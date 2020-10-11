Álex Márquez Müthiş Bir Performansla Le Mans Podyumunda

Yarışın ilerleyen turlarında Jack Miller mekanik sorunlar yaşayarak yarışa veda ederken ön sıralardaki bir diğer isim

Alex Rins

de yaptığı kaza sonucunda yarış dışı kaldı. Böylece yarışın bitimine altı tur kala Álex Márquez kendini bir anda podyum pozisyonunda buldu. Arkasında

Pol Espargaro

, önünde ise Andrea Dovizioso olan Álex, bitime üç tur kala İtalyan pilotu geride bırakarak ikinciliğe yükseldi.