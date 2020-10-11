Álex Márquez Müthiş Bir Performansla Le Mans Podyumunda
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Honda pilotu Álex Márquez, Le Mans pistindeki Fransa GP'de müthiş bir performansla on sekizinci sıradan ikinci sıraya kadar tırmandı. Álex, MotoGP™'deki ilk sezonunda podyuma çıkmayı başardı.
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Belirsizlikler ve iniş çıkışlarla dolu MotoGP™ 2020 sezonu, Le Mans'da da bu dönemin modasına uydu. Starttan beş dakika önce yağan yağmur tüm hesapları alt üst ederken MotoGP™ tutkunları sezonun en keyifli yarışlarından birini izleme fırsatı buldu. Nefesleri kesen yarışa Red Bull sporcuları damga vururken genç pilot Álex Márquez ikinci sırayı elde ederek ilk podyum başarısına ulaştı.
Yarış başlarken Le Mans pistindeki kısıtlı sayıdaki seyirci, sıralama turlarında ilk sırayı elde eden Petronas Yamaha'nın Fransız pilotu Fabio Quartararo'yu ön çizgide görmekten ziyadesiyle memnundu. Pramac Racing'ten Jack Miller ikinci, Ducati'den Danilo Petrucci ise üçüncü sırada start aldı. İlk tur tamamlandığında ise ilk üç sırada üç Ducati yer alıyordu. Danilo Petrucci liderliği ele geçirirken Jack Miller ve Andrea Dovizioso ise takipteki yerlerini almıştı.
Şampiyonluk peşindeki Andrea Dovizioso ön sıralarda etkisini hissettirirken yağmurun tekrar başladığı Le Mans'da şampiyonanın şu anki lideri Fabio Quartararo yavaş yavaş arka sıralara düşmeye başladı. Honda'nın çaylak pilotu Álex Márquez ise harika bir performansla sıralamada tırmanmayı başarırken 10. tura gelindiğinde 18. sıradan 7. sıraya kadar yükselmişti.
Yarışın ilerleyen turlarında Jack Miller mekanik sorunlar yaşayarak yarışa veda ederken ön sıralardaki bir diğer isim Alex Rins de yaptığı kaza sonucunda yarış dışı kaldı. Böylece yarışın bitimine altı tur kala Álex Márquez kendini bir anda podyum pozisyonunda buldu. Arkasında Pol Espargaro, önünde ise Andrea Dovizioso olan Álex, bitime üç tur kala İtalyan pilotu geride bırakarak ikinciliğe yükseldi.
Nefes kesen 26 turun ardından Danilo Petrucci zafere ulaşırken Repsol Honda pilotu Álex Márquez ikinci, Red Bull KTM Factory Racing pilotu Pol Espargaro ise üçüncü sırada yer alarak podyuma çıktı.
Red Bull sporcularının damgasını vurduğu yarışta Andrea Dovisioso dördüncü, Johan Zarco beşinci, Miguel Oliveira altıncı ve Takaaki Nakagami de yedinci sırayı elde etti. Böylece ilk yedi sıranın altısında Red Bull sporcuları yer aldı.