MotoGP™ Şampiyonluk Yarışında Zirve Yine El Değiştirdi
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Katalonya Grand Prix'sinde Ducati, Jack Miller'la Honda ise Takaaki Nakagami'yle önemli puanlar toplarken şampiyonluk yarışında zirve yine el değiştirdi.
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MotoGP™ 2020 sezonunun sekizinci yarışı Katalonya pistinde gerçekleşirken şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen heyecan dolu anlar hafta sonuna damgasını vurdu.Ducati'den Jack Miller beşinci, Honda pilotu Takaaki Nakagami ise yedinci sırayı alarak önemli puanlar toplarken zirve mücadelesinden kopmamayı başardılar.
Yarış hafta sonu yaklaşırken Ducati'den Andrea Dovizioso pilotlar sıralamasında Fabio Quartararo ve Maverick Viñales'in 1 puan önünde liderlik koltuğunda yer alıyordu. Dovizioso, Katalonya GP'de puan farkını yukarı çekmek amacındayken Johann Zarco'yla yaşadığı kaza İtalyan pilotun hesaplarını alt üst etti.
Sezona hızlı başlayan Fabio Quartararo, Katalonya'da zafere ulaşıp bir süredir ayrı kaldığı pilotlar sıralamasının zirvesine yerleşirken Suzuki'nin İspanyol pilotları Joan Mir ve Álex Rins kendi evlerinde podyumda yer almayı başardılar. Álex Rins bu sezon podyuma çıkmayı başaran 13. pilot oldu.
Japon pilot Takaaki Nakagami Katalonya'da istikrarlı performanslarına bir yenisini daha ekledi. Yarışı yedinci sırada tamamlayan Honda pilotu böylelikle bu sezonki yarışların tamamında ilk 10'da yer alma geleneğini devam ettirdi.
MotoGP™ 2020 sezonunda şampiyonluk yarışı iyice kızışırken geçirdiği kaza sonrasında Dovisioso lider Quartararo'nun 24 puan ardında kaldı. Sezonun tamamlanmasına altı yarış var ve heyecan fırtınası hiç durulacağa benzemiyor.