MotoGP ABD: Bastianini'den Sezonun İkinci Zaferi

Takımlar Arjantin'deki yarıştan sadece bir hafta sonra ABD Grand Prix'si için Güney Amerika'dan Kuzey Amerika'ya uçtular. Circuit of the Americas pistinde koşulan yarışa Ducati damga vururken, yarıştan zaferle Enea Bastianini şampiyonada liderliğe yükseldi.

Bastianini gibi Ducati sürücüsü olan Jack Miller uzun süre lider götürdüğü yarışı üçüncü sırada tamamlarken, podyumun ikinci basamağında Álex Rins yer aldı. Yaşadığı talihsizlikleri geride bırakmaya çalışan Marc Márquez ise şahane bir dönüş yaparak yarışı altıncı bitirdi.

Cumartesi günkü sıralama turlarına damga vuran Ducati motosikletleri grid'in ilk beş sırasında yer alarak müthiş bir başarıya imza attı. Yarışın start'ı için kırmızı ışıklar söndüğünde ise ikinci sıradan kalkan Jack Miller, Jorge Martín'i geride bırakarak liderliğe yükseldi.

İlk turun sonuna gelinirken Miller ve Martín arasındaki çekişmeden yararlanan Gresini Racing Ducati sürücüsü Bastianini bu ikiliye yaklaştı. Miller attığı hızlı turlarla liderliğini sürdürürken beş Ducati sürücüsü yarışa liderlik etmeye devam etti.

Circuit of the Americas pistinde büyük çekişme yaşandı. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Suzuki sürücüsü Rins öndeki beş Ducati'nin arasına giren ilk isim oldu ve hem Franceso Bagnaia'yı hem de ilk virajda Johann Zarco'yu geride bıraktı. İtalyan sürücü Zarco'nun bu geçişe cevap vermesi ise pek uzun sürmedi.

Ön taraftaki altı sürücünün kıyasıya mücadelesi devam ederken Marc Márquez geri dönüş sinyalleri veriyordu. Endonezya'da yaptığı büyük kaza sonrası Arjantin yarışını kaçıran İspanyol sürücü, birçok zafer kazandığı bu pistteki sıralama turlarını dokuzuncu tamamlamayı başardı.

Marc Márquez bu pisti çok iyi tanıyor. © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Yarışın henüz ilk virajında bir anlığına dengesini kaybeden "COTA'nın Kralı" son sıraya kadar gerilese de kısa sürede müthiş bir tırmanış gerçekleştirerek bitime 10 tur kala dokuzunculuğa yükseldi. Bu geri dönüş sonucu liderle arasındaki farkı beş saniyeye kadar indirmeyi de başardı.

Ön taraftaki mücadelede Bastianini hız ve yol tutuşu konusunda gayet iyi olduğunu göstererek ikinciliğe yükseldi. Lider Miller'ın bir saniye gerisinde yer alan Bastianini'yi sırasıyla Rins ve Martín takip etti.

Márquez bitime yedi tur kala geçen yılın şampiyonu Fabio Quartararo'yu geride bırakarak altıncılığa yükseldi. Bu sırada temposunu artıran Bastianini de Miller'ı geçerek yarışın yeni lideri oldu.

Jack Miller ve Enea Bastianini liderlik için mücadele etti. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Bastianini sonunda hamlesini yaptı ve bitime dört buçuk tur kala 12. virajda liderliği devraldı. İtalyan sürücü bu geçişin ardından aradaki farkı yarım saniyenin üstüne çıkarırken, Marquez de altıncı sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Damalı bayrağın altından geçen ilk isim olan Bastianini, Ducati sürücüleri arasında en hızlı isim olduğunu gösterdi. Bu birincilik MotoGP kariyerindeki ikinci zafer olurken, dört yarışı geride kalan sürücüler şampiyonasında da liderliğe yükseldi.

Bastianini'nin gerisindeki Rins ve Miller ikincilik için müthiş bir mücadele verdi. Yarışı uzun süre lider götüren Miller rakibine geçilerek podyumun üçüncü basamağında yer aldı.

Márquez yarış boyu gösterdiği müthiş performans ile son çizgiyi altıncı sırada geçti. İspanyol sürücü yaşadığı sakatlıklara rağmen hala ne kadar güçlü olduğunu kanıtladı.

Enea Bastianini ve Jack Miller podyumda birbirini tebrik etti. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

ABD GP Sonuçları

Enea Bastianini – Ducati Álex Rins – Suzuki Jack Miller – Ducati Joan Mir – Suzuki Francesco Bagnaia – Ducati Marc Márquez – Honda Fabio Quartararo – Yamaha Jorge Martín – Ducati Johann Zarco – Ducati Maverick Viñales – Aprilia