En çok izlenen ve en çok heyecan yaratan üç motor sporları etkinliğinin aynı hafta sonuna denk gelmesi nadir yaşanan bir durumdur. Bundan daha nadir olan şeyse her üç yarışın da hem insanı, hem de sportif açıdan dramatik anlara sahne olmasıdır. Motor sporları tutkunları için daha iyi ne olabilir ki?
4 - 6 Haziran tarihleri arasındaki hafta sonu hem Dünya Ralli Şampiyonası'nın İtalya'daki Sardunya yarışına, hem MotoGP'nin İspanya'daki Barcelona ayağına, hem de Formula 1'in Azerbaycan Grand Prix'sine ev sahipliği yaptı.
WRC'de dünya şampiyonu Sébastien Ogier etkileyici bir zafere imza atarken, MotoGP'de Miguel Oliveira nefes kesen bir performansla zafere ulaştı, F1'de ise Sergio Pérez unutulmaz bir yarış sonu devamında podyumun ilk basamağında yer aldı.
Merak edenler ve hatırlamak isteyenler için hafta sonu olup bitenler dakika dakika şöyle...
08.08: Son WRC şampiyonu Sébastien Ogier, İtalya'daki Sardunya Rallisi'nin son gününe Toyota'dan takım arkadaşı Elfyn Evans'ın 34 saniye önünde başladı ve kariyerinin 52. yarış galibiyetine sadece dört etap uzaktaydı.
13.01: Ducati'den Jack Miller, yarışa ilk sırada başlayan Fabio Quartararo'yu geçerek MotoGP'nin Catalunya ayağında liderliğe yükseldi.
13.05: Red Bull KTM Fabrika Takımı'ndan Miguel Oliveira yarış liderliğine yükseldi.
13.16: Sébastien Ogier zafere ulaştı! Bugüne kadar yedi kez WRC şampiyonluğuna ulaşan Ogier, İtalya'nın Sardunya Adası'nda tüm hafta sonunu domine etti ve bu yılki üçüncü ralli galibiyetini elde ederek Elfyn Evans'ın önündeki liderliğini sürdürdü.
13.36: Catalunya pistindeki yarışta Oliveira liderliğini korurken, Pramac Ducati'den Johann Zarco ikinci sıraya yükseldi.
13.42: Zafer Oliveira'nın ve KTM'nin oluyor! Johann Zarco'nun son turdaki ataklarına karşı direnen Oliveira, MotoGP kariyerindeki üçüncü galibiyetine imza attı. Ducati'den Jack Miller yarışı üçüncü sırada bitirirken, şampiyona lideri Fabio Quartararo aldığı zaman cezası sonrası podyum dışında kaldı.
14.00: Bakü'de ışıklar söndü ve Azerbaycan Grand Prix'si başladı!
14.30: Ferrari'den Charles Leclerc yarışa ilk sırada başladı ve ilk turları önde geçti ancak hem motor gücü, hem de hızlı pit stop sayesinde Max Verstappen Bakü'de liderliğe yükseldi.
14.43: Sergio Pérez'in ikinci sıraya yükselmesiyle beraber ilk iki sırada Red Bull Racing Honda yer aldı.
15.15: Lance Stroll'ün yaptığı büyük kaza sonrası uzun süre pistte kalan güvenlik aracının arkasındaki konvoya Verstappen liderlik etti.
15.34: Max için tam bir kabus! Yarışın bitmesine sadece birkaç tur kalmış, yarış zaferi neredeyse garanti iken Verstappen'in arka lastiği patladı ve Hollandalı pilot kendini bariyerlerde buldu. Bu kaza sonrası kırmızı bayrak çekilirken, herkes yarışın yeniden başlayıp başlamayacağını merak ediyordu...
15.59: Yarışın yeniden başlamasına karar verildi ve iki turluk mini yarışa Pérez ilk sırada başladı.
16.16: İyi bir kalkış gerçekleştiren Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk virajı kaçırıp pist dışına çıkınca Pérez'in önü açıldı ve son dünya şampiyonu oldukça gerilere düştü.
16.18: Checo yarışın galibi! Perez yarış boyunca istikrarını koruyarak Red Bull Racing Honda'daki ilk, Formula 1 kariyerindeki ikinci galibiyetini elde etti. Ona podyumda Ferrari'den Charles Leclerc'i son anda geride bırakan Scuderia AlphaTauri'den Pierre Gasly eşlik etti. Gasly'nin takım arkadaşı Yuki Tsunoda ise yedinci olarak F1 kariyerindeki en iyi yarışı geride bıraktı.
Nefes kesen ve dolu dolu geçen bu hafta sonu heyecanını yeniden yaşamak isteyenlere iyi haber! Üç organizasyonun buluşacağı bir sonraki hafta sonu 24 - 27 Haziran tarihlerinde. İki ve dört teker üstündeki aksiyona hazır olun!
Sıradaki yarışlar
- 19 - 20 Haziran - MotoGP, Almanya
- 18 - 20 Haziran - F1, Fransa
- 26 - 27 Haziran - MotoGP, Hollanda
- 24 - 27 Haziran - WRC, Kenya
- 25 - 27 Haziran - F1, Avusturya