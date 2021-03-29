Johann Zarco Sezona Hızlı Başladı
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MotoGP 2021 sezonu Katar'da start alırken büyük bir heyecan fırtınasını da beraberinde getirdi. Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco, son metrelerde podyumun ikinci sırasını elde etmeyi başardı.
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Dünyanın en hızlı 22 motosiklet sürücüsü, Katar'da 22 turluk bir mücadelenin parçası oldular. 19 yarışlık MotoGP 2021 sezonu heyecan verici bir açılışla göz kamaştırdı.
İlk 10 sıranın 7 saniyelik bir zaman dilimine sıkıştığı yarışta, Red Bull sporcusu Johann Zarco, etkileyici bir performans göstererek ikinci sıraya tutunmayı başardı. Yarışa pol pozisyonunda başlayan Francesco Bagnaia üçüncülüğü elde ederken, geçen sezonun şampiyonu Joan Mir, son düzlükte ikincilikten dördüncülüğe geriledi.
Yarışın başında Ducati'lerin dominasyonu olsa da Yamaha'dan Maverick Vinales, güçlü ve bir o kadar da kontrollü performansıyla rakiplerini geride bırakarak sezonun ilk zaferini elde etmeyi başardı.
Işıklar söndüğünde, Yamaha'ların kötü start almasından faydalanan Ducati sürücüleri bir anda ön tarafı kırmızı motosikletlerle donattı. Bagnaia ilk sırada yoluna devam ederken, takım arkadaşı Jack Miller da onu takip ediyordu. Pramac Ducati'nin ikilisi Johann Zarco ve Jorge Martin ise hemen arkalarındaydı. Beşinci turda Fabio Quartararo ve Maverick Vinales ön grubun ahengini bozarken, Zarco da atağıyla ikinci sıraya yükselmeyi başardı. Jack Miller ve Jorge Martin ise yerlerini kaybettiler.
Bitişe 11 tur kala Vinales'in atakları Bagnaia'yı bezdirirken liderlik de el değiştirerek İspanyol sürücüye geçti. Ducati'ler yarışın son anlarında yol tutuş ve hız kaybı yaşayınca baştaki avantajlarını kaybettiler. Vinales liderliğini sürdürürken son viraja girildiğinde ikinci sırada son şampiyon Joan Mir yer alıyordu. Ancak yarışın son metrelerine ikinci ve dördüncü sıra arasındaki mücadele damgasını vurdu.
Vinales nispeten rahat bir galibiyete ulaşırken, finiş düzlüğünde Mir'in Suzuki'sini alt eden Zarco ve Bagnaia ikinci ve üçüncü sırayı elde ederek podyum biletini aldılar. Son şampiyon dördüncü sırada yer alırken, Honda'ya bu sezon geçen Pol Espargaro da sekizinci olarak yeni takımına alışma sürecinde puan toplamayı başardı. Jack Miller ise sezonun ilk yarışından dokuzunculukla ayrıldı.