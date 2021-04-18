MotoGP Dünya Şampiyonası ’nda sezonun üçüncü durağı Portekiz GP'siydi. Algarve pisti, dünyanın en hızlı motosiklet sürücülerinin mücadelesine sahne olurken MotoGP tutkunlarının Marc Marquez özlemi de Portekiz'de son buldu.

Büyük bir heyecana sahne olan sıralama turlarında, Yamaha'dan Fabio Quartararo pol pozisyonunu elde ederken, Suzuki'den Alex Rins ikinci, Pramac Ducati'siyle sezonun sürprizlerinden biri olan Johann Zarco ise üçüncü sırayı elde etti. Bir başka Ducati'li Jack Miller dördüncü sırada yarışa başlama hakkını elde ederken, Franco Morbidelli ise onu takip ediyordu.

Elbette hafta sonunun en büyük hikayelerinden biri şampiyonun pistlere geri dönüşüydü. Altı kez MotoGP şampiyonu olan Marc Marquez, tam 9 aylık bir aranın ardından tekrar MotoGP yarış hafta sonunda yerini aldı. Marquez, henüz tam olarak sağlığına kavuşamamış olsa da sıralama turlarında altıncı sırada yer alarak kendini hatırlattı.

Marc Marquez pistlere geri döndü

Startla birlikte Johann Zarco müthiş bir atak yaparak ilk sıraya yükseldi, Fabio Quartararo ise altıncı sıraya kadar geriledi. İyi bir start alarak üçüncü sıraya kadar yükselen Marquez ise yaşadığı temasların ve temkinli sürüşünün etkisiyle dokuzuncu sıraya kadar geriledi. Dördüncü turun sonunda Alex Rins ve Fabio Quartararo'nun ataklarına cevap veremeyen Zarco da kendini bir anda üçüncü sırada buldu.

Bitime 17 tur kala Quartararo bu kez Rins’i de geride bırakmayı başardı ve liderliğe yükseldi. Öte yandan, Zarco ile Suzuki sürücüsü Joan Mir arasındaki üçüncülük mücadelesinden galip çıkan isim ise kısa bir süreliğine de olsa Joan Mir oldu.

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İlerleyen turlarda, Zarco tekrar üçüncülüğü Mir'in elinden kapmayı başardı. Quartararo ve Rins arasındaki liderlik mücadelesinde ise avantaj sert arka lastik tercihiyle Fransız sürücü Quartararo'daydı. En hızlı tur zamanına imza atarak Quartararo'yu yakalamaya çalışan Rins, motosikletini biraz fazla zorlayınca bitime yedi tur kala kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Böylece Zarco ikinci sıraya, gerilerden gelen Bagnaia üçüncü sıraya, Mir ise dördüncü sıraya yükseldi. Momentumunu koruyan Bagnaia, Zarco'yu geride bırakırken, kısa bir süre sonra dokuzuncu viraj çıkışı hata yapan Zarco da kaza yaparak yarışa veda etti.

Quartararo, rakiplerinin birer birer saf dışı kalmasıyla zirvede yalnız kaldı. Sert arka lastik taktiğinin ve başarılı bir sürüş performansının ardından zafere ulaşan Quartararo'yu, Ducati'den Bagnaia takip ederken, Mir üçüncü, Morbidelli ise dördüncü oldu.