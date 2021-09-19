MotoGP San Marino Yarışı: Enea Bastianini Podyumda!

MotoGP 2021 'de sezonun 14. yarışı San Marino'daydı. Misano pistinde koşulan yarışa 12. sırada başlayan Red Bull sporcusu Enea Bastianini podyumun üçüncü basamağında yer alırken Marc Marquez ise yarışı dördüncü tamamladı.

Cumartesi günü gerçekleşen sıralama turlarında Ducati'den Francesco Bagnaia en hızlı tura imza atarken, takım arkadaşı ve Red Bull sporcusu Jack Miller ikinci, şampiyona lideri Fabio Quartararo ise üçüncü sırayı elde etti.

Red Bull sporcusu Jorge Martín yarışa dördüncü sırada başlama hakkı elde ederken, bir diğer Red Bull sporcusu Johann Zarco beşinci ve altı MotoGP şampiyonluğu bulunan Marc Marquez ise yedinci sırada kendine yer buldu.

Jack Miller yarışta ikinci sıradan start aldı. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Yarışın başlamasıyla Marc Marquez iki sıra birden kazanırken, Fabio Quartararo ile Jorge Martín arasında üçüncülük mücadelesi yaşandı. Bu sırada Jack Miller ile Fabio Quartararo arasındaki fark bir saniyenin üstüne çıktı.

27 turluk yarışın 10. turu geride kalırken sıralama Francesco Bagnaia, Jack Miller, Fabio Quartararo, Enea Bastianini, Marc Marquez şeklindeydi. Yarışın ortasına doğru Bagnaia ile Miller arasındaki fark üç saniyeye çıktı.

Yarış öncesinde Marc Marquez'i AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda ziyaret etti. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Yarışın 18. turunda Suzuki sürücüsü Alex Rins yarış dışı kalırken, Jack Miller üçüncü ve Marc Marquez beşinci sırada yer alıyordu. Bir sonraki turda ise bir diğer Red Bull sporcusu Enea Bastianini üçüncü sıraya yükseldi.

Son turlara doğru Francesco Bagnaia ile Fabio Quartararo arasındaki fark bir saniyenin altına inince müthiş bir birincilik mücadelesi yaşandı. Enea Bastianini, Jack Miller ve Marc Marquez ise üçüncülük için mücadele ediyordu.

Enea Bastianini yarışı üçüncü sırada tamamlayarak ilk podyumunu yaptı. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

İlk sırada başladığı yarışı baştan sona önde götüren Francesco Bagnaia San Marino'dan zaferle ayrılırken, şampiyona lideri Fabio Quartararo ikinci ve Enea Bastianini üçüncü olarak podyumun diğer basamaklarında yer aldı.