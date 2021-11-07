MotoGP Algarve: Jack Miller'dan Podyum Başarısı

MotoGP 'de sezonun sonu yaklaşıyor. Bir önceki GP'de Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo şampiyonluğunu ilan etmişti. Sezonun sondan bir önceki yarışında sürücüler Portekiz'de buluşurken Algarve GP markalar şampiyonluğu için büyük önem taşıyordu. Yarış sonunda Red Bull sporcusu Jack Miller podyumda yer alırken, Ducati takımı ise markalar şampiyonluğunu garantiledi.

Jack Miller, Portekiz'de podyumda yer aldı © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Sıralama turlarından son dönemki formunu devam ettiren Pecco Bagnaia yine ilk sırayı almayı başardı. Takım arkadaşı, Red Bull sporcusu Jack Miller ise Bagnaia'nın hemen ardında yer aldı. Suzuki pilotu Joan Mir ilk çizginin son ismi olurken, ikinci çizgisi ise sırasıyla Red Bull sporcuları Jorge Martin, Johan Zarco ve Pol Espargaro'dan oluştu.

Jorge Martin yılın en iyi çaylak pilotları arasında © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Start'ın ardından Mir, Miller'ı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi. Johan Zarco birkaç sıra kaybederken, sekizinci sıradan start alan Alex Marquez ise önce beşinciliğe, bir tur sonra ise dördüncülüğe yükselmeyi başardı.

Johan Zarco, Algarve GP'yi beşinci sırada tamamladı © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Alex Marquez, başarılı performansını yarışın geneline yaymayı başarırken 10. turda Miller'ı geçerek üçüncü sıraya yerleşti ve podyum seviyesine erişti. Markalar şampiyonluğunu hedefi için mücadele eden Yamaha'lar Portekiz'den iyi bir sonuç almayı umuyordu ancak yarışın gidişatı onlar için pek umut verici olmadı.

Yarışın bitimine 5 tur kala Quartararo'nun düşmesiyle Yamaha fabrika takımı Portekiz'den hüsranla ayrıldı. Aynı tur içinde Miller, beklenmedik bir anda yaptığı atakla Alex Marquez'i geride bıraktı ve podyumun bir ucundan tekrar tutmayı başardı.

Alex Marquez Portekiz'de podyumu kıl payı kaçırdı © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Yarışın son anlarında yaşanan kaza sonrası kırmızı bayraklar sallanınca, mücadele sıralamanın son haliyle tescil edildi ve Ducati sürücüsü Pecco Bagnaia zafere ulaştı. Suzuki'den Joan Mir ikinci olurken, bir başka Ducati pilotu, Red Bull sporcusu Jack Miller üçüncü oldu ve podyumda yer aldı.

Alex Marquez dördüncü, Johann Zarco beşinci, Pol Espargaro altıncı ve Jorge Martin yedinci sırayı elde ederken, ilk yedi sıranın beşi Red Bull sporcularından oluştu. Ducati sürücülerinin birinci ve üçüncü sırayı almasıyla markalar şampiyonluğu da İtalyan üreticinin oldu. Sezonun son yarışı 14 Kasım'da İspanya'nın Valencia kentinde gerçekleşecek.