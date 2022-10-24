MotoGP Malezya: Bastianini Podyuma Döndü

Enea Bastianini, Sepang Uluslararası Pisti'ndeki yarışta harika bir start aldı ve podyuma çıkmayı başardı. Şampiyonluk mücadelesi veren ve 2023 sezonunda takım arkadaşı olacağı Francesco Bagnaia ile yarış boyunca sürdürdüğü mücadele ise ikilinin gelecek yıl manşetleri bol bol meşgul edeceğinin habercisiydi.

Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martín, Malezya Grand Prix’sinin sıralama turlarında pist rekorunu kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu. İspanyol sürücü start'ta Bagnaia’nın önünde kalmak için hızla öne atılırken, bu ikiliyi Bastianini ve Marc Márquez takip etti. İlk turlarda ilk dört sırada bu isimler yer aldılar.

Üçüncü tur geçilirken Martín’in liderliğindeki üç Ducati sürücüsü arayı açmaya başlarken Márquez ise diğerlerinin en iyisi durumundaydı. Mümkün olduğunca fazla puan toplamaya çalışan Fransız sürücü Fabio Quartararo öndeki dörtlüyü takip etse de şampiyonluk umutları her geçen tur azalıyordu. Hemen bir tur sonra ise Márquez’den nadir görülen bir hata geldi, böylece Quartararo dördüncülüğe yükseldi. İlk sıradaki Martín ise oldukça rahat bir sürüşle yoluna devam ediyordu.

Jorge Martín yarışın başlarında ön sıralarda © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

MotoGP’de kariyerinin ikinci zaferine ulaşmak isteyen Martín yedinci turda kaza yapınca yarışın yeni lideri Bagnaia oldu. Önümüzdeki yıl Ducati Lenovo’da takım arkadaşı olacak Bastianini de yakın takibini sürdürüyordu.

Bastianini ve Bagnaia sezon boyunca seyircilere heyecan verici düellolar izletmişti, Malezya’daki yarışın son 10 turunda da benzer sahneler yaşandı. Bastianini liderliği yükseldi ancak 14. turun son virajındaki frenleme sırasında Bagnaia'ya geçildi.

Bastianini kalan turlar boyunca Bagnaia’nın Ducati’sini kovalamayı sürdürdü ancak rakibine geçiş yapacak kadar yaklaşamadı. Bu ikilinin arkasında yer alan Quartararo aradaki farkı iki saniye civarına kadar indirirken şampiyonluk umutlarını da Valencia’ya taşımayı başardı.

Sepang Uluslararası Pisti'nde Enea Bastianini yoluna devam ediyor © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Malezya’daki yarışta damalı bayrağın altından geçen ilk isim Bagnaia oldu, Bastianini de MotoGP şampiyonluğu için ne kadar iddialı olabileceğini bir kez daha gösterdi. Quartararo ise podyumun üçüncü basamağında yer aldı.

Jack Miller sakin bir öğleden sonra geçirip yarışı altıncı sırada tamamlarken, hem Márquez’in hem en üst sıradaki KTM sürücüsü Brad Binder’ın hem de Johann Zarco’nun önünde yer aldı.

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