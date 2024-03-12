MotoGP'de 2024 Sezonu Başladı

Bagnaia'nın arkasında ise Binder ve Martín ikilisinin birçok kez yer değiştirdiği yoğun bir mücadele vardı. Ancak KTM sürücüsü, İspanyol sürücünün 11. turda yaptığı hatanın ardından ikinci sırayı aldı ve rakibini podyumun son basamağına itti.

Bagnaia'nın arkasında ise Binder ve Martín ikilisinin birçok kez yer değiştirdiği yoğun bir mücadele vardı. Ancak KTM sürücüsü, İspanyol sürücünün 11. turda yaptığı hatanın ardından ikinci sırayı aldı ve rakibini podyumun son basamağına itti.

Bagnaia'nın arkasında ise Binder ve Martín ikilisinin birçok kez yer değiştirdiği yoğun bir mücadele vardı. Ancak KTM sürücüsü, İspanyol sürücünün 11. turda yaptığı hatanın ardından ikinci sırayı aldı ve rakibini podyumun son basamağına itti.

kardeşler için unutulmaz bir gece oldu. İspanyollar Gresini Racing için birlikte yarışıyor ve sezona harika bir başlangıç yaptılar. Marc takımdaki ilk yarışında podyuma çıkmaya çok yaklaşıp günün sonunda dördüncü sırada finiş görürken, Álex de altıncı sırada finiş görerek iyi bir pazar günü geçirdi.