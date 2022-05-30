MotoGP İtalya: Zarco, Mugello'da Dördüncü

2022 MotoGP sezonunun sekizinci yarışı İtalya'nın Mugello pistinde gerçekleşti. Ducati kendi evinde Francesco Bagnaia ile zafere ulaşırken, Pramac Ducati ekibinde yer alan Red Bull sporcusu Johann Zarco da dördüncü sırayı elde etti.

Cumartesi günü heyecan verici sıralama turlarına sahne olurken bir Ducati sürücüsünün pol pozisyonu elde etmesi gayet olağan bir durumdu. Ancak olağandışı olan sürücünün ta kendisiydi. Gresini Racing'in çaylak sürücüsü, 23 yaşındaki İtalyan Fabio Di Giannantonio , Ducatisiyle sansasyonel bir performans gösterdi ve pol poziyonunu kaptı.

Fabio Di Giannantonio kariyerinin ilk pol pozisyonunu kutluyor © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Yarışın başında Luca Marini , Di Giannantonio'yu geride bırakarak liderliği ele geçirmeyi başardı. Ancak ilk turlarda tüm gözler kısa süre içinde 16. sıradan sekizinciliğe kadar yükselmeyi başaran Red Bull KTM Factory Racing sürücüsü Brad Binder 'ın üzerindeydi.

Dördüncü tur geçilirken ön sıralardaki mücadele, Marco Bezzecchi, Marini ve onların arasına giren son şampiyon Fabio Quartararo arasında geçiyordu. Enea Bastianini de zirveye doğru hareketlenirken, Di Giannantonio'nun gerileyişi devam ediyordu.

Sekizinci turda Bastianini, Zarco'yu geride bırakırken Ducati sürücüsü kendini takım arkadaşı Di Giannantonio ile mücadele ederken buldu. Bu esnada, ön taraftaki mücadeleden Bagnaia avantajlı çıkmış ve liderliği almıştı.

Bagnaia, Quartararo ile arasında bir saniyelik fark oluştururken altıncı sırada seyreden Bastianini de gözünü podyuma dikti. Zarco'nun hemen önünde bulunan Bastianini, beşinci sıradaki Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro üzerinde baskı oluşturmaya başladı.

Brad Binder tam dokuz sıra birden yükselmeyi başardı © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Ne yazık ki Bastianini'nin mücadelesi dördüncü virajda sona erecekti. Bastianini kaza yapınca, Zarco önce altıncılığa yükseldi daha sonra da Marini'yi geçerek beşinci sıraya ulaştı. Zarco, Bezzecchi'yi zorlamaya başlarken, Binder ise altıncı sıra için Marini'yi yokluyordu.

Son turda Zarco istediğini aldı ve dördüncü sıraya yükseldi. Bagnaia zafere ulaşırken, Quartararo ikinci, Espargaro ise üçüncü sırayı elde etti. Binder başarılı bir performansla dokuz sıra yükseliş göstererek yedinci olurken, diğer Red Bull sporcularından Takaaki Nakagami sekizinci, Miguel Oliveira dokuzuncu, Marc Marquez onuncu ve Di Giannantonio ise on birinci sırayı elde ederek Mugello'daki hafta sonunu tamamladı.

İtalya GP Sonuçları

Francesco Bagnaia – Ducati Fabio Quartararo – Yamaha Aleix Espargaró – Aprilia Johann Zarco – Ducati Marco Bezzecchi – Ducati Luca Marini – Ducati Brad Binder – KTM Taakaki Nakagami – Honda Miguel Oliveira – KTM Marc Márquez – Honda