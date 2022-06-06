MotoGP Katalonya: Martin ve Zarco Podyumda

MotoGP'nin son dünya şampiyonu Fabio Quartararo, Katalonya'daki yarışta üçüncü sıradan start aldı ve yol tutuşun düşük olduğu pistte kısa sürede ilk sıraya yükselip yarışa liderlik etmeye başladı.

Pole pozisyonunun sahibi Aleix Espargaro yarış ikinciliğini kutlamaya bir tur erken başlayınca yavaşladı ancak yarışın bitmediğini fark ettiğinde podyumdan bir hayli uzaklaşmıştı.

Bu ilginç durum sonrası Aprilia sürücüsü geriye düşerken Pramac takımı adına yarışan Jorge Martin ve Johann Zarco podyum basamaklarına yükseldi, Joan Mir de dördüncülüğün sahibi oldu. Espargaro yaptığı bu hatayla kazandığı pole pozisyonunu da harcamış oldu.

Jorge Martin, Aleix Espargaro'yu geride bırakıyor. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Üçüncü turun hemen başında Pramac GP22 ile yarışan Martin yaptığı geç frenaj ile Espargaro'yu geride bırakıp ikinciliğe yükseldi. Espargaro 10. turun yine ilk virajında yerini geri alsa da ilerleyen turlarda üçüncülüğe düştü. Yarışın devamında ise temposunu artırdı ve bitime dört tur kala yeniden ikinciliğe yükseldi.

Ve sonrasında o büyük hatayı yaptı. Yarış gerçekten sona erdiğinde yaptığı hatanın etkisiyle hemen kenara çekti ve başını iki elinin arasına alıp motosikletine gömüldü.

Mir yarışa çok iyi başlayarak müthiş bir geri dönüşe imza attı. 2020 yılının dünya şampiyonu Suzuki sürücüsü, sadece ilk turda 11 sıra birden tırmanarak altıncılığa kadar yükseldi.

KTM'den Brad Binder ve Miguel Oliveira yakın mücadele içindeler. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Zarco'nun aldığı üçüncülük, ilk virajda yerde kalan Francesco Bagnaia'yı geçerek sürücüler şampiyonasında dördüncü basamağa tırmanmasını sağladı.

Mugello'daki yarışın galibi Ducati sürücüsü bu yarışa ikinci sıradan başladı ancak ilk virajda dengesini kaybeden Takaaki Nakagami'nin teması sonrası yerde kaldı. Japon sürücü LCR Honda'sı ile kaygan zeminde fren yaparken ön tarafın dengesini kaybedince hem Bagnaia'nın hem de Suzuki'den Álex Rins'in yarışını sonlandırmış oldu.

Gresini Ducati takımından Fabio Di Giannantonio'nun ve Enea Bastianini'nin yanı sıra Marc Márquez 'in yerine Honda ile yarışan Stefan Bradl'ın dile getirdiği üzere Katalonya pistinde lastikleri korumak büyük önem arz ediyordu.

KTM'nin yıldızları Brad Binder ve Miguel Oliveira puan için birbirleriyle yakın mücadeleye girdiler. Sonunda yarışı sekizinci ve dokuzuncu sırada tamamladılar, LCR Honda'da Álex Márquez ise 10. sırada yer aldı. Çaylak sürücüler Remy Gardner ve Darryl Binder 11. ve 12., Jack Miller 14. ve Tech3'ten Raúl Fernández de 15. olarak puan almayı başardılar.

Espargaro'nun 22 puan önündeki Quartararo şampiyona liderliğini sürdürdü. Liderin 53 puan gerisinde Bastianini ve 66 puan gerisinde Bagnaia yer aldı. Sezonun bir sonraki ayağı ise 19 Haziran'da Almanya'daki Sachsenring'de koşulacak.

Katalonya GP Sonuçları

Fabio Quartararo - Yamaha Jorge Martin - Ducati Johann Zarco - Ducati Joan Mir - Suzuki Aleix Espargaro - Aprilia Luca Marini - Ducati Maverick Viñales - Aprilia Brad Binder - Red Bull KTM Miguel Oliveira - Red Bull KTM Alex Marquez - Honda

MotoGP Sürücüler Sıralaması

Fabio Quartararo 147 puan Aleix Espargaro 125 puan Enea Bastianini 94 puan Johann Zarco 91 puan Francesco Bagnaia 81 puan Brad Binder 73 puan Alex Rins 69 puan Joan Mir 69 puan Jack Miller 65 puan Marc Márquez 60 puan