MotoGP Emilia-Romagna: Zafer Marc Marquez'in

Misano Pisti 'nde koşulan Emilia-Romagna GP 'si, MotoGP 'de sezonun sonuna yaklaşılan bu dönemde nefeslerin tutulduğu bir mücadeleye sahne oldu. Yedinci sıradan start alan Red Bull sporcusu Marc Marquez , harika bir performansın ardından zafere ulaşırken, Honda'dan takım arkadaşı Pol Espargaro ikinci, Avintia'dan Enea Bastianini ise üçüncü sırada yer aldı. Böylece podyumun tamamı Red Bull sporcularından oluştu.

Sıralama turlarından hayal kırıklığıyla ayrılan ve Q2'ye kalamayan Quartararo ile pol pozisyonunu elde eden Pecco Bagnaia arasındaki şampiyonluk hesapları hafta sonu boyunca akılları meşgul ederken, Emilia Romagna GP'sinde Red Bull sporcularının başarılı performansları dikkat çekti.

Pol Espargaro, Misano'da podyumda © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Sıralama turlarında Ducati sürücüsü Pecco Bagnaia son dönemdeki üstün formunu devam ettirerek pol pozisyonunu elde etmeyi başardı. Bagnaia'nın takım arkadaşı, Red Bull sporcusu Jack Miller ise sıralama turlarında ikinci sırayı aldı. Luca Marini de üçüncü sıraya yerleşince ilk çizgi Ducati'lerden oluştu.

İyi start alan Bagnaia liderliği kimseye kaptırmadı. Ön sıralardaki mücadele ikinci turun sonuna doğru sakinleşirken, Miller ikinci sırada, yarışa atak başlayan Marc Marquez üçüncü sırada, takım arkadaşı Pol Espargaro ise dördüncü sırada yer aldı.

Jack Miller beşinci turda kaza yapınca, Marquez'e gün doğdu ve o da lider Bagnaia'nın peşine düştü. Pol Espargaro üçüncülüğe yükselirken, bir başka Red Bull sporcusu Miguel Oliveira da hemen arkasında yer aldı.

Ön sıralarda çok uzun bir süre değişiklik yaşanmasa da heyecan bir an bile azalmadı. Marquez'in Bagnaia'yı yakın takibi tansiyonu hep yukarıda tutarken, yarışa 15. sırada başlayan şampiyona lideri Quartararo'nun üst sıralara yükselişi de izleyenlere keyifli anlar sundu.

Misano'da zafer Marc Marquez'in © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Yarışın bitimine 5 tur kala ise senaryo bir anda beklenmedik bir yöne çevrildi. Lider Bagnania, konforlu bir şekilde ilerlerken bir anda düştü ve yarış dışı kaldı. Böylece Marquez liderliğe yükseldi.

Yarışın geri kalanında Marquez liderliğini koruyarak zafere ulaşmayı başardı. Takım arkadaşı, Pol Espargaro ise ikinci sırada yer aldı. Son anlarda yaptığı atakla Enea Bastianini de üçüncü sıraya yerleşince podyumun tamamı Red Bull sporcularından oluştu. Yarışı dördüncü sırada tamamlayan Quartararo ise Bagnaia'nın yarış dışı kalmasıyla sezonun bitimine iki yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.