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MotoGP
MotoGP Katar: Bastianini Kariyerinin İlk MotoGP Zaferine Ulaştı
MotoGP 2022 sezonu müthiş bir yarışla başladı. Enea Bastianini kariyerinin ilk zaferine ulaşırken, Brad Binder ikinci, Pol Espargaró ise üçüncü oldu. Böylece podyum Red Bull sporcularından oluştu.
Hasret sona erdi, MotoGP geri döndü. 2022 sezonu rüzgar gibi başlarken, podyuma çıkan üç sürücünün de özel bir hikayesi vardı. Enea Bastianini ilk zaferini elde ederken, Brad Binder da uzun süre sonra podyum başarısına imza attı. Pol Espargaró ise eski formuna dönüş sinyalleri verdi.
Gresini Racing takımı adına yarışan Bastianini ikinci sırada başladığı yarışı ustaca bir performansla tamamladı ve kendi kariyeri adına tarihi bir zafere imza attı. Red Bull KTM Factory Racing sürücüsü Binder da Losail'in ışıklarının altında başarılı bir yarışı geride bıraktı ve tekrar podyumda kendine yer buldu. Repsol Honda pilotu Espargaró ilk zaferine çok yaklaşmıştı ancak yine de podyumda yer alarak sezona etkili bir performansla başladı.
Çok çekişmeli geçen sıralama turunda, Pramac Ducati'den Jorge Martín grid'in ilk sırasına yerleşmişti. Ancak start'ın ardından ilk viraz dönüldüğünde Marc Marquez birinci, Pol Espargaró ise ikinci sıraya yükselmişti. Kötü başlangıç sonrası Jorge Martín yedinci sıraya kadar geriledi. Brad Binder ise yedinci sırada start aldığı yarışta üçüncülüğe kadar tırmanmayı başardı.
Altıncı turda Binder, Marquez'i geride bırakarak ikinciliğe yükseldi. İlk turlarda birkaç sıra kaybeden Bastianini ise Suzuki sürücüsü Joan Mir'i geçerek dördüncülüğe yerleşti. Bir tur sonra ise Marquez geçti ve podyum seviyesine ulaştı.
Bitime 10 tur kala Pol Espargaro arkasındaki Binder ile arasındaki farkı 1 saniye civarında tutuyordu. Yüksek momentumla geriden gelen Bastianini kısa bir süre sonra Binder'ı geride bırakarak lider Espargaro'nun peşine düştü.
Beş tur kala ise Bastianini liderle arasındaki farkı iyice kapatırken, Aleix Espargaro'da Marquez'i geride bırakarak dördüncü sıraya yükseldi. Bir tur sonra liderlik el değiştirirken Bastianini MotoGP'deki ilk zaferine ulaşmak için büyük bir avantaj elde etti. Virajda fazla açılan Pol Espargaro hem liderliği kaybetti hem de fırsatı değerlendiren Binder'ın da arkasında kalarak üçüncü sıraya düştü.
Bastianini son anlarda da istikrarlı performansını sürdürerek zafere ulaşırken, takımı Gresini Racing'e de 2006 yılından beri ilk zaferini kazandırdı. Binder ikinci sırayı alırken, Pol Espargaro da abisi Aleix'in önünde üçüncü sırada yer aldı ve podyuma çıktı.
Marc Marquez sezonun ilk yarışında beşinci olurken, Johann Zarco da geçen sezonun şampiyonu Fabio Quartararo'nun önünde sekizinci bitirdi. Takaaki Nakagami ise onuncu sırada yer alarak puan toplamayı başardı.
Katar GP Sıralaması
- Enea Bastianini (ITA) – Ducati
- Brad Binder (SA) – KTM
- Pol Espargaró (ESP) – Honda
- Aleix Espargaró (ESP) – Aprilia
- Marc Márquez (ESP) – Honda
- Joan Mir (ESP) – Suzuki
- Álex Rins (ESP) – Suzuki
- Johann Zarco (FRA) – Ducati
- Fabio Quartararo (FRA) – Yamaha
- Takaaki Nakagami (JPN) – Honda
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