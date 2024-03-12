Jorge Martín ve Brad Binder podyuma çıktı
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
MotoGP

MotoGP'de 2024 Sezonu Başladı

Yeni sezon, yeni sürücüler ve daha fazla heyecan! Katar'daki MotoGP sezon açılışı Jorge Martín, Brad Binder, Marquez kardeşler ve Pedro Acosta sayesinde yakın finişlere sahne oldu.
Yazar: Lluís Llurba
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Bu haberin içinde

Jorge Martín

A former Moto3™ world champion and Red Bull MotoGP Rookies Cup winner, Jorge Martín is Spain's latest motorcycling superstar.

SpainSpain

Marc Márquez

Marc Márquez, MotoGP™ tarihinin en genç şampiyonu. Altısı MotoGP™ olmak üzere farklı kategorilerde toplam sekiz şampiyonluğu olan pilot uzun zamandan beri MotoGP™ pistlerini domine ediyor.

SpainSpain

Álex Márquez

A world champion in both Moto3™ and Moto2™, Spain's Álex Márquez has only one more goal to achieve: to win the MotoGP™ title.

SpainSpain

Pedro Acosta

A Red Bull Rookies Cup winner and Moto3™ champion in his debut season, Spanish rider Pedro Acosta has now hit the heights of MotoGP™.

SpainSpain

Augusto Fernández

A gifted and determined rider, Spain’s Augusto Fernández achieved title glory in Moto2™ and is now looking to make his mark in the premier class.

SpainSpain

Brad Binder

Crowned the Moto3™ world champion in 2016, South African rider Brad Binder continues to chase MotoGP™ glory aboard a factory KTM.

South AfricaSouth Africa

Jack Miller

A race-winning MotoGP™ rider, Australia's Jack Miller has impressed ever since making the move directly from Moto3™ to the top class.

AustraliaAustralia

Johann Zarco

A winner of the Red Bull Rookies Cup and a two-time Moto2™ champion, Johann Zarco is one of France's great hopes for MotoGP™ glory.

FransaFransa

Miguel Oliveira

Portuguese rider Miguel Oliveira is making a big impression in MotoGP™ after achieving a series of impressive results in Moto2.

PortugalPortugal
MotoGP 2024 sezonunun açılış hafta sonu, Katar'da son derece eğlenceli geçen iki günüyle motor sporları hayranlarını hayal kırıklığına uğratmadı. Her şey geçen yılın dünya şampiyonası ikincisi Jorge Martín'in cumartesi günü 2024 sezonunun ilk sıralama turu seansında pist rekorunu kırmasıyla başladı.
Pramac Ducati sürücüsü, Q2'deki ilk denemesinde Pecco Bagnaia'ya ait olan pist rekorunu kırarak 1:50.789'luk göz kamaştırıcı bir süreye imza attı. İspanyol sürücü daha sonra Lusail Uluslararası Pisti'nin ışıkları altında ve kendinden emin bir şekilde inanılmaz bir hız sergileyerek sprint yarışında zafere ulaştı.
Martín yarışı domine ederek "Sprint Kralı" unvanını pekiştirirken, KTM'den Brad Binder da Aleix Espargaró'nun hemen önünde yarışı ikinci sırada tamamlayarak iyi bir başlangıç yaptı. Gresini Ducati sürücüsü olarak ilk yarışına çıkan Marc Márquez ilk beşte yer alırken, çaylak Pedro Acosta sekizinci sırada finiş görmesi sayesinde elit kategorideki ilk puanlarını aldı.
Martín sezona iyi başladı

Martín sezona iyi başladı

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Yarış günü geldiğinde, Martín'in ve Binder'ın temposuyla başa çıkabilecek tek sürücü son şampiyon Bagnaia'ydı. İtalyan sürücü yeni sezonun ilk yarışında zafere ulaşarak hakimiyetini gösterdi.
Bagnaia'nın arkasında ise Binder ve Martín ikilisinin birçok kez yer değiştirdiği yoğun bir mücadele vardı. Ancak KTM sürücüsü, İspanyol sürücünün 11. turda yaptığı hatanın ardından ikinci sırayı aldı ve rakibini podyumun son basamağına itti.

Márquez kardeşler mutlu

Marc ve Álex Márquez hafta sonundan mutlu ayrıldı

Marc ve Álex Márquez hafta sonundan mutlu ayrıldı

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Lider grubun arkasındaki Marc ve Álex Márquez kardeşler için unutulmaz bir gece oldu. İspanyollar Gresini Racing için birlikte yarışıyor ve sezona harika bir başlangıç yaptılar. Marc takımdaki ilk yarışında podyuma çıkmaya çok yaklaşıp günün sonunda dördüncü sırada finiş görürken, Álex de altıncı sırada finiş görerek iyi bir pazar günü geçirdi.
"Podyuma çıkmaya çalıştım. Yarışın sonunda biraz daha avantajlı olmak için ön lastiği korumak istedim ve Martín ile aramızdaki farkı kapatmak üzereydim ama yine de bu iyi bir sonuç." diyen Marc şöyle devam etti: "Burası hiçbir zaman en sevdiğim pistlerden biri olmadı, bu yüzden dördüncülük iyi bir sonuç. Şimdi verileri analiz edeceğiz. Bagnaia yarışı bizden üç saniye önde bitirdi ve kendisi son şampiyon. Çıtayı yükseltmeye devam etmek için ondan bir şeyler öğrenmeliyiz."
Team Gresini Racing, Katar'dan 31 puanla ayrılarak ve sezonun açılış yarışını en iyi ikinci takım olarak bitirerek formda olduğunu kanıtladı. "Çok güçlü bir hafta sonu geçirdik." diyen Álex şöyle devam etti: "Yarışta öndeki sürücülerle birlikte kalmayı başardım ve bu pistte kesinlikle iyi bir sonuç. Buradan iyi puanlarla ve bir sonraki yarış için güvenle ayrılıyoruz."

Yetenekli Acosta ilk 10'da yer aldı

Son Moto2 Dünya Şampiyonu Pedro Acosta potansiyelini ortaya koydu ve MotoGP kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Sprint'te etkileyici bir sekizincilik elde eden çaylak sürücü liderlerle mücadele etti, hatta bazı küçük hatalar ve yıpranan lastikler sonrası dokuzuncu sıraya gerilemeden önce podyum mücadelesine dahil oldu. Bununla birlikte sürüşüyle de dikkatleri üzerine çekti.
Pedro Acosta, Katar'da yeteneğini gösterdi

Pedro Acosta, Katar'da yeteneğini gösterdi

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Bu yarışı hiç unutmayacağım. Baştan sona rüya gibiydi.
Pedro Acosta
Acosta duygularını şöyle dile getirdi: "Bu yarışı hiç unutmayacağım. Starttan ilk geçişe ve büyük isimlerle mücadele etmeye kadar her şey çok güzeldi. Bence tüm hafta sonu performansından mutlu olmalıyız çünkü baştan sona rüya gibiydi. Bazı sürücülerle mücadele ettik ve bunu güvenle yapmak, motosikletin gerçekten iyi çalıştığını hissetmek güzeldi. Çalışmaya devam etmeliyiz çünkü doğru yoldayız."
Sıralamanın daha aşağısında Fransız Johann Zarco LCR Honda takımıyla ilk yarışında 12. olurken, Miguel Oliveira Trackhouse Racing takımıyla 15. ve Augusto Fernández ikinci Red Bull GASGAS Tech3 motosikletiyle 17. oldu. İkinci Red Bull KTM Factory Racing sürücüsü Jack Miller yarışın ikinci turunun başında ilk virajda kaza yaptıktan sonra yarışı 21. sırada tamamladı.

Bu haberin içinde

Jorge Martín

A former Moto3™ world champion and Red Bull MotoGP Rookies Cup winner, Jorge Martín is Spain's latest motorcycling superstar.

SpainSpain

Marc Márquez

Marc Márquez, MotoGP™ tarihinin en genç şampiyonu. Altısı MotoGP™ olmak üzere farklı kategorilerde toplam sekiz şampiyonluğu olan pilot uzun zamandan beri MotoGP™ pistlerini domine ediyor.

SpainSpain

Álex Márquez

A world champion in both Moto3™ and Moto2™, Spain's Álex Márquez has only one more goal to achieve: to win the MotoGP™ title.

SpainSpain

Pedro Acosta

A Red Bull Rookies Cup winner and Moto3™ champion in his debut season, Spanish rider Pedro Acosta has now hit the heights of MotoGP™.

SpainSpain

Augusto Fernández

A gifted and determined rider, Spain’s Augusto Fernández achieved title glory in Moto2™ and is now looking to make his mark in the premier class.

SpainSpain

Brad Binder

Crowned the Moto3™ world champion in 2016, South African rider Brad Binder continues to chase MotoGP™ glory aboard a factory KTM.

South AfricaSouth Africa

Jack Miller

A race-winning MotoGP™ rider, Australia's Jack Miller has impressed ever since making the move directly from Moto3™ to the top class.

AustraliaAustralia

Johann Zarco

A winner of the Red Bull Rookies Cup and a two-time Moto2™ champion, Johann Zarco is one of France's great hopes for MotoGP™ glory.

FransaFransa

Miguel Oliveira

Portuguese rider Miguel Oliveira is making a big impression in MotoGP™ after achieving a series of impressive results in Moto2.

PortugalPortugal
MotoGP
Motosiklet