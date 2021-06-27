MotoGP Hollanda Yarışı'nda Neler Oldu?

MotoGP 2021 'de sezonun dokuzuncu yarışı Hollanda'daydı. TT Circuit Assen pistinde koşulan yarışı şampiyona lideri Fabio Quartararo kazanırken, Pramac Racing'ten Johann Zarco dördüncü sırada yer aldı.

Cumartesi günü gerçekleşen sıralama turlarında Maverick Vinales en iyi zamana imza atarken Fabio Quartararo ikinci, Francesco Bagnaia üçüncü ve Takaaki Nakagami dördüncü sırada kendine yer buldu.

Öte yandan yarışa Red Bull KTM sürücülerinden Miguel Oliveira altıncı ve Brad Binder 21., Red Bull sporcularından Johann Zarco beşinci ve Jack Miller sekizinci sırada başlama hakkı elde etti.

Johann Zarco yarışa beşinci sırada başladı. © Red Bull Content Pool

Quartararo iyi bir start alıp ilk sıraya yükselirken, dengeli bir kalkış yapamayan Vinales beşinci sıraya kadar geriledi. Yarışa üçüncü sırada başlayan Bagnaia ise ilk turu lider olarak geçti.

Barcelona'da zafere ulaşan Marc Marquez , 20. sırada başladığı yarışa mükemmel bir başlangıç yaptı. İlk turda dokuz sıra birden kazanan Marquez, birkaç tur içinde kendini ilk 10'a atmayı başardı.

Marc Marquez ilk birkaç tur içinde 10 sıra birden yükselmeyi başardı. © Red Bull Content Pool

Sekizinci turda Valentino Rossi yarış dışı kalırken, ilk sıraya yükselen Fabio Quartararo kısa sürede farkı bir saniyenin üstüne çıkardı. Onu Franceso Bagnaia ve Takaaki Nakagami takip ediyordu.

26 turluk yarışın ilk yarısı geride kalırken lider Fabio Quartararo aradaki farkı açmaya devam etti. Şampiyonada ikinci sırada yer alan Johann Zarco ise yarışa üçüncü sırada devam ediyordu.

Miguel Oliveira yarışı beşinci sırada tamamladı. © Red Bull Content Pool

İlerleyen turlarda çok fazla geçiş yaşanmazken yarışı şampiyona lideri Fabio Quartararo kazandı. Onu takip eden isimler ise sırasıyla Maverick Vinales, Joan Mir, Johann Zarco ve Miguel Oliveira oldu.