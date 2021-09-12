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MotoGP
MotoGP Aragon: Marc Marquez Podyumda
MotoGP 2021 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta sonu motor sesleri Aragon pistinde yankılanırken, Red Bull sporcusu Marc Marquez ikinci sırada yer alarak podyuma çıkmayı başardı.
MotoGP’de heyecan dorukta! Aragon pisti, dünyanın en hızlı motosiklet sürücülerini ağırlarken; göz alıcı performanslar, ortaya keyifli bir mücadele çıkardı. Son anları nefes kesen yarışta Red Bull sporcusu Marc Marquez ikinci sırayı elde etti ve bu sezon ikinci kez podyumda yer aldı.
Sıralama turlarında ilk sırayı sırayı Ducati pilotları Pecco Bagnaia ve Jack Miller elde etti. Şampiyona lideri Fabio Quartararo ise üçüncü sırada yer alarak ilk çizgiyi tamamladı. Altı kez dünya şampiyonu olan Marc Marquez ise dördüncü sıradan start almaya hak kazandı.
Start’ın ardından, Bagnaia liderliğini korumayı başardı. Marc Marquez ise önce üçüncülüğe, ilk virajı dönerken ise ikinciliğe kadar yükseldi. Start’ın kaybedeni Quartararo olurken, Fransız sürücü ilk iki turun ardından yedinciliğe kadar geriledi. Bagnaia, Marquez ve Miller ilk üç sırada mücadelelerine devam ederken; Aleix Espargaro, Joan Mir ve Jorge Martin ise onları takip etti.
İlerleyen turlarda Iker Lecuona ve Brad Binder’a da geçilen Quartararo dokuzuncu tur devam ederken dokuzuncu sırada yer alıyordu. 12. turda Jack Miller'ın hatası, Aleix Espargaro ve Joan Mir'in önünü açarken; kısa bir süre sonra Mir, Espargaro'yu geride bırakarak üçüncülüğe yükseldi.
Yarışın son üç turuna girildiğinde ise MotoGP izleyicilerini harika bir mücadele bekliyordu. Marc Marquez ve Pecco Bagnaia'nın kapışması nefes keserken, Marquez'in ardı arkası kesilmeyen ataklarını savuşturmayı başaran Bagnaia damalı bayrağı da ilk sırada geçti. Kariyerinin ilk MotoGP zaferine ulaşan Bagnaia'yı altı kez MotoGP şampiyonu Marc Marquez takip etti ve ikinci sırayı alarak podyuma çıktı.
Suzuki sürücüsü Joan Mir üçüncü sırayı alırken, Aprilia'dan Aleix Espargaro dördüncü oldu. Red Bull sporcuları Jack Miller beşinci, Enea Bastianini altıncı ve Brad Binder ise yedinci sırayı aldı. şampiyona lideri Fabio Quartararo ise sekizinci oldu.