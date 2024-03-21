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MotoGP
Sayılarla MotoGP
Marc Marquez'in en iyi rekorlarından Red Bull Ring'de iki tekerlek üzerinde ulaşılmış en yüksek hızlara... 2MotoGP™ hakkında bilmen gereken tüm istatistikler burada.
MotoGP™ 2024, FIM Motosiklet Dünya Yol Şampiyonası tarihindeki 76. sezon... Ve bu sporun tarihinde bilmen gereken pek çok olağanüstü gerçek ve istatistik var.
10 Mart ve 17 Kasım tarihleri arasında, 21 yarış boyunca yeni MotoGP dünya şampiyonu belirlenecek ve sezon finali Valencia'da yapılacak. MotoGP™ 2022 ve 2023 sezonlarında dünya şampiyonu olan İtalyan Francesco Bagnaia'nın halefi için ise arayış sürüyor.
1949'dan bu yana 30 farklı sürücü MotoGP™ şampiyonluğu kazandı. Bu yıl, altı kez dünya şampiyonu olan Marc Márquez (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2019) de premier sınıfta yarışacak. Öte yandan, yine altı kez dünya şampiyonu olan Valentino Rossi (2002, 2003, 2004, 2005, 2008 ve 2009), 2022'den beri aktif olarak yarışmıyor.
01
2024 MotoGP™ sıralaması
Beş üretici (Honda, KTM, Ducati, Yamaha ve Aprilia) ve 11 takımdan yirmi iki sürücü 2024 MotoGP™ sezonunda şampiyonluk için mücadele edecek.
Toplam 10 sürücü İspanya'dan, altısı ise İtalya'dan geliyor. 2024'te yeni gelenler arasında Red Bull GasGas Tech3 için yarışacak olan Moto2 şampiyonu Pedro Acosta da bulunuyor.
MotoGP™ tarihinin en yaşlı kazananı Fergus Anderson: İngiliz sürücü 1953 yılında 44 yaş ve 237 günlükken İspanya GP'sini kazandı. Peki ya en genci? O da 20 yıl 63 günlük efsane Marc Márquez (Austin 2013).
02
MotoGP™ hızlanmaya devam ediyor
MotoGP™'de "En yüksek hız" Ducati tarafından domine ediliyor. İtalyan ekip 2015'ten bu yana birbiri ardına en yüksek hız rekorlarını kovalıyor ve çok sayıda sürücü sınırları daha da zorluyor.
Mayıs 2015'te Andrea Iannone 350.8 kph ile parladı. Mart 2016'da 351.2kph'ye ulaştı ve Mayıs 2016'da 354.9kph ile daha da hızlandı. Andrea Dovizioso 2019'da İtalya'nın Mugello kentinde 356.7kph ile rekoru ele geçirdi.
Ardından Johann Zarco Mart 2021'de tarihe geçti çünkü Katar Grand Prix'sinin serbest antrenmanları sırasında Enea Bastianini'nin önündeki hızı 362.4 km/s'ye ulaştı. Bu, bir motosikletin 360kph sınırını ilk kez aşmasıydı. Ancak bu rekor uzun sürmedi. Şu anki MotoGP™ hız rekoru, 2022 yılında Mugello'daki İtalya GP'sinde 363.6kph kaydeden Jorge Martín'e ait.
Avusturya Red Bull Ring'deki resmi en hızlı tur da Ducati'ye ait. Jorge Martin, 1:22.994 tur zamanı ve 187.300kph ortalama hızıyla 7 Ağustos 2021'deki ilk sıralama seansında yeni bir rekor kırarak 1:23 dakika sınırını ilk kez aştı. Red Bull Ring o zamandan beri yeniden inşa edildi ve yeni düzeni biraz daha yavaş. Şu anki rekor 1:29.840 tur zamanıyla Francesco Bagnaia'ya ait.
Tüm bunlar Red Bull Ring'i dünyanın en hızlı MotoGP™ pisti yapıyor!
03
MotoGP™'de çok ince marjlar var
2016 İtalya GP'si MotoGP™ tarihine geçti çünkü üç sınıfın toplamında bitiş çizgisindeki ilk iki sürücüyü sadece 0.087 saniye ayırdı. Pazar günkü yarış, inanılmaz bir son turun ardından beş sürücünün bitiş çizgisini 0.077 saniye içinde geçtiği Moto3 yarışı ile başladı.
04
Ve motosikletler çok güçlü
Bir MotoGP™ makinesi yaklaşık 300 beygir gücünde, 157 kg ağırlığında ve 350 km/s'den fazla hıza ulaşabiliyor. Kendin için bile bir tane satın alabilirsin: KTM, 2019'dan bu yana Pol Espargaró'nun motosikletlerinden birini sunuyor. İspanyol sürücü, aşağıda fotoğrafı görülen motosikletle sekiz kez ilk 10'a girmeyi başardı ve 100 dünya şampiyonası puanı topladı, ancak başarılarını taklit etmeye çalışmamanı tavsiye ederiz...
05
Onlar da sıcak ve gürültülü
MotoGP™ makineleri asfalt üzerinde 128 desibele kadar kükrer - bir kırıcı 104dB ile nispeten sessizdir. Fren diskleri 750ºC'ye kadar çıkarken, sıcaklık yaklaşık 250ºC'ye ulaşır. Çamaşır makinen ortalama sadece 1.000 devire ulaşırken, hız 19.000 devire kadar çıkmaktadır.
06
MotoGP™'de teknoloji ve fizik büyük önem taşıyor
Kırk ila 50 sensör bir MotoGP™ yarışı sırasında lastik basıncı veya ön ve arka tekerleklerin dönüş hızları gibi çeşitli parametreleri kontrol eder. Her sürücü yarış başına 500 ila 800 vites değişimi gerçekleştirir ve sürücü yarışın yüzde 30'unda fren kolunu çeker.
Bir de 2019'da Almanya'nın Sachsenring pistinde üçüncü virajda 66 derecelik rekor bir yatış açısıyla tarihe geçen gösterişli efsane Marc Márquez var.
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