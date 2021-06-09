En çok izlenen ve en çok heyecan yaratan üç motor sporları etkinliğinin aynı hafta sonuna denk gelmesi nadir yaşanan bir durumdur. Bundan daha nadir olan şeyse her üç yarışın da hem insanı, hem de sportif açıdan dramatik anlara sahne olmasıdır. Motor sporları tutkunları için daha iyi ne olabilir ki?