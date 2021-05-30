MotoGP İtalya: Red Bull KTM Sürücüsü Miguel Oliveira Podyumda

MotoGP 2021 sezonunda heyecan İtalya'nın Mugello pistinde devam etti. Red Bull sporcusu Miguel Oliveira starttan itibaren başarılı bir performans göstererek İtalya GP'de ikinci sırayı elde edip podyumda yer almayı başardı.

Cumartesi günü tamamlanan sıralama turlarında, İtalyan üreticilerin üstünlüğü vardı. İlk beşi sıranın dördünü Ducati ve Aprilia sürücüleri elde ederken zirvede ise Yamaha'dan Fabio Quartararo vardı.

Johann Zarco, Mugello'da yarışa üçüncü sırada başladı © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Pecco Bagnaia ikinci, Johann Zarco üçüncü sırayı elde ederken, günün sürprizi sıralama turlarında dördüncü sıraya yerleşen Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro 'ydu. Son iki GP'nin kazananı Jack Miller ise yarışa beşinci sıradan başlama hakkını elde etti

İyi bir start alan Bagnaia, ilk virajda liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Yarışa yedinci sıradan başlayan Red Bull KTM sürücüsü Miguel Oliveira da üçüncü sıraya yükselerek harika bir avantaj elde etti. Sıralama turlanının kazananı Aleix Espargaro start'ın kaybedeni olurken dokuzuncu sıraya kadar geriledi.

Jack Miller şampiyonluk için iddialı isimler arasında yer alıyor © GOLD & GOOSE / RED BULL CONTENT POOL

Yarış lideri Bagnaia henüz ikinci turda, büyük bir hata yaparak düştü ve yarış dışı kaldı. Yarışın yeni lideri Quartararo olurken, Zarco da hemen peşindeydi. Üçüncü turda Ducati'nin düzlüklerdeki süratini iyi kullanan Zarco ilk sıraya yükselmeyi başarsa da; Quartararo, Yamaha'sının virajlardaki çevikliğiyle cevap vermeyi başardı ve tekrar zirveye yerleşti.

Liderlik mücadelesi Quartararo ve Zarco arasında geçerken, yarışa sekiz ve dokuzuncu sırada başlayan Suzuki sürücüleri Alex Rins ve Joan Mir, beş ve altıncı sıralara yükselerek Jack Miller'ın ensesine yapıştı.

Miguel Oliveira, Red Bull KTM'ye sezonun ilk podyum başarısını getirdi © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Sekizinci turda Rins ve Mir'e Red Bukll KTM sürcüsü Brad Binder da eklendi ve bu üçlü Miller'ı geride bırakmayı başardı. Bu esnada, arkalarındaki rekabetten faydalanan ilk üç sıra, farkı 2,5 saniyeye kadar çıkardı. Lider Quartararo da biraz nefes alarak Zarco ile arasındaki farkı artırmaya başladı.

Brad Binder, Mugello'da beşinci sırada © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

İlerleyen turlarda yavaşlamaya başlayan Zarco pozisyonunu korumakta zorlanırken, 16. turda doğru bir zamanlamayla hamle yapan Oliveira'ya direnemedi ve ikinci sırayı kaptırdı. Daha sonra Mir ve Rins de Zarco'yu geride bırakmayı başardı. Bitime beş tur kala ön lastiğinin azizliğine uğrayan Rins yarış dışı kalınca Zarco yeniden dördüncülüğe yükseldi. Bu kez arkasında Red Bull KTM pilotu Brad Binder yer alıyordu.

Rakipleriyle farkını iyice açan Quartararo Mugello'da rahat bir zafere ulaşırken, son anlarda Mir'e karşı harika bir savunma yapan Oliveira da Red Bull KTM'ye sezonun ilk podyumunu getirmeyi başardı. Brad Binder'ın da yarışı beşinci tamamlamasıyla Red Bull KTM takımı ilk beş sırada iki sürücüsüyle temsil edilmiş oldu.