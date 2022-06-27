MotoGP Hollanda: Yaz Arası Öncesi Drama Dolu Bir Yarış

2020 sezonunu pas geçen ve 2021 sezonunda kısıtlı sayıda seyircinin girişine izin verilen TT Circuit Assen pisti, pazar günü 100 binin üzerinde seyirci eşliğinde MotoGP heyecanına ev sahipliği yaptı.

Hollanda'daki 26 turluk yarış izleyicilere aksiyon ve drama dolu bir MotoGP tecrübesi yaşattı. Son dünya şampiyonu iki kez kaza yaparken Jack Miller, Brad Binder ve Aleix Espargaró son virajda müthiş bir dördüncülük mücadelesi verdi, yarış sona erdiğinde ise MotoGP'de beş haftalık yaz tatiline girildi.

Yarışın start'ı ile beraber pole pozisyonunun sahibi Francesco Bagnaia arka gruptan sıyrılmayı başardı, onu Espargaró ve Fabio Quartararo takip ederken Jorge Martín ise Pramac Ducati'si ile ilk turları dördüncü sırada geçti.

Beşinci turda büyük bir drama yaşandı. Şampiyonada lider durumda bulunan Quartararo beşinci virajda Aprilia sürücüsü Espargaró'yu geçmeye çalışırken beklenmedik bir hata yaparak rakibine çarptı ve her iki sürücü arka sıralara geriledi.

Bu kaza sonrası Martín üçüncülüğe yükselirken onu Red Bull KTM Factory Racing takımından Binder takip etti. Güney Afrikalı sürücü pazar günleri ne kadar iyi olduğunu 10. sıradan başladığı yarışta kısa sürede yükselerek bir kez daha kanıtladı.

Ducati sürücüsü Jorge Martín yarışın ilk turlarında ön sıralardaydı © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Yarışın orta noktasında Bagnaia liderliğini sürdürürken, onu Ducati sürücüsü Marco Bezzecchi, üçüncü sıradaki Martín, Maverick Viñales ve Binder takip etti. Binder'ın arkasında ise birçok yarıştakine benzer şekilde iki kez uzun tur cezası alan Miller vardı.

Quartararo yarışın 14. turunda bu kez motosikletinin üstünden fırlayarak ikinci kazasını yaptı. Kabus gibi geçen yarışı bu ikinci kaza ile son bulan Yamaha sürücüsü kenara gelirken acı çekiyor gibiydi.

Bitime 10 tur kala siyah bulutlar pistinde üstünde belirdi ve yağmur damlaları piste düşmeye başladı. Bu durum Martín'in Miller ve Binder ikilisinin gerisine düşmesine neden oldu.

Jack Miller, KTM'den Brad Binder'ın peşinde © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Yarışın son altı turuna girilirken birçok değişim yaşandı. Miller dördüncü sıraya yükselirken onu KTM'den Binder takip ediyordu. İki tur sonra ise Miller bu kez üçüncü sıradaki Viñales'i geride bıraktı.

Miller son turdan önce hamlesini yapıp Viñales'i geride bıraktı ancak istediği yol tutuşunu sağlayamayınca İspanyol sürücünün kaçıp giderek podyumun son basamağını almasını izlemek zorunda kaldı.

Heyecan burada da bitmedi. Miller ve Binder ikilisi dördüncü sıra mücadelesi için son viraja yakın girerken, olaya bir anda dahil olan Espargaró müthiş bir geçişe imza atarak rakiplerini geride bıraktı ve dördüncülüğün sahibi oldu.

Ön tarafta ise Bagnaia yarıştan zaferle ayrılmayı başardı, Bezzecchi kariyerinin ilk podyumunu elde etti, Viñales ise podyumu tamamladı.

Hollanda MotoGP Sonuçları

Francesco Bagnaia – Ducati Marco Bezzecchi – Ducati Maverick Viñales – Aprilia Aleix Espargaró – Aprilia Brad Binder – KTM Jack Miller – Ducati Jorge Martín – Ducati Joan Mir – Suzuki Miguel Oliveira – KTM Álex Rins – Suzuki