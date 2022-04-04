MotoGP Arjantin: Jorge Martín Podyuma Geri Döndü

MotoGP 'nin 2022'deki üçüncü durağı Arjantin'in Termas de Rio Hondo pistiydi. Jorge Martín ve Aleix Espargaro arasındaki düellonun damga vurduğu yarışta, Red Bull sporcusu Jorge Martín ikinci sırayı alarak bu sezonki ilk podyum başarısına ulaştı.

Geçen yıl MotoGP'deki ilk sezonunda henüz ikinci yarışı olan Doha GP'de pol pozisyon elde eden Martín, o gün podyuma çıkmayı başarmış ve üstün yeteneklerini MotoGP seviyesinde de kanıtlamıştı. 2019'dan sezonundan sonra ilk kez yapılan Arjantin GP'de, Jorge Martín yarışa ilk çizgide başlama hakkı elde ederek hafta sonunda iddialı olduğu mesajını verdi.

Sezonun ilk iki yarışında istediği sonuçları elde edemeyen Martín, Arjantin'de Aleix Espargaró ile nefes kesen bir mücadeleye girişti. İzleyenlerin büyük bir keyifle takip ettiği mücadelede Aleix Espargaró zafere ulaşırken, Martín de ikinci sırayı alarak başarılı bir hafta sonunu geride bıraktı.

Jorge Martín, Arjantin'de yarışa liderlik ediyor © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Pol pozisyonda yer alan Aleix Espargaró, start'ın ardından sağ yönlü virajda birkaç sürücünün arkasında kalarak liderliği kaybetti. Avantaj elde etmeye çalışan sürücüler arasında öne çıkan Pramac Ducati'nin İspanyol pilotu Jorge Martín oldu ve Red Bull sporcusu ilk turu liderlik koltuğunda tamamladı.

İlk beş tur geride kalırken Martín ve Aleix Espargaró arkalarındaki grupla farkı yavaş yavaş açmaya başladı. İkilinin hemen arkasında Pol Espargaró yer alırken, dördüncü sırada ise Suzuki sürücüsü Álex Rins bulunuyordu.

Jorge Martín yarışı uzun süre önde götürdü © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Jorge Martín ve Aleix Espargaró arasındaki müthiş düello © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Son 10 tura girilirken Pol Espargaró kendini pist dışında buldu. Jorge Martín ve Aleix Espargaró arasındaki mücadele ise tüm hızıyla sürüyordu. Bitime sekiz tur kala Aprilia sürücüsü Aleix Espargaró ilk kez liderlik koltuğuna yerleşirken, beşinci virajda frenleme hatası yapınca tekrar Martín'in arkasında ikinci sıraya geriledi.

Bir sonraki turda aynı ritüel tekrar ederken, 21. turda Aleix Espargaró bu kez elde ettiği liderliği korumayı başardı ve damalı bayrağa doğru süratle ilerlemeye başladı. Martín mücadeleden kopmazken, üçüncü sıradaki Rins de gittikçe yaklaşıyordu.

Yarışın sonunda Aleix Espargaró ilk MotoGP zaferine ulaşırken, Martín ise ikinci sırayı alarak podyumda yer almayı başardı. Red Bull KTM Factory Racing sürücüsü Brad Binder 10. sırada başladığı yarışta altıncılığı elde ederken, sezonun ilk yarışında mutlu sona ulaşan Enea Bastianini ise ilk 10'da yer almayı başardı.

Jorge Martín podyum başarısını kutluyor © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Arjantin GP Sonuçları

Aleix Espargaró – Aprilia Jorge Martín – Ducati Álex Rins – Suzuki Joan Mir – Suzuki Francesco Bagnaia – Ducati Brad Binder – KTM Maverick Viñales – Aprilia Fabio Quartararo – Yamaha Marco Bezzecchi – Ducati Enea Bastianini – Ducati