Miguel Oliveira Barcelona'da Zafere Sürdü!

MotoGP 2021 'de sezonun yedinci yarışı Barcelona'daki Catalunya pistinde gerçekleşti. 24 tur üzerinden koşulan yarışı Red Bull KTM sürücüsü Miguel Oliveira kazanırken, Johann Zarco ve Jack Miller podyumu tamamladı.

Cumartesi günü gerçekleşen sıralama turlarında Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo ilk sırayı elde etti. Red Bull KTM sürücülerinden Miguel Oliveira dördüncü, Brad Binder ise sekizinci en iyi dereceye imza attı.

Red Bull sporcularından Jack Miller , Fabio Quartararo'nun sadece 0.037 saniye gerisinde ikinci oldu. Johann Zarco bu ikilinin hemen arkasına yerleşirken, Marc Marquez ise yarışa 13. sırada başlama hakkı elde etti.

Jack Miller © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Şampiyona lideri Fabio Quartararo iyi start alamayıp sıra kaybederken, Miguel Oliveira ilk viraj sonrası ikinci sıraya ve ikinci tur itibariyle yarış liderliğine yükseldi. Marc Marquez ise beşinci tura gelindiğide altıncı sıraya kadar tırmandı .

Yarışın üçte birlik kısmı geride kalırken Miguel Oliveira bir saniye farkla liderliğini sürdürürken, yavaş yavaş tempo yakalayan Fabio Quartararo ikinci sırada takibini sürdürdü. Marc Marquez ise aynı turun 10. virajında yarış dışı kaldı.

Miguel Oliveira kariyerinin üçüncü MotoGP zaferine Barcelona'da ulaştı © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Yamaha'nın virajlardaki sürat üstünlüğünü yarışın ortasına gelindiğinde kullanan Fabio Quartararo, Miguel Oliveira'yı geride bırakarak 12. turda yarış liderliğine yükseldi. Aynı turu Jack Miller dördüncü, Johann Zarco ise beşinci geçti.

Miguel Oliveira sadece iki tur sonra yeniden yarış liderliğine yükselirken, Johann Zarco üçüncü sıraya kadar tırmandıktan sonra ikinci sıradaki Fabio Quartararo ile arasındaki farkı yavaş yavaş eritmeye başladı.

Johann Zarco © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

İtalya'da Red Bull KTM'nin bu sezonki ilk podyumunu elde eden Miguel Oliveira, liderliğini yarış sonuna kadar sürdürerek zafere ulaştı. Red Bull sporcularından Johann Zarco ikinci, Jack Miller da üçüncü olarak podyumdaki diğer isimler oldular.