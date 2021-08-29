MotoGP Britanya'da Neler Oldu?

MotoGP heyecanı bu hafta sonu Silverstone pistini ziyaret etti. Heyecanlı geçen sıralama turlarının ardından pazar günü koşulan yarışın ilk anları keyifli bir liderlik mücadelesine sahne olurkeni, son anlarda ise heyecan dolu bir rekabet vardı. Yarışın sonunda Red Bull sporcularından Jack Miller dördüncü, Pol Espargaro beşinci, Brad Binder ise altıncı sırada yer aldı.

Pol Espargaro Britanya GP'sinde pol pozisyonunda © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Cumartesi günü yapılan sıralama turlarında Honda pilotu Pol Espargaro müthiş bir performans gösterdi ve 1.58.889'luk derecesiyle Britanya GP'ye ilk sırada başlama hakkını elde etti. Francesco Bagnaia ve Fabio Quartararo ise ikinci ve üçüncü sırayı elde ederek ilk çizgiyi tamamladı. Onları Red Bull sporcuları Jorge Martin ve Marc Marquez takip etti.

Pol Espargaro gayet iyi bir start'la ilk sıradaki yerini korumayı başardı. Aprilia pilotu olan abisi Aleix Espargaro ise beklenmedik bir atakla harika bir başlangıç yaparak ikinci sıraya kadar tırmanmayı başardı. Bagnaia üçüncü sırada yer alırken Quartararo ise dördüncü sıradaydı. Marc Marquez ve Jorge Martin'in kazası ikilinin yarış dışı kalmasına neden oldu.

Pol Espargaro Britanya GP'yi beşinci sırada tamamladı © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Quartararo önce Bagnaia'yı sonra da Aleix Espargaro'yu geride bıraktı. Beşinci turda liderliği ele geçirerek yükselişini sürdürdü. Takipte ise Espargaro kardeşler vardı. Yarışın ortalarına yaklaşırken Aleix, kardeşi Pol'ü geride bırakmayı başardı ve ikinciliğe yükseldi. Ardından Alex Rins de Pol Espargaro'yu geçerken, lider Quartararo ise yavaş yavaş farkı açmaya başladı.

Jack Miller, Britanya GP'sinde dördüncü sırayı elde etti © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

11. tura gelindiğinde Suzuki pilotu Alex Rins'in yukarı yönlü hareketi devam ediyordu. Yarışa 10. sırada başlayan Rins, Aleix Espargaro'yu geride bırakarak ikinciliğe yükseldi. Ducati sürücüsü Jack Miller da sessiz sedasız öndeki dörtlüye yaklaştı.

Britanya GP'sinde Fabio Quartararo zafere ulaşırken, Alex Rins ikinci oldu. Yarışın son anlarına Aleix Espargaro ve Jack Miller arasındaki mücadele damga vururken Aleix Espargaro, Aprilia'ya tarihinin ilk podyumunu getirmeyi başardı. Pol Espargaro beşinci, Brad Binder ise altıncı sırayı elde etti. Böylece ilk altıda altı farklı üretici sıralanmış oldu.