MotoGP Aragon: Bastianini'den Son Turda Gelen Zafer

Gresini Racing sürücüsü Enea Bastianini, Aragon’daki yarışın son turunda Ducati sürücüsü ve gelecek sezon aynı takımda yarışacağı Francesco Bagnaia’yı geride bırakarak zafere uzanmayı başardı.

Şampiyonluk mücadelesi veren ve yarışa pole pozisyonundan başlayan Bagnaia yarışın büyük bölümünü lider götürdü ancak üçüncü sıradan start alan Bastianini, San Marino Grand Prix’sinde rakibine kıl payı kaptırdığı galibiyet için bu kez daha kararlıydı.

Hafta sonunun en büyük olayı tabii ki altı kez dünya şampiyonu olan Marc Márquez ’in pistlere geri dönüşüydü. Honda sürücüsü 2020 sezonunun İspanya'daki açılış yarışında geçirdiği kazada kırılan kolundan dördüncü kez ameliyat oldu ve rekabetçi kimliğini göstermek için Aragon’da piste çıktı.

Márquez kaçırdığı üst üste altı yarışın ardından Aragon’da grid'in 13. sırasından start aldı ancak bu geri dönüşü sadece birkaç yüz metre sürebildi. Açılış turunda şampiyona lideri Fabio Quartararo ile yaşadığı temas ve devam eden şanssızlıklar sonrası drama dolu açılış turunda garaja dönerek yarıştan çekildi.

Bastianini, Aragón'daki yarışın ilk turlarında KTM'den Binder'ın önünde © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Ducati’ler start’ta grid’in ilk üç sırasında yer aldılar ve MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 15. ayağının başlaması için kırmızı ışıklar söndüğünde en iyi kalkışa Bagnaia imza attı, onun hemen arkasında ise Ducati’den takım arkadaşı Jack Miller yer aldı.

Start’ın hemen ardından yaşanan korkutucu kazalar yarış sonucuna direkt etki etti. İlk olarak şampiyona lideri Quartararo ve Márquez temas yaşadı. Bu olayın hemen ardından orta grupta yer alan Márquez, bu kez de Takaaki Nakagami ile temas etti.

Ortalık durulduğunda Bagnaia lider, Red Bull KTM Factory Racing’den Brad Binder ikinci sırada idi. Binder dokuzuncu sıradan başlamasına rağmen müthiş bir start alarak ikinciliğe yükseldi. Miller üçüncü turda Binder’ı geçmeyi başarınca Ducati ilk iki sırada yer aldı, Bastianini ise dördüncü sıradaydı.

Beşinci turda Bastianini önündeki Binder’ı geride bıraktı ve Ducati sürücüleri ilk üç sıraya yerleşmiş oldu. Bastianini bu noktadan sonra Miller’a baskı uygulamaya başlarken, podyum için yedi sürücü mücadele ediyordu.

Jack Miller, Ducati trenine liderlik ediyor © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

İki tur sonra Bastianini bu kez Miller’ı geride bıraktı ve ikinci sıraya yükseldi, devamında KTM’den Binder onu takip etti. Miller yarışın başında yakaladığı tempoyu sürdüremeyince beşinciliğe kadar geriledi. Dokuzuncu turun başında Bagnaia’yı geçmek için hamle yapan Bastianini ilk virajda yarışın yeni lideri oldu.

Ne var ki Bastianini'nin liderliği sadece birkaç viraj sürdü. İtalyan sürücü yaptığı hata sonrası viraj dışına taşınca hem Bagnaia’ya geçildi hem de üçüncü sıradaki Binder’ın baskısı altına girdi.

Bastianini yarışın orta noktasına gelindiğinde Bagnaia’yı takibini sürdürdü, Binder ise Aleix Espargaró’nun hemen önünde yarış üçüncülüğünü koruyordu.

Yakın geçen mücadele sonunda Bastianini, Bagnaia'yı geçmeyi başardı © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Bu noktada akıllarda tek bir soru vardı: Bastianini, Bagnaia’yı yakalayabilecek ve iki sürücü San Marino GP’sindeki düelloyu tekrarlayabilecek mi?

Bu sorunun cevabı bitime beş tur kala netleşmeye başladı. Bastianini liderle arasındaki farkı kapadı, özellikle arka düzlüğe gelindiğinde kırmızı Ducati’ye iyice yaklaşmayı başardı ancak aradaki mesafe hamle yapılacak kadar kısa değildi.

Bastianini son tura gelinirken Bagnaia üzerindeki baskısını artırdı. Gresini Racing sürücüsü Aragón’daki heyecan dolu yarışın son turunda liderliği almak için yedinci virajda hamlesini yaptı ve başarıya ulaştı.

Bastianini bu sezon dördüncü kez yarış galibiyetine uzandı ve gelecek sezon Ducati Lenovo Team’de takım arkadaşı olacağı Bagnaia ile MotoGP’nin ikonik rekabetlerinden birini sergileyebileceklerini gösterdi.

İlk iki sıranın ardından podyumun son basamağında Aprilia’dan Espargaró yer aldı. Binder Miller yarışı dördüncü sırada tamamlarken, Jorge Martín ise damalı bayrağın altından altıncı sırada geçti.

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