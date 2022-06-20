MotoGP Almanya: Zarco ve Miller Podyumda

Sachsenring’in bunaltıcı sıcağında gerçekleşen 30 turluk yarışta Johan Zarco bu sezonki dördüncü podyumunu kutladı, Jack Miller üçüncü basamakta yer aldı, Fabio Quartararo ise sezonun üçüncü zaferini elde etti.

MotoGP takviminin en kısa pistindeki yarışı Quartararo domine ederken, bir diğer Fransız sürücü Zarco ise İspanya’dan sonra bir kez daha podyumda yer almayı başardı ve puan serisini sürdürdü.

Almanya’da Ducati sürücüsü olarak son kez piste çıkan Miller, uzun tur cezasına rağmen Aleix Espargaró’yu geçmeyi başardı ve Fransa GP’sindeki ikinciliğinden sonra ilk kez podyumda yer aldı.

Johann Zarco Sachsenring'de mücadeleye hazırlanıyor. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Yarışa ikinci sıradan başlayan Quartararo, ilk virajda Francesco Bagnaia’yı geçerek liderliği ele geçirdi. Üçüncü sıradan start alan Zarco ise ikinci turda Espargaró’yu geride bırakıp üçüncülüğe, Bagnaia’nın kazası sonrası da ikinciliğe yükseldi.

İtalyan çaylak sürücü Fabio Di Giannantonio yarışa beşinci sıradan başladı ve yarışın ilk turlarında pozisyonunu korumayı başardı. Ön tarafta ise bitime 20 tur kala lider durumdaki Quartararo ile Zarco arasındaki fark bir saniyenin üzerindeydi.

Ducati sürücüsü Johann Zarco, Aleix Espargaró'yu geçerek üçüncülüğü alıyor. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Orta hamur arka lastiğe sahip Quartararo, yarışın orta noktasına gelinirken Zarco ile arasındaki farkı iki saniye civarına çıkardı. Öndeki ikilinin gerisinde Aprilia’dan takım arkadaşları Espargaró ve Maverick Viñales üçüncülük mücadelesi veriyordu.

Uzun tur cezası alan Ducati sürücüsü Miller, cezasını çektikten sonra temposunu artırdı ve sezonun ikinci podyumu için Aprilia sürücüleri üzerinde baskı kurmaya başladı.

Miller bitime 13 tur kala sekizinci virajı geniş alan ve sonrasında mekanik problem yaşayıp yarıştan çekilen Viñales’i geride bıraktı. Sadece iki tur sonra ise Miller bu kez diğer Aprilia sürücüsü Espargaró’yu yakalayıp üçüncülük için fırsat kovaladı.

Jack Miller Almanya'da podyuma döndü © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Birkaç geçiş denemesinin ardından bitime üç tur kala bir kez daha şansını deneyen Miller, Espargaró’yu ilk virajda geride bıraktı.

Miller’ın 2023 sezonunda yarışacağı Red Bull KTM Factory Racing'in sürücüsü Brad Binder takımı için değerli puanlar aldı. Yarışa 15. sıradan başlayan Güney Afrikalı sürücü son çizgiyi Di Giannantonio’nun önünde ve yedinci sırada geçti. Binder’ın takım arkadaşı Miguel Oliveria dokuzuncu ve Enea Bastianini ise 10. basamakta yer aldı.

Almanya GP Sonuçları

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