MotoGP Avusturya: Miller'dan Bir Podyum Daha

Red Bull Ring’deki Avusturya GP’sini 900 binden fazla seyirci yerinde takip ederken, Jack Miller üst üste ikinci kez podyumda yer aldı. Miller’ın takım arkadaşı Francesco Bagnaia ise yarıştan zaferle ayrılmayı başardı.

Avustralyalı sürücü Miller ile Pramac Ducati’nin İspanyol sürücüsü Jorge Martín arasında son turda yakın bir mücadele yaşandı ancak Miller, hemen önünde dengesini kaybedip düşen rakibinden sıyrılmayı başardı.

Red Bull Ring’deki yarışın sıralama turu seansını Ducati domine etti ve ilk altı sıranın beşinde Ducati sürücüleri yer aldı, ilk sırada ise Enea Bastianini vardı. İtalyan motosikletler pazar günü öğleden sonra koşulan yarışın ilk bölümünde de üstündü ve 28 turluk yarışın sonunda da podyumda iki Ducati kendine yer buldu.

Ducati'den Jack Miller'ın pist üstündeki aksiyonu © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Beş kırmızı ışığın sönmesinin ardından başlayan Avusturya GP’sinin ilk virajında Ducati’den Bagnaia öne geçmeyi başardı ve tüm sürücüler bu yıl piste eklenen 2B virajını ilk kez bir yarış sırasında tecrübe etme şansı buldular.

Yarışın startı sakin olsa da bu durum uzun sürmedi ve Joan Mir dördüncü virajda kendini yerde buldu. Ön tarafta ise arka arkaya giden dört Ducati sürücüsüne Bagnaia liderlik ederken, Miller ve Martín üçüncü ve dördüncü sıradaydı.

Dördüncü tur itibariyle öndeki dört Ducati sürücüsü ile beşinci sıradaki Maverick Viñales arasında bir saniye fark oluştu. Aynı turda Miller da Bastianini’yi geçince Ducati Lenovo Team takımı ilk iki sıraya yerleşti.

İki tur sonra Bastianini'ye atak yapma ve üçüncü sırayı alma sırası Martín'e geldi, hemen ardından son şampiyon Fabio Quartararo da Bastianini’yi geride bıraktı. Bu iki geçişin devamında mekanik sorun yaşayan İtalyan sürücü yarıştan çekildi.

Jorge Martín önde, Enea Bastianini hemen arkasında © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Ön taraftaki mücadelede Miller, Bagnaia’yı geçmek için hamlede bulunsa da takım arkadaşı son virajda ona izin vermedi ve yarışa ikinci sırada devam etmek zorunda kaldı. 10. turda Pramac Ducati’den Martín, önündeki iki Ducati sürücüsüne oldukça yaklaştı ve farkı yarım saniye civarına indirmeyi başardı.

Martín ile Miller arasındaki fark kapandıktan sonra liderlik için üç sürücü mücadele içine girdi, bu sırada dördüncü sırada Quartararo ve beşinci sırada Aleix Espargaró yer alıyordu. Yarışın orta noktasında Martín rahat bir üçüncülük sürdürüyordu, Quartararo ise pist sınırları uyarısı almasına rağmen baskısını artırıyordu.

Baskı nihayetinde sonuç verdi ve Martín piste eklenen yeni şikanın ilk bölümünde hata yapıp şikanı kesince Quartararo üçüncülüğe yükseldi. Bu sırada Bagnaia ve Miller arasındaki fark 0.7 saniye civarında seyrediyordu.

Martín öndeki üçlünün gerisinde kalmış ve Quartararo ikinci sıradaki Miller’ı gözüne kestirmişken, Bagnaia ise bitime altı tur kalan Miller ile arasındaki farkı bir saniyenin üstüne çıkardı. Martín’in podyum umutları hala sürüyordu ve son beş tura girilirken Quartararo ile arasındaki farkı kapattı.

Brad Binder yarışa 11. sıradan başladı ve son çizgiyi 7. sırada geçti © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Bu noktadan sonra yarışın gidişatı 2B şikanında belirlendi. İkinciliği gözüne kestiren Quartararo bunun için Miller’a atağını yaptı ve tam bu sırada mücadeleye Martín dahil oldu. Fırsatı değerlendirmek isteyen İspanyol sürücü, Miller’a baskı yapmaya başladı ancak son turda yaptığı kaza sonrası podyum hayalleri suya düştü.

Martín'in yaşadığı talihsizlik Miller’a rahat bir nefes alma ve bu sezon beşinci kez podyuma çıkma şansı tanıdı. Bagnaia da yarışı Quartararo’nun önünde bitirerek üst üste üçüncü zaferini elde etti. Martín bir şekilde devam etmeyi başardı ve yarışı 10. sırada tamamladı, Pramac Racing’den takım arkadaşı Johann Zarco ise oldukça sakin götürdüğü yarıştan beşincilikle ayrıldı.

Arka sıralarda Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing adına yarışın en iyisiydi. Güney Afrikalı sürücü yarışa 11. sıradan başlamasına rağmen takımının ev sahibi olduğu Avusturya GP’sini yedinci sırada tamamladı ve RC16’sı ile pazar günlerinin yıldızı olduğunu bir kez daha gösterdi.

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