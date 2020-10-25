Pol Espargaró Önemli Puanlar Toplamaya Devam Ediyor

LCR Honda pilotu Takaaki Nakagami yarışa pol pozisyonunda başladı ve 16 yıl sonra bunu başaran ilk Japon pilot oldu. Ancak günün geri kalanı Nakagami için pek de iyi geçmedi. Japon pilot çok iyi start almasına rağmen ilk tur içinde talihsiz bir şekilde düştü ve yarış dışı kaldı.