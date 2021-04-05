Johann Zarco ve Jorge Martín Doha GP'de Podyumda

İki teker dünyasında amansız mücadele tüm hızıyla devam ediyor. MotoGP peş peşe ikinci kez Katar'daki Losail pistini mesken tutarken Pramac Ducati'nin Zarco ve Martín'den oluşan muhteşem ikilisi hafta sonuna damga vurmayı başardı.

MotoGP'deki ikinci yarışına çıkmaya hazırlanan Jorge Martín 'in sıralama turlarında çıkması pek de beklenen bir gelişme değildi. Ancak 23 yaşındaki sürücü, Ducati'sinin performansından sonuna kadar faydalanarak pol pozisyonunu elde etmeyi başardı. Hemen ardında ise sezona podyumda başlayarak dikkatleri çeken tecrübeli pilot Johann Zarco yer alıyordu.

Johann Zarco, Doha GP'den sonra pilotlar sıralamasında liderliğe yükseldi © David Goldman/Red Bull Content Pool

İlk yarıştan zaferle ayrılan Yamaha sürücüsü Maverick Viñales , iki Pramac Ducati'nin hemen ardından start alırken, Jack Miller ve Francesco Bagnaia 'nın sıralama sonuçlarıyla birlikte ilk altıda dört Ducati yer aldı.

Harika start alan Jorge Martín ve Johann Zarco yerlerini korumayı başardılar ve performanslarını hızlanarak sürdürdüler. Aprilia'dan Aleix Espargaró ve KTM'den Miguel Oliveira müthiş bir başlangıç yaparak üçüncü ve dördüncü sıraya kadar yükseldi. Start'ın kaybedeni ise dokuzunculuğa kadar gerileyen Maverick Viñales'ti.

Jack Miller Ducati'siyle Doha'dan puan çıkarmayı başardı © David Goldman/Red Bull Content Pool

İlk turların ardından yarış severlerin Doha GP'sinde oldukça çekişmeli bir mücadele şahit olacağı iyice belirginleşti. Suzuki sürücüsü Alex Rins , üst sıralara tırmanarak tepedeki iki Pramac Ducati'nin arasına girmeyi başarsa da Zarco motosikletinin düzlükteki süratini kullanarak poziyonunu geri kazanmayı başardı.

Yarışın ortalarına doğru ilk dokuz sıradaki sürücüyü saniyenin çok az üzerinde bir süre ayırıyordu. Bitime 10 tur kala Rins'in lastikleri iyice aşınırken Mir ve Miller arasındaki bir miktar temas da içeren mücadele de dikkat çekiyordu.

Jorge Martín başarılı performansıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı © David Goldman/Red Bull Content Pool

Yarışa beşinci sırada başlayan Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, ölçülü bir performansla uzun süre ön sıraları takip etti. Yarışın son anlarına doğru ise lastikleri aşınmaya başlayan Ducati'lerin peşine düştü. Yarışı 18 tur boyunca lider götüren Martín, elinden geleni yapsa da son turlarda Quartararo'nun baskısına karşı koyamadı.

Yarışı Quartararo lider tamamlarken, son turda Martín'i geçmeyi başaran Zarco ikinci olarak pilotlar sıralamasında liderliğe yükseldi. Genç sürücü Martín ise ikinci MotoGP yarışından podyum çıkarmayı başardı.

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