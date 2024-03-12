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MotoGP
MotoGP'de 2024 Sezonu Başladı
Yeni sezon, yeni sürücüler ve daha fazla heyecan! Katar'daki MotoGP sezon açılışı Jorge Martín, Brad Binder, Marquez kardeşler ve Pedro Acosta sayesinde yakın finişlere sahne oldu.
MotoGP 2024 sezonunun açılış hafta sonu, Katar'da son derece eğlenceli geçen iki günüyle motor sporları hayranlarını hayal kırıklığına uğratmadı. Her şey geçen yılın dünya şampiyonası ikincisi Jorge Martín'in cumartesi günü 2024 sezonunun ilk sıralama turu seansında pist rekorunu kırmasıyla başladı.
Pramac Ducati sürücüsü, Q2'deki ilk denemesinde Pecco Bagnaia'ya ait olan pist rekorunu kırarak 1:50.789'luk göz kamaştırıcı bir süreye imza attı. İspanyol sürücü daha sonra Lusail Uluslararası Pisti'nin ışıkları altında ve kendinden emin bir şekilde inanılmaz bir hız sergileyerek sprint yarışında zafere ulaştı.
Martín yarışı domine ederek "Sprint Kralı" unvanını pekiştirirken, KTM'den Brad Binder da Aleix Espargaró'nun hemen önünde yarışı ikinci sırada tamamlayarak iyi bir başlangıç yaptı. Gresini Ducati sürücüsü olarak ilk yarışına çıkan Marc Márquez ilk beşte yer alırken, çaylak Pedro Acosta sekizinci sırada finiş görmesi sayesinde elit kategorideki ilk puanlarını aldı.
Yarış günü geldiğinde, Martín'in ve Binder'ın temposuyla başa çıkabilecek tek sürücü son şampiyon Bagnaia'ydı. İtalyan sürücü yeni sezonun ilk yarışında zafere ulaşarak hakimiyetini gösterdi.
Bagnaia'nın arkasında ise Binder ve Martín ikilisinin birçok kez yer değiştirdiği yoğun bir mücadele vardı. Ancak KTM sürücüsü, İspanyol sürücünün 11. turda yaptığı hatanın ardından ikinci sırayı aldı ve rakibini podyumun son basamağına itti.
Márquez kardeşler mutlu
Lider grubun arkasındaki Marc ve Álex Márquez kardeşler için unutulmaz bir gece oldu. İspanyollar Gresini Racing için birlikte yarışıyor ve sezona harika bir başlangıç yaptılar. Marc takımdaki ilk yarışında podyuma çıkmaya çok yaklaşıp günün sonunda dördüncü sırada finiş görürken, Álex de altıncı sırada finiş görerek iyi bir pazar günü geçirdi.
"Podyuma çıkmaya çalıştım. Yarışın sonunda biraz daha avantajlı olmak için ön lastiği korumak istedim ve Martín ile aramızdaki farkı kapatmak üzereydim ama yine de bu iyi bir sonuç." diyen Marc şöyle devam etti: "Burası hiçbir zaman en sevdiğim pistlerden biri olmadı, bu yüzden dördüncülük iyi bir sonuç. Şimdi verileri analiz edeceğiz. Bagnaia yarışı bizden üç saniye önde bitirdi ve kendisi son şampiyon. Çıtayı yükseltmeye devam etmek için ondan bir şeyler öğrenmeliyiz."
Team Gresini Racing, Katar'dan 31 puanla ayrılarak ve sezonun açılış yarışını en iyi ikinci takım olarak bitirerek formda olduğunu kanıtladı. "Çok güçlü bir hafta sonu geçirdik." diyen Álex şöyle devam etti: "Yarışta öndeki sürücülerle birlikte kalmayı başardım ve bu pistte kesinlikle iyi bir sonuç. Buradan iyi puanlarla ve bir sonraki yarış için güvenle ayrılıyoruz."
Yetenekli Acosta ilk 10'da yer aldı
Son Moto2 Dünya Şampiyonu Pedro Acosta potansiyelini ortaya koydu ve MotoGP kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Sprint'te etkileyici bir sekizincilik elde eden çaylak sürücü liderlerle mücadele etti, hatta bazı küçük hatalar ve yıpranan lastikler sonrası dokuzuncu sıraya gerilemeden önce podyum mücadelesine dahil oldu. Bununla birlikte sürüşüyle de dikkatleri üzerine çekti.
Bu yarışı hiç unutmayacağım. Baştan sona rüya gibiydi.
Acosta duygularını şöyle dile getirdi: "Bu yarışı hiç unutmayacağım. Starttan ilk geçişe ve büyük isimlerle mücadele etmeye kadar her şey çok güzeldi. Bence tüm hafta sonu performansından mutlu olmalıyız çünkü baştan sona rüya gibiydi. Bazı sürücülerle mücadele ettik ve bunu güvenle yapmak, motosikletin gerçekten iyi çalıştığını hissetmek güzeldi. Çalışmaya devam etmeliyiz çünkü doğru yoldayız."
Sıralamanın daha aşağısında Fransız Johann Zarco LCR Honda takımıyla ilk yarışında 12. olurken, Miguel Oliveira Trackhouse Racing takımıyla 15. ve Augusto Fernández ikinci Red Bull GASGAS Tech3 motosikletiyle 17. oldu. İkinci Red Bull KTM Factory Racing sürücüsü Jack Miller yarışın ikinci turunun başında ilk virajda kaza yaptıktan sonra yarışı 21. sırada tamamladı.
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