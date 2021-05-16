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MotoGP Fransa: Jack Miller Zafere Doymuyor
Yağmurun damgasını vurduğu MotoGP Fransa GP'sinde Red Bull sporcusu Jack Miller ilk sırada yer almayı başardı ve bu sezon peş peşe ikinci yarış galibiyetini elde etti.
MotoGP Fransa yarışı, unutulmaz bir mücadeleye sahne oldu. Yağmurun damgasını vurduğu yarışta tüm hesaplar alt üst olurken, zafere ulaşan isim Red Bull sporcusu Jack Miller oldu.
Sıralama turlarında Yamaha'dan Fabio Quartararo ilk sırayı elde ederken, takım arkadaşı Maverick Vinales ikinci, Ducati'den Jack Miller ise üçüncü sırada yer aldı. Yarış başladığında ise ön tarafta sıralama bir anda değişti.
Jack Miller, müthiş bir start alarak bir anda ilk sıraya atılırken, Vinales sırasını korudu. Quartararo ise üçüncülüğe geriledi. Yarışa altıncı sırada başlayan Marc Marquez de dördüncü sıraya tırmanmayı başardı.
Suzuki sürücüsü Alex Rins, 15. sırada başladığı yarışta ilk iki tur sonunda beşinciliğe kadar yükseldi. Dördüncü turda Quartararo müthiş bir atakla liderliği tekrar ele geçirirken, aynı tur içinde koltuğunu tekrar Miller'a kaptırdı. Bu esnada artan yağış nedeniyle beyaz bayraklar sallanmaya başladı.
Beşinci turda ise bu kez ilk sıraya daha sıkı yapışan Quartararo, Miller'ın yaptığı hatayla rahat bir nefes aldı. 2017 Çekya GP'sinin ardından ilk kez bir pit stop'lu yarış gerçekleşirken, ikinci sıraya yükselen Marquez, pit stop'ta motosikletini en hızlı değiştiren isim oldu ve liderliği kaptı.
Pit stop'tan ikinci sırada çıkan Rins, lastikleri henüz ısınmadan kendini yerde buldu ve elde ettiği büyük avantajı kullanamadı. Jack Miller ve Pecco Bagnaia, pit yolundaki hız limitlerine uymadıkları gerekçesiyle ikişer uzun tur cezası aldılar. Pit stop'ta yerde duran Quartararo, motosikletini değiştirirken zaman kaybetti. Ancak rakiplerinin hataları ve Marquez'in dokuzuncu turda yaptığı kaza nedeniyle tekrar zirveye yerleşti.
Ancak Jack Miller'ın uzun tur cezalarına rağmen hızla arayı kapatması, Quartararo'nun işini zorlaştırıyordu. 12. turda Miller, Quartararo'yu geride bırakıp liderliğe kurulurken, Quartararo'nun bir de uzun tur cezası alması Miller için büyük bir avantaj oluşturdu.
Bu esnada, Pramac Ducati sürücüsü Johan Zarco da LCR Hond'dan Takaaki Nakagami'yi geride bırakarak üçüncü sıraya kadar yükseldi. Hızla Quartararo'yla arasındaki farkı kapatan Zarco, 22. turda ikinciliği ele geçirmeyi başardı.
Red Bull sporcularının ilk iki sırayı aldığı yarışta, Jack Miller müthiş bir performansla zafere ulaşırken, Johan Zarco ise ikinci oldu. Fabio Quartararo, üçüncü sırada yer alırken, son anlardaki müthiş ataklarıyla rakiplerini geçen Pecco Bagnaia ise dördüncü sırayı elde etti.