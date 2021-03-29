Johann Zarco Sezona Hızlı Başladı

Vinales nispeten rahat bir galibiyete ulaşırken, finiş düzlüğünde Mir'in Suzuki'sini alt eden Zarco ve Bagnaia ikinci ve üçüncü sırayı elde ederek podyum biletini aldılar. Son şampiyon dördüncü sırada yer alırken, Honda'ya bu sezon geçen

Pol Espargaro

da sekizinci olarak yeni takımına alışma sürecinde puan toplamayı başardı. Jack Miller ise sezonun ilk yarışından dokuzunculukla ayrıldı.