Tüm Zamanların En Etkileyici MotoGP Rekorları

Formula 1'in iki tekerlek dünyasındaki karşılığı, motosiklet yarışlarının en üst sınıfı olan MotoGP'nin kökeni 1949'a kadar uzanıyor ve bu tarihi heyecan, akıllara durgunluk veren rekorlar ve bolca dram ile dolu. İşte bilmen gerektiğini düşündüğümüz en etkileyici 11 rekorun listesi.

01 En çok dünya şampiyonluğu: Giacomo Agostini

Giacomo Agostini'nin 15 şampiyonluğu bulunuyor © Getty Images/Red Bull Content Pool

MotoGP ve 500cc sınıfı dünya şampiyonları listesinin başında “Ago” olarak da bilinen İtalyan Giacomo Agostini yer alıyor. Agostini kariyerine ilk olarak 1965 yılında 500cc sınıfında başladı ve aynı yıl Finlandiya Grand Prix'sinde ilk zaferini kutladı.

Agostini 14 yıllık kariyeri boyunca toplam 122 yarış kazandı ve çeşitli sınıflarda 15 kez dünya şampiyonu oldu. Bu şampiyonlukların sekizi MotoGP ve 500cc sınıflarında elde edildi. Bu etkileyici başarı, Agostini'yi MotoGP'de en çok dünya şampiyonluğu kazanan pilot rekorunun sahibi yaparken, onu yedi dünya şampiyonluğu ile vatandaşı Valentino Rossi ve altı şampiyonluk ile İspanyol Marc Márquez takip ediyor.

02 En çok start alan: Valentino Rossi

Valentino Rossi tek teker üstünde © Yamaha Racing

Valentino Rossi, açık ara farkla diğer tüm sürücülerden daha fazla yarışa başladığı için sonsuza dek MotoGP tarihinin bir parçası olacak. İtalyan sürücü, 2000 ile 2021 yılları arasında en üst klasmanda 372 start aldı ve daha da etkileyici olan, bu yarışların 199'unu podyumda ve 89'unu ise birinci olarak tamamlaması.

En çok start alan ikinci pilot Rossi'nin vatandaşı Andrea Dovizioso. 2008 ile 2022 yılları arasında MotoGP'de aktif olarak yarışmış ve en üst sınıfta toplam 248 kez start almıştır.

03 En yüksek hız: Jorge Martín

Jorge Martín en yüksek hız rekorunun sahibi © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Jorge Martín , 2022 yılının Mayıs ayında İtalya'da dünya rekoru kırarak bir MotoGP motosikletinin ne kadar hızlı gidebileceğini gösterdi. İspanyol sürücü başlangıç - bitiş düzlüğünde 363,3 km/s hıza ulaştı ve Johann Zarco 'nun 2021'deki önceki rekorunu 1,2 km/s geliştirdi.

04 Bir sezonda en çok galibiyet: Marc Márquez

Marc Márquez, 2019 Tayland GP'si sonrası şampiyonluğunu kutluyor © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

2014 sezonu, altı kez dünya şampiyonu olan Márquez'in toplam 18 yarışın 13'ünü kazanmasıyla hatırlanacak her zaman.

05 Aynı Grand Prix'de en fazla galibiyet: Giacomo Agostini

Márquez, 2013 ile 2021 yılları arasında Sachsenring'de toplam sekiz yarış kazandığı için “Almanya Grand Prix'sinin Kralı” olarak kabul ediliyor. Ancak bu etkileyici başarı bile gölgede kalabiliyor.

Agostini, 1965 ile 1973 yılları arasında ve 1975'te Finlandiya'daki Tampere Pisti'nde toplam 10 yarış kazanarak aynı pistte en fazla galibiyet rekorunu elde etti.

06 Üst üste en çok sezonda yarış galibiyeti: Giacomo Agostini ve Dani Pedrosa

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing için pistte © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Agostini 1965 ile 1976 yılları arasında 12 yıl üst üste her sezon en az bir yarış galibiyeti elde etti. Bu rekoru egale eden İspanyol Dani Pedrosa da 2006 ile 2017 yılları arasında aynı başarıyı gösterdi.

07 En genç MotoGP galibi: Marc Márquez

MotoGP tarihinin en genç yarış galibi ve en genç şampiyonu Marc Márquez © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Márquez ilk sezonunda 30 yılı aşkın süredir devam eden bir rekora imza attı. 20 yıl 63 günlükken Amerika Grand Prix'sini kazanarak MotoGP sınıfının gelmiş geçmiş en genç yarış galibi oldu.

Bir önceki rekorun sahibi, 1982 yılında Belçika Grand Prix'sini kazandığında 20 yıl 196 günlük olan Amerikalı Freddie Spencer'dı.

Márquez ilk MotoGP sezonunda bunu beş zaferle daha süsledi ve ilk şampiyonada en çok yarış kazanma rekorunu da ele geçirdi.

08 En yaşlı MotoGP galibi: Fergus Anderson

Fergus Anderson 44 yaşında yarış kazanmaya devam ediyordu © Moto Guzzi

İngiliz sürücü Fergus Anderson, 1953 yılında İspanya Grand Prix'sinde zafere ulaştığında 45 yaşını tamamlamak için gün sayıyordu. (44 yıl 237 gün)

09 En başarılı üretici: Honda

MotoGP'nin uzun tarihinde birçok farklı üreticinin motosikletleri piste çıktı. Ancak bunların en başarılısı Japonya'dan geldi ve Honda ismini taşıyor. Honda motosikletlerini kullanan sürücüler 2023 sezonunun ortasına kadar toplam 313 Grand Prix zaferi elde ettiler.

Galibiyet sayısında ikinci sırada Yamaha (245 galibiyet) ve üçüncü sırada ise İtalyan MV Agusta (139 galibiyet) yer alıyor.

10 Aynı üreticiden bir sezonda en çok galibiyet

Jorge Martín motosikleti ile Valencia'da turluyor © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

2023 sezonunu Ducati taraftarları asla unutmayacaklar çünkü Bologna merkezli takım yıl boyunca 17 galibiyet alarak rekor kırdı. Bu 17 galibiyet Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martín, Marco Bezzecchi, Johann Zarco ve Fabio Di Giannantonio tarafından elde edildi.

11 En az galibiyetle dünya şampiyonluğu: Joan Mir

2020 sezonu şampiyonu Joan Mir © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

İspanyol Joan Mir, 2020 sezonunda MotoGP Dünya Şampiyonu oldu ve bu süreçte iki rekora imza attı. İspanyol sürücü o sezon sadece Valencia'daki Ricardo Tormo Pisti'nde yarış kazandı ve böylece bir sezonda en az yarış zaferi ile dünya şampiyonu oldu. Aynı zamanda dünya şampiyonları arasında kariyeri boyunca en az yarış zaferi kazanan sürücü olacaktı.

Mir, o sezon tek bir galibiyet almasına rağmen 14 yarışın yedisini podyumda bitirerek şampiyonluğa ulaştı. Bu sayede 171 puan topladı ve 158 puanlı İtalyan Franco Morbidelli'nin önünde şampiyon oldu.