Pol Espargaró Önemli Puanlar Toplamaya Devam Ediyor
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
Alcaniz GP'de Red Bull KTM Factory Racing sürücüsü Pol Espargaró dördüncü sırayı elde ederken yarışın en iyi Ducati sürücüsü ise Johan Zarco'ydu.
itibarıyla yayında
MotoGP™ sürücüleri geçen haftanın ardından bu hafta da Aragon pistine konuk oldular. şampiyonluk yarışının kıyasıya sürdüğü 2020 MotoGP™ sezonunda Alcaniz GP'de de heyecan doruktaydı.
LCR Honda pilotu Takaaki Nakagami yarışa pol pozisyonunda başladı ve 16 yıl sonra bunu başaran ilk Japon pilot oldu. Ancak günün geri kalanı Nakagami için pek de iyi geçmedi. Japon pilot çok iyi start almasına rağmen ilk tur içinde talihsiz bir şekilde düştü ve yarış dışı kaldı.
Yarışa 11. sıradan başlayan Álex Márquez, müthiş bir performansla beşinciliğe kadar yükselerek zirveyi zorlamaya başladı. İlk turlar Franco Morbidelli'nin liderliğiyle geçilirken onu Álex Rins ve Johann Zarco takip ediyordu. 14. turda üçüncü sıraya yerleşen Joan Mir'in hemen arkasındaki Álex Márquez yarış dışı kalarak podyum hayallerine veda etti.
Yarışın geri kalanında liderliğini koruyan Franco Morbidelli bu sezonki ikinci zaferine ulaşırken Álex Rins ve Joan Mir de ikinci ve üçüncü sırayı aldılar. Red Bull KTM Factory Racing'den Pol Espargaró dördüncü sırada yer alırken, günün en hızlı Ducati'si Johan Zarco beşinci, Red Bull KTM Tech3 sürücüsü Miguel Oliveira da altıncı oldu.
2020 MotoGP™ takviminin tamamlanmasına sadece üç yarış kalırken şampiyonluk mücadelesinde oldukça yakın bir rekabet söz konusu. Sezona hızlı bir başlangıç yapan Fabio Quartararo ve Andrea Dovizioso, Aragon pistinde aradığını bulamazken Joan Mir en yakın takipçisinin 14 puan önünde liderliğini sürdürüyor.