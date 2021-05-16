MotoGP Fransa: Jack Miller Zafere Doymuyor

Jack Miller, müthiş bir start alarak bir anda ilk sıraya atılırken, Vinales sırasını korudu. Quartararo ise üçüncülüğe geriledi. Yarışa altıncı sırada başlayan Marc Marquez de dördüncü sıraya tırmanmayı başardı.

Jack Miller, müthiş bir start alarak bir anda ilk sıraya atılırken, Vinales sırasını korudu. Quartararo ise üçüncülüğe geriledi. Yarışa altıncı sırada başlayan Marc Marquez de dördüncü sıraya tırmanmayı başardı.

, 15. sırada başladığı yarışta ilk iki tur sonunda beşinciliğe kadar yükseldi. Dördüncü turda Quartararo müthiş bir atakla liderliği tekrar ele geçirirken, aynı tur içinde koltuğunu tekrar Miller'a kaptırdı. Bu esnada artan yağış nedeniyle beyaz bayraklar sallanmaya başladı.

Suzuki sürücüsü Alex Rins , 15. sırada başladığı yarışta ilk iki tur sonunda beşinciliğe kadar yükseldi. Dördüncü turda Quartararo müthiş bir atakla liderliği tekrar ele geçirirken, aynı tur içinde koltuğunu tekrar Miller'a kaptırdı. Bu esnada artan yağış nedeniyle beyaz bayraklar sallanmaya başladı.

Suzuki sürücüsü Alex Rins , 15. sırada başladığı yarışta ilk iki tur sonunda beşinciliğe kadar yükseldi. Dördüncü turda Quartararo müthiş bir atakla liderliği tekrar ele geçirirken, aynı tur içinde koltuğunu tekrar Miller'a kaptırdı. Bu esnada artan yağış nedeniyle beyaz bayraklar sallanmaya başladı.