Sayılarla MotoGP

Marc Márquez Marc Márquez, MotoGP™ tarihinin en genç şampiyonu. Altısı MotoGP™ olmak üzere farklı kategorilerde toplam sekiz şampiyonluğu olan pilot uzun zamandan beri MotoGP™ pistlerini domine ediyor.

, FIM Motosiklet Dünya Yol Şampiyonası tarihindeki 76. sezon... Ve bu sporun tarihinde bilmen gereken pek çok olağanüstü gerçek ve istatistik var.

10 Mart ve 17 Kasım tarihleri arasında, 21 yarış boyunca yeni MotoGP dünya şampiyonu belirlenecek ve sezon finali Valencia'da yapılacak. MotoGP™ 2022 ve 2023 sezonlarında dünya şampiyonu olan İtalyan Francesco Bagnaia'nın halefi için ise arayış sürüyor.

10 Mart ve 17 Kasım tarihleri arasında, 21 yarış boyunca yeni MotoGP dünya şampiyonu belirlenecek ve sezon finali Valencia'da yapılacak. MotoGP™ 2022 ve 2023 sezonlarında dünya şampiyonu olan İtalyan Francesco Bagnaia'nın halefi için ise arayış sürüyor.

10 Mart ve 17 Kasım tarihleri arasında, 21 yarış boyunca yeni MotoGP dünya şampiyonu belirlenecek ve sezon finali Valencia'da yapılacak. MotoGP™ 2022 ve 2023 sezonlarında dünya şampiyonu olan İtalyan Francesco Bagnaia'nın halefi için ise arayış sürüyor.

(2013, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2019) de premier sınıfta yarışacak. Öte yandan, yine altı kez dünya şampiyonu olan Valentino Rossi (2002, 2003, 2004, 2005, 2008 ve 2009), 2022'den beri aktif olarak yarışmıyor.

1949'dan bu yana 30 farklı sürücü MotoGP™ şampiyonluğu kazandı. Bu yıl, altı kez dünya şampiyonu olan

Beş üretici (Honda, KTM, Ducati, Yamaha ve Aprilia) ve 11 takımdan yirmi iki sürücü 2024 MotoGP™ sezonunda şampiyonluk için mücadele edecek.

Beş üretici (Honda, KTM, Ducati, Yamaha ve Aprilia) ve 11 takımdan yirmi iki sürücü 2024 MotoGP™ sezonunda şampiyonluk için mücadele edecek.

Beş üretici (Honda, KTM, Ducati, Yamaha ve Aprilia) ve 11 takımdan yirmi iki sürücü 2024 MotoGP™ sezonunda şampiyonluk için mücadele edecek.

tarihinin en yaşlı kazananı Fergus Anderson: İngiliz sürücü 1953 yılında 44 yaş ve 237 günlükken İspanya GP'sini kazandı. Peki ya en genci? O da 20 yıl 63 günlük efsane Marc Márquez (Austin 2013).

MotoGP™'de "En yüksek hız" Ducati tarafından domine ediliyor. İtalyan ekip 2015'ten bu yana birbiri ardına en yüksek hız rekorlarını kovalıyor ve çok sayıda sürücü sınırları daha da zorluyor.

MotoGP™'de "En yüksek hız" Ducati tarafından domine ediliyor. İtalyan ekip 2015'ten bu yana birbiri ardına en yüksek hız rekorlarını kovalıyor ve çok sayıda sürücü sınırları daha da zorluyor.

MotoGP™'de "En yüksek hız" Ducati tarafından domine ediliyor. İtalyan ekip 2015'ten bu yana birbiri ardına en yüksek hız rekorlarını kovalıyor ve çok sayıda sürücü sınırları daha da zorluyor.

Mayıs 2015'te Andrea Iannone 350.8 kph ile parladı. Mart 2016'da 351.2kph'ye ulaştı ve Mayıs 2016'da 354.9kph ile daha da hızlandı. Andrea Dovizioso 2019'da İtalya'nın Mugello kentinde 356.7kph ile rekoru ele geçirdi.

Mayıs 2015'te Andrea Iannone 350.8 kph ile parladı. Mart 2016'da 351.2kph'ye ulaştı ve Mayıs 2016'da 354.9kph ile daha da hızlandı. Andrea Dovizioso 2019'da İtalya'nın Mugello kentinde 356.7kph ile rekoru ele geçirdi.

Mayıs 2015'te Andrea Iannone 350.8 kph ile parladı. Mart 2016'da 351.2kph'ye ulaştı ve Mayıs 2016'da 354.9kph ile daha da hızlandı. Andrea Dovizioso 2019'da İtalya'nın Mugello kentinde 356.7kph ile rekoru ele geçirdi.

Mart 2021'de tarihe geçti çünkü Katar Grand Prix'sinin serbest antrenmanları sırasında Enea Bastianini'nin önündeki hızı 362.4 km/s'ye ulaştı. Bu, bir motosikletin 360kph sınırını ilk kez aşmasıydı. Ancak bu rekor uzun sürmedi. Şu anki MotoGP™ hız rekoru, 2022 yılında Mugello'daki İtalya GP'sinde 363.6kph kaydeden

, 1:22.994 tur zamanı ve 187.300kph ortalama hızıyla 7 Ağustos 2021'deki ilk sıralama seansında yeni bir rekor kırarak 1:23 dakika sınırını ilk kez aştı. Red Bull Ring o zamandan beri yeniden inşa edildi ve yeni düzeni biraz daha yavaş. Şu anki rekor 1:29.840 tur zamanıyla Francesco Bagnaia'ya ait.

Tüm bunlar Red Bull Ring'i dünyanın en hızlı MotoGP™ pisti yapıyor!

Tüm bunlar Red Bull Ring'i dünyanın en hızlı MotoGP™ pisti yapıyor!

Tüm bunlar Red Bull Ring'i dünyanın en hızlı MotoGP™ pisti yapıyor!

2016 İtalya GP'si MotoGP™ tarihine geçti çünkü üç sınıfın toplamında bitiş çizgisindeki ilk iki sürücüyü sadece 0.087 saniye ayırdı. Pazar günkü yarış, inanılmaz bir son turun ardından beş sürücünün bitiş çizgisini 0.077 saniye içinde geçtiği Moto3 yarışı ile başladı.

2016 İtalya GP'si MotoGP™ tarihine geçti çünkü üç sınıfın toplamında bitiş çizgisindeki ilk iki sürücüyü sadece 0.087 saniye ayırdı. Pazar günkü yarış, inanılmaz bir son turun ardından beş sürücünün bitiş çizgisini 0.077 saniye içinde geçtiği Moto3 yarışı ile başladı.

2016 İtalya GP'si MotoGP™ tarihine geçti çünkü üç sınıfın toplamında bitiş çizgisindeki ilk iki sürücüyü sadece 0.087 saniye ayırdı. Pazar günkü yarış, inanılmaz bir son turun ardından beş sürücünün bitiş çizgisini 0.077 saniye içinde geçtiği Moto3 yarışı ile başladı.