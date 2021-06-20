Marc Marquez Zirveye Geri Döndü!

MotoGP 2021 'de sezonun sekizinci yarışı Almanya'daki Sachsenring pistinde gerçekleşti. 30 tur üzerinden koşulan yarışı Repsol Honda sürücüsü Marc Marquez kazanırken, Red Bull KTM'den Miguel Oliveira ise ikinci oldu. Fabio Quartararo ise podyumu tamamladı. Bu sonuçla Marquez uzun süren sakatlıkların ardından Kasım 2019'dan sonra ilk kez zirveye çıkmış oldu.

Cumartesi günü gerçekleşen sıralama turlarında Red Bull sporcusu Johann Zarco ilk sırayı elde etti. Red Bull KTM sürücülerinden Miguel Oliveira altıncı, Brad Binder ise 13. en iyi dereceye imza attı.

Red Bull sporcularından Jack Miller 1:20.508'lik derecesiyle dördüncü en iyi zamana imza atarken, Marc Marquez ise 1:20.567 ile Jack Miller'ın hemen ardında beşinci sırada kendine yer buldu.

İyi bir start alan Marc Marquez ilk turda liderliği ele geçirdi. © Red Bull Content Pool

Yarışa üçüncü sırada başlayan Aleix Espargaro ilk virajı ilk sırada dönerken, bu pistte 10 zaferi bulunan Marc Marquez iyi bir start alarak ikinci sıraya yükseldi ve tur sonunda da yarış liderliğini ele geçirdi.

Yarışın üçte birlik kısmı geride kalırken Marc Marquez liderliğini sürdürdü, ikinci sıraya Miguel Oliveira yükseldi ve bu ikiliyi sırasıyla Jack Miller, Aleix Espargaro, Fabio Quartararo ve Johann Zarco takip etti.

Son 10 tura girilirken Jack Miller yarışı dördüncü sırada götürüyordu. © Red Bull Content Pool

Yağmurun çiselemesiyle beraber beyaz bayraklar sallandı ve sürücülerin pit stop yapma ihtimalleri ortaya çıktı. Ancak pistin yeteri kadar ıslanmadığını düşünen sürücülerden yağmur lastikli motosiklete geçiş yapan olmadı.

Son 10 tura girilirken Marc Marquez ilk sıradaki yerini korusa da Miguel Oliveira aradaki farkı bir saniyeye kadar indirdi. Bu ikilinin dört saniye kadar arkasında ise şampiyona lideri Fabio Quartararo yer alıyordu.

Miguel Oliveira yarışı ikinci sırada tamamladı. © Red Bull Content Pool

Miguel Oliveira'nın ısrarlı takibine rağmen temposunu koruya Marc Marquez bir buçuk yılın ardından ilk yarış zaferine ulaşmayı başardı. Podyumun diğer basamaklarında ise Miguel Oliveira ve Fabio Quartararo yer aldı.