuyor. Bu mod, bazı oyun modlarında bir tuşa basarak etkinleştirilebiliyor.

MotoGP 25 bu sayede basit bir arcade yarış oyununa dönüşmüyor belki ama erişilebilirlik anlamında ciddi bir iyileşme sağlanıyor. Sprint yakıt tüketimi ve lastik aşınması bu modda önem taşımıyor ve zorlu motosikletler gidon hareketlerine çok daha yumuşak tepkiler veriyor. Neyse ki oldukça başarılı ve bu yıl daha da iyileştirilmiş olan sürüş kontrolünde herhangi bir kayıp yaşanmıyor.

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02 MotoGP 25'in sürüş mekanikleri

Yeni başlayanları sevindiren bu durum, deneyimli oyuncular içinse yalnızca hafif bir tebessüm sebebi. Ancak endişe etmeye gerek yok: Adı "Pro" olarak değiştirilen kontrol modunda MotoGP 25 her zamanki gibi gerçekçi oynanıyor, hatta şimdiye kadar olduğundan bile daha gerçekçi.

MotoGP 25 © Milestone

Bu durum, motosiklet yarışı oyunundaki sürüş davranışlarının yeniden elden geçirilmiş olmasından kaynaklanıyor. Bu yıl lastik aşınması ve yarış motosikletlerinin ağırlığı gibi unsurlar daha da detaylı bir şekilde simüle ediliyor.

Sürüş yardımları devre dışı bırakıldığında, oyun en deneyimli sanal motosikletçileri bile oldukça zorlayabiliyor. Zaten motosiklet yarışı oyunlarının, yarış türünün en zorlu dalı olarak görülmesinin nedeni de bu. Oyun; motosikletin, pistin ve hava koşullarının sunduklarına hâkim olmanı, kendini duruma adapte etmeni ve değişikliklere her an tepki verebilmeni gerektiriyor.

Yeni oynanış sistemine hızlıca alışabilmen için MotoGP 25 sana MotoGP Academy'yi sunuyor. Burada, MotoGP takvimindeki tüm pistlerin sektörlerini tek tek çalışabiliyor, kendini geliştirdikten sonra ise Grand Prix'lere ya da kariyer moduna geçiş yapabiliyorsun.

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03 MotoGP 25'in oyun modları

MotoGP 25'in kapsamı önemli ölçüde genişlemiş © Milestone

Yeni oynanış mekaniklerine alışıp motosikletin selesine oturduktan sonra MotoGP 25, içerik açısından da etkileyici bir genişlik sunuyor. Klasik Grand Prix hafta sonlarının, akademinin ve çok oyunculu modun yanında, tek başına oynamayı sevenler için devasa bir kariyer modu da bulunuyor.

Bu modda amacın, Moto3 sınıfından başlayıp yavaş yavaş üst sınıflara tırmanarak Jorge Martín gibi şampiyonluğu kazanmak.

Ayrıca oyundaki Riders Market (sürücü pazarı) sistemi sayesinde sezonlar arasında sürücü kadrolarında değişiklikler yaşanıyor. Yeni geliştirme sistemi de sezon içinde yarış motosikletine yükseltmeler yapmanı mümkün kılıyor. Bu sayede şampiyonluk mücadelesinde son noktaya kadar performans çıkarabiliyorsun. Yarışlar arasında diğer sürücülerle yapılan kısa sosyal medya etkileşimleri (basit çoktan seçmeli cevaplardan oluşuyor) ise oyuna biraz renk katıyor.

MotoGP 25'ten Red Bull Ring manzarası © Milestone / Phil Briel

Ama oyunun en eğlenceli kısmı elbette çok oyunculu mod. Bu mod sayesinde dünya genelindeki oyuncularla çapraz platform desteğiyle yarışabiliyorsun.

04 MotoGP 25'teki yeni yarış türleri

MotoGP denince akla motosiklet dünya şampiyonası ve asfalt pistlerdeki turlar gelir. Bu da elbette doğrudur. MotoGP 25, yarış serisinin tam lisansına sahip olarak geliyor. Moto3, Moto2 ve MotoGP sınıfındaki tüm sürücüler ve takımlar, 2025 sezonundaki tüm pistlerle birlikte oyunda yer alıyor.

Ancak hepsi bu kadarla sınırlı değil. Dileyenler, yeni oyun modunda Motard, Flat Track motosikletlerin ve Minibike'ların selesine oturarak asfalt dışındaki parkurlarda da bolca toz kaldırabiliyorlar.

Bu yılki yenilikler: Motard, Flat Track, Minibike © Milestone / Phil Briel

Bu moddaki pist sayısı oldukça sınırlı olsa da bu etkinlikler yarış takvimine hoş bir çeşitlilik katıyor.

05 MotoGP 25'in yenilenen grafikleri

MotoGP 25 sadece içerik veya oynanış açısından değil, grafik konusunda da belirgin bir gelişim gösteriyor. İtalyan geliştirici ekip, oyuna Unreal Engine 5 grafik motorunu entegre etmiş ve bu durum yarış oyununa oldukça olumlu yansımış.

Motosikletlerin detay seviyesi nefes kesici düzeyde. Işık efektleri, hava durumu ve özel efektler şimdiye kadar hiç olmadığı kadar iyi görünüyor, her ne kadar pist çevreleri buna kıyasla biraz geride kalsa da.

Düşmemek için gazı ve freni dengeli şekilde kullan © Milestone / Phil Briel

Yeni grafik motoru oyun hissiyatına da katkı sağlıyor. Örneğin, vites değişimi sırasında ortaya çıkan kıvılcımlar artık frenleme noktalarını daha net anlamanı sağlıyor. Pist üzerindeki kauçuk izleri ise ideal yarış çizgisini açıkça gösteriyor.

Gerçek televizyon yayını arayüzü ve mükemmel seslendirme ile birleşen bu unsurlar, yalnızca MotoGP hayranlarını değil, genel olarak yarış oyunu severleri de memnun edecek oldukça gerçekçi ve içine çeken bir deneyim sunuyor.

06 MotoGP 25'in sistem gereksinimleri

Oyunun grafik motorunun yenilenmesi, performans açısından serinin önceki oyunlarına kıyasla biraz daha iyi bileşenler gerektiriyor. MotoGP 25'i PC'de oynamak isteyenlerin sahip olmaları gereken minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şöyle:

MotoGP 25 minimum sistem gereksinimleri

Intel Core i5-9600K ya da AMD Ryzen 5 1600 işlemci

NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 580 ekran kartı

12 GB bellek

24 GB disk alanı

Windows 10 64-bit işletim sistemi

MotoGP 25 önerilen sistem gereksinimleri

Intel Core i9-9900k ya da AMD Ryzen 7 2700X işlemci

NVIDIA GeForce RTX 2080 ya da AMD Radeon RX 5700 ekran kartı

16 GB bellek

24 GB disk alanı

Windows 10 64-bit işletim sistemi