MotoGP™ Şampiyonluk Yarışında Zirve Yine El Değiştirdi

MotoGP tarihi hiç kuşku yok ki unutulmaz anlarla dolu. Cesaret timsali pilotların amansız mücadelesinde elbette her an değerli. Bu anların arasından öne çıkanları senin için derledik.

MotoGP tarihi hiç kuşku yok ki unutulmaz anlarla dolu. Cesaret timsali pilotların amansız mücadelesinde elbette her an değerli. Bu anların arasından öne çıkanları senin için derledik.

pilotlar sıralamasında Fabio Quartararo ve Maverick Viñales'in 1 puan önünde liderlik koltuğunda yer alıyordu. Dovizioso, Katalonya GP'de puan farkını yukarı çekmek amacındayken Johann Zarco'yla yaşadığı kaza İtalyan pilotun hesaplarını alt üst etti.

Yarış hafta sonu yaklaşırken Ducati'den Andrea Dovizioso pilotlar sıralamasında Fabio Quartararo ve Maverick Viñales'in 1 puan önünde liderlik koltuğunda yer alıyordu. Dovizioso, Katalonya GP'de puan farkını yukarı çekmek amacındayken Johann Zarco'yla yaşadığı kaza İtalyan pilotun hesaplarını alt üst etti.

Yarış hafta sonu yaklaşırken Ducati'den Andrea Dovizioso pilotlar sıralamasında Fabio Quartararo ve Maverick Viñales'in 1 puan önünde liderlik koltuğunda yer alıyordu. Dovizioso, Katalonya GP'de puan farkını yukarı çekmek amacındayken Johann Zarco'yla yaşadığı kaza İtalyan pilotun hesaplarını alt üst etti.