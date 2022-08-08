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MotoGP
MotoGP Britanya: Jack Miller'dan Podyum
Francesco Bagnaia, Silverstone pistindeki yarışın son turlarındaki yakın mücadelede Maverick Viñales ve Jack Miller ikilisinin önünde zafere ulaştı.
Silverstone’dan önce Assen’de koşulan MotoGP yarışının galibi Francesco Bagnaia, eski dünya şampiyonları Casey Stoner'dan ve Valentino Rossi'den aldığı tavsiyeler sonrası Britanya GP’sine beşinci sıradan başlamasına rağmen hem Maverick Viñales’i hem de Ducati’den takım arkadaşı Jack Miller’ı geride bırakmayı başardı.
İtalyan sürücü “Valentino ile epey konuştum. Lastikleri ve lastik sıcaklığını anlamama yardımcı oldu. Bana çok yardımcı oldu. Casey’ye de geçmişte bu pistte daha rekabetçi olmamı sağlayacak bir şeyler yapıp yapmadığını sordum. Bu sabah bana bir mesaj gönderdi ve bir şeyler yapmaya çalıştım. İyi geçti ve çevremde böyle insanlar olduğu için şanslıyım.” şeklinde konuştu.
Johann Zarco yarışa pole pozisyonundan başlarken sıralama turu seansında attığı 1:57.767’lik tur ile Marc Márquez'e ait Silverstone pist rekorunu kırdı.
Sadece Zarco değil, yedi sürücü daha önceki rekordan daha hızlı tur sürelerine imza attı. Grid’in ikinci ve üçüncü sırasında ise Viñales ve Miller yer aldı.
Yarışın ilk turlarında tempoyu Zarco ve Miller belirlerken, Bagnaia ideal hıza ulaşmakta sorun yaşıyor gibiydi. 12. turda Zarco yarış dışı kaldıktan sonra Bagnaia tempo yapmaya başladı ve hem Miller’ı hem de yarış lideri Alex Rins’i geride bıraktı. Viñales ve Miller ikilisinin yakın takibi yarışa büyük heyecan kattı.
Bagnaia, unutmak isteyeceği bir yarış geçiren son dünya şampiyonu Fabio Quartararo’yu da geride bıraktı. Fransız sürücü yarışa iyi başlamıştı ancak Viñales ile yaşadığı temas sonrası uzun tur cezası alınca gerilerde kaldı.
İki yıl önce Moto2 şampiyonluğuna ulaşan Enea Bastianini, aldığı dördüncülük ile Mayıs ayındaki Fransa Grand Prix zaferinden bu yana en iyi derecesini elde etti. Bir diğer Ducati sürücüsü Jorge Martín ise beşinci sırada yer aldı.
Augusto Fernández’den üst üste üçüncü zafer
Red Bull KTM Ajo Racing sürücüsü Augusto Fernández, Sachsenring ve Assen zaferlerinin ardından Silverstone'da da zafere ulaşarak üçleme yaptı. Alonso Lopez'i sadece 0.070 saniye ile geride bırakan Fernández böylece 171 puana ulaştı. Sürücüler şampiyonasında onu 158 puanla Ai Ogura ve 156 puanla Celestini Vitti takip ediyor.
Jaume Masià ve Deniz Öncü beraber podyumda
Moto3’te yarış galibiyeti Dennis Foggia’nın olurken ona podyumda Jaume Masià ve Deniz Öncü eşlik etti. Şampiyonada üçüncü, dördüncü ve beşinci sırada yer alan bu üç isim, ilk iki sıradaki Sergio García ve Izan Guevara ikilisinin yarış dışı kalmasıyla puan farkını kapama şansı yakaladı.
MotoGP Dünya Şampiyonası Sıralaması
MotoGP Sürücüler Şampiyonası (2022)
Sıra
Sürücü
Takım
Puan
1
Fabio Quartararo
Yamaha
180
2
Aleix Espargaro
Aprilia
158
3
Francesco Bagnaia
Ducati
131
4
Enea Bastianini
Ducati
118
5
Johann Zarco
Ducati
114
6
Jack Miller
Ducati
107
7
Brad Binder
KTM
98
8
Alex Rins
Suzuki
84
9
Maverick Viñales
Aprilia
82
10
Miguel Oliveira
KTM
81