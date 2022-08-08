MotoGP Britanya: Jack Miller'dan Podyum

İtalyan sürücü “Valentino ile epey konuştum. Lastikleri ve lastik sıcaklığını anlamama yardımcı oldu. Bana çok yardımcı oldu. Casey’ye de geçmişte bu pistte daha rekabetçi olmamı sağlayacak bir şeyler yapıp yapmadığını sordum. Bu sabah bana bir mesaj gönderdi ve bir şeyler yapmaya çalıştım. İyi geçti ve çevremde böyle insanlar olduğu için şanslıyım.” şeklinde konuştu.