Johann Zarco Portekiz'de Podyumda

Dramatik bir sıralama seansının ardından Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco, Algarve Uluslararası Pisti'nde pole pozisyonunun sahibi oldu. Fransız sürücü buna rağmen yarışın ilk turu sonunda dördüncü sıraya geriledi. Yarışın sıralaması ise Joan Mir, Fabio Quartararo ve Jack Miller şeklinde oluştu.

İkinci turda Miller’ı geçmeyi başaran Zarco üçüncülüğe yükseldi ve öndeki ikiliyi takip etmeye başladı. Arka sıralarda KTM’si ile kendi evinde yarışan Miguel Oliveira yedincilikte iken, onu Honda’sı ile Pol Espargaró takip etti.

Johann Zarco podyumu kovalıyor. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Yedinci turda tüm gözler Pol Espargaró ile Honda’dan takım arkadaşı Marc Márquez ikilisinin yakın mücadelesindeydi. Bu sırada şampiyona lideri Enea Bastianini de mücadeleyi yakından takip ediyordu ve sonunda dokuzunculuk Márquez’in oldu.

Ön tarafta beşinci sıra için üç sürücü arasında müthiş bir mücadele vardı. Bu sırada Miller dördüncü, Zarco üçüncü ve Mir de ikinci sırada yarışı sürdürdü.

İlk 10’un dışında yoluna devam eden Bastianini'nin yarışı bitime 14 tur kala sekizinci virajda sona erdi ve bu sırada Alex Márquez kardeşi Marc’ın önünde sekizinci sırada yer aldı. Podyum savaşında Miller temposunu artırarak üçüncü sıradaki Zarco’ya yaklaşmaya başladı.

Johann Zarco ikinci sırada... © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Üçüncü sıradaki Zarco 16. turun ilk virajında geç fren yapıp Mir’i geçerek ikinciliğe yükselse de virajı geçiş alınca Mir pozisyonunu kısa sürede geri aldı. Bu mücadele sayesinde Miller önündeki ikiliye yaklaşma şansı yakaladı.

Bir sonraki turda Zarco aynı geçiş denemesini tekrarladı ve bu kez virajı iyi alarak ikinciliğe yükseldi. Beşinci sıradaki Aleix Espargaró da yavaş yavaş ikincilik mücadelesine dahil olmaya başladı.

Márquez kardeşler en iyi yarış çizgisini yakalamak için rekabet ediyorlar. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Bitime yedi tur kala Miller’ın üçüncülük için yaptığı atak ile her şey değişti. Miller ilk viraja girerken motosikletinin kontrolünü kaybetti, düşerken Mir’e temas etti ve iki sürücü yarış dışı kaldı.

Yarışın sonu yaklaşırken Aleix Espargaró ikincilik için Zarco’ya yaklaşmaya başladı ancak hedefine ulaşamadı ve 20 puanın sahibi Zarco oldu. Yarışı domine eden Quartararo ise Portekiz'den zaferle ayrıldı.

Podyumun gerisindeki pilotlardan ev sahibi ve Red Bull KTM Factory Racing sürücüsü Oliveira beşinciliğe ulaştı. Alex ve Marc Márquez kardeşler arasındaki altıncılık mücadelesinden galip ayrılan ise altı şampiyonluğu bulunan Marc oldu.

Portekiz GP Sonuçları

Fabio Quartararo – Yamaha Johann Zarco – Ducati Aleix Espargaró – Aprilia Álex Rins – Suzuki Miguel Oliveira – KTM Marc Márquez – Honda Alex Márquez – Honda Francesco Bagnaia – Ducati Pol Espargaró – Honda Maverick Viñales – Aprilia