MotoGP Katar: Bastianini Kariyerinin İlk MotoGP Zaferine Ulaştı

geri döndü. 2022 sezonu rüzgar gibi başlarken, podyuma çıkan üç sürücünün de özel bir hikayesi vardı.

Gresini Racing takımı adına yarışan Bastianini ikinci sırada başladığı yarışı ustaca bir performansla tamamladı ve kendi kariyeri adına tarihi bir zafere imza attı. Red Bull KTM Factory Racing sürücüsü Binder da Losail'in ışıklarının altında başarılı bir yarışı geride bıraktı ve tekrar podyumda kendine yer buldu. Repsol Honda pilotu Espargaró ilk zaferine çok yaklaşmıştı ancak yine de podyumda yer alarak sezona etkili bir performansla başladı.