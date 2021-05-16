Zafer Jack Miller'ın
© Gold & Goose / Red Bull Content Pool
MotoGP

MotoGP Fransa: Jack Miller Zafere Doymuyor

Yağmurun damgasını vurduğu MotoGP Fransa GP'sinde Red Bull sporcusu Jack Miller ilk sırada yer almayı başardı ve bu sezon peş peşe ikinci yarış galibiyetini elde etti.
Yazar: Red Bull
itibarıyla yayında
MotoGP Fransa yarışı, unutulmaz bir mücadeleye sahne oldu. Yağmurun damgasını vurduğu yarışta tüm hesaplar alt üst olurken, zafere ulaşan isim Red Bull sporcusu Jack Miller oldu.
Sıralama turlarında Yamaha'dan Fabio Quartararo ilk sırayı elde ederken, takım arkadaşı Maverick Vinales ikinci, Ducati'den Jack Miller ise üçüncü sırada yer aldı. Yarış başladığında ise ön tarafta sıralama bir anda değişti.
Marc Marquez eski formundan esintiler sundu
Marc Marquez eski formundan esintiler sundu
© Gold & Goose / Red Bull Content Pool
Jack Miller, müthiş bir start alarak bir anda ilk sıraya atılırken, Vinales sırasını korudu. Quartararo ise üçüncülüğe geriledi. Yarışa altıncı sırada başlayan Marc Marquez de dördüncü sıraya tırmanmayı başardı.
Red Bull sporcuları bir arada: Marquez, Zarco ve Espargaro
Red Bull sporcuları bir arada: Marquez, Zarco ve Espargaro
© Gold & Goose / Red Bull Content Pool
Suzuki sürücüsü Alex Rins, 15. sırada başladığı yarışta ilk iki tur sonunda beşinciliğe kadar yükseldi. Dördüncü turda Quartararo müthiş bir atakla liderliği tekrar ele geçirirken, aynı tur içinde koltuğunu tekrar Miller'a kaptırdı. Bu esnada artan yağış nedeniyle beyaz bayraklar sallanmaya başladı.
Beşinci turda ise bu kez ilk sıraya daha sıkı yapışan Quartararo, Miller'ın yaptığı hatayla rahat bir nefes aldı. 2017 Çekya GP'sinin ardından ilk kez bir pit stop'lu yarış gerçekleşirken, ikinci sıraya yükselen Marquez, pit stop'ta motosikletini en hızlı değiştiren isim oldu ve liderliği kaptı.
Johan Zarco kendi ülkesinde ikinci sırada
Johan Zarco kendi ülkesinde ikinci sırada
© Gold & Goose / Red Bull Content Pool
Pit stop'tan ikinci sırada çıkan Rins, lastikleri henüz ısınmadan kendini yerde buldu ve elde ettiği büyük avantajı kullanamadı. Jack Miller ve Pecco Bagnaia, pit yolundaki hız limitlerine uymadıkları gerekçesiyle ikişer uzun tur cezası aldılar. Pit stop'ta yerde duran Quartararo, motosikletini değiştirirken zaman kaybetti. Ancak rakiplerinin hataları ve Marquez'in dokuzuncu turda yaptığı kaza nedeniyle tekrar zirveye yerleşti.
Ancak Jack Miller'ın uzun tur cezalarına rağmen hızla arayı kapatması, Quartararo'nun işini zorlaştırıyordu. 12. turda Miller, Quartararo'yu geride bırakıp liderliğe kurulurken, Quartararo'nun bir de uzun tur cezası alması Miller için büyük bir avantaj oluşturdu.
Jack Miller'dan harika bir performans
Jack Miller'dan harika bir performans
© Gold & Goose / Red Bull Content Pool
Bu esnada, Pramac Ducati sürücüsü Johan Zarco da LCR Hond'dan Takaaki Nakagami'yi geride bırakarak üçüncü sıraya kadar yükseldi. Hızla Quartararo'yla arasındaki farkı kapatan Zarco, 22. turda ikinciliği ele geçirmeyi başardı.
Red Bull sporcularının ilk iki sırayı aldığı yarışta, Jack Miller müthiş bir performansla zafere ulaşırken, Johan Zarco ise ikinci oldu. Fabio Quartararo, üçüncü sırada yer alırken, son anlardaki müthiş ataklarıyla rakiplerini geçen Pecco Bagnaia ise dördüncü sırayı elde etti.
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