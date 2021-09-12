MotoGP Aragon: Marc Marquez Podyumda

ikinci sırayı elde etti ve bu sezon ikinci kez podyumda yer aldı.

ise üçüncü sırada yer alarak ilk çizgiyi tamamladı. Altı kez dünya şampiyonu olan

Sıralama turlarında ilk sırayı sırayı Ducati pilotları Pecco Bagnaia ve Jack Miller elde etti. Şampiyona lideri Fabio Quartararo ise üçüncü sırada yer alarak ilk çizgiyi tamamladı. Altı kez dünya şampiyonu olan Marc Marquez ise dördüncü sıradan start almaya hak kazandı.

Sıralama turlarında ilk sırayı sırayı Ducati pilotları Pecco Bagnaia ve Jack Miller elde etti. Şampiyona lideri Fabio Quartararo ise üçüncü sırada yer alarak ilk çizgiyi tamamladı. Altı kez dünya şampiyonu olan Marc Marquez ise dördüncü sıradan start almaya hak kazandı.