Brad Binder 2024 sezonu için Katar'da yapılan MotoGP testinde.
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
MotoGP

Sayılarla MotoGP

Marc Marquez'in en iyi rekorlarından Red Bull Ring'de iki tekerlek üzerinde ulaşılmış en yüksek hızlara... 2MotoGP™ hakkında bilmen gereken tüm istatistikler burada.
Yazar: Jeanne Ricketts
4 dakikalık okuma itibarıyla güncel

Bu haberin içinde

Marc Márquez

Marc Márquez, MotoGP™ tarihinin en genç şampiyonu. Altısı MotoGP™ olmak üzere farklı kategorilerde toplam sekiz şampiyonluğu olan pilot uzun zamandan beri MotoGP™ pistlerini domine ediyor.

SpainSpain

Johann Zarco

A winner of the Red Bull Rookies Cup and a two-time Moto2™ champion, Johann Zarco is one of France's great hopes for MotoGP™ glory.

FransaFransa

Miguel Oliveira

Portuguese rider Miguel Oliveira is making a big impression in MotoGP™ after achieving a series of impressive results in Moto2.

PortugalPortugal

Álex Márquez

A world champion in both Moto3™ and Moto2™, Spain's Álex Márquez has only one more goal to achieve: to win the MotoGP™ title.

SpainSpain

Brad Binder

Crowned the Moto3™ world champion in 2016, South African rider Brad Binder continues to chase MotoGP™ glory aboard a factory KTM.

South AfricaSouth Africa

Jorge Martín

A former Moto3™ world champion and Red Bull MotoGP Rookies Cup winner, Jorge Martín is Spain's latest motorcycling superstar.

SpainSpain

İçerik Rehberi

  1. 1
    2024 MotoGP™ sıralaması
  2. 2
    MotoGP™ hızlanmaya devam ediyor
  3. 3
    MotoGP™'de çok ince marjlar var
  4. 4
    Ve motosikletler çok güçlü
  5. 5
    Onlar da sıcak ve gürültülü
  6. 6
    MotoGP™'de teknoloji ve fizik büyük önem taşıyor
MotoGP™ 2024, FIM Motosiklet Dünya Yol Şampiyonası tarihindeki 76. sezon... Ve bu sporun tarihinde bilmen gereken pek çok olağanüstü gerçek ve istatistik var.
10 Mart ve 17 Kasım tarihleri arasında, 21 yarış boyunca yeni MotoGP dünya şampiyonu belirlenecek ve sezon finali Valencia'da yapılacak. MotoGP™ 2022 ve 2023 sezonlarında dünya şampiyonu olan İtalyan Francesco Bagnaia'nın halefi için ise arayış sürüyor.
1949'dan bu yana 30 farklı sürücü MotoGP™ şampiyonluğu kazandı. Bu yıl, altı kez dünya şampiyonu olan Marc Márquez (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2019) de premier sınıfta yarışacak. Öte yandan, yine altı kez dünya şampiyonu olan Valentino Rossi (2002, 2003, 2004, 2005, 2008 ve 2009), 2022'den beri aktif olarak yarışmıyor.
01

2024 MotoGP™ sıralaması

Beş üretici (Honda, KTM, Ducati, Yamaha ve Aprilia) ve 11 takımdan yirmi iki sürücü 2024 MotoGP™ sezonunda şampiyonluk için mücadele edecek.
Toplam 10 sürücü İspanya'dan, altısı ise İtalya'dan geliyor. 2024'te yeni gelenler arasında Red Bull GasGas Tech3 için yarışacak olan Moto2 şampiyonu Pedro Acosta da bulunuyor.
Pedro Acosta, Moto2 yarışı Malezya MotoGP, 12 Kasım 2023.

İki kez Dünya Şampiyonu Pedro Acosta

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

MotoGP™ tarihinin en yaşlı kazananı Fergus Anderson: İngiliz sürücü 1953 yılında 44 yaş ve 237 günlükken İspanya GP'sini kazandı. Peki ya en genci? O da 20 yıl 63 günlük efsane Marc Márquez (Austin 2013).
02

MotoGP™ hızlanmaya devam ediyor

MotoGP™'de "En yüksek hız" Ducati tarafından domine ediliyor. İtalyan ekip 2015'ten bu yana birbiri ardına en yüksek hız rekorlarını kovalıyor ve çok sayıda sürücü sınırları daha da zorluyor.
Mayıs 2015'te Andrea Iannone 350.8 kph ile parladı. Mart 2016'da 351.2kph'ye ulaştı ve Mayıs 2016'da 354.9kph ile daha da hızlandı. Andrea Dovizioso 2019'da İtalya'nın Mugello kentinde 356.7kph ile rekoru ele geçirdi.
Ardından Johann Zarco Mart 2021'de tarihe geçti çünkü Katar Grand Prix'sinin serbest antrenmanları sırasında Enea Bastianini'nin önündeki hızı 362.4 km/s'ye ulaştı. Bu, bir motosikletin 360kph sınırını ilk kez aşmasıydı. Ancak bu rekor uzun sürmedi. Şu anki MotoGP™ hız rekoru, 2022 yılında Mugello'daki İtalya GP'sinde 363.6kph kaydeden Jorge Martín'e ait.
MotoGP sürücüsü Jorge Martin.

Jorge Martin şu anda MotoGP hız rekorunu elinde tutuyor

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Avusturya Red Bull Ring'deki resmi en hızlı tur da Ducati'ye ait. Jorge Martin, 1:22.994 tur zamanı ve 187.300kph ortalama hızıyla 7 Ağustos 2021'deki ilk sıralama seansında yeni bir rekor kırarak 1:23 dakika sınırını ilk kez aştı. Red Bull Ring o zamandan beri yeniden inşa edildi ve yeni düzeni biraz daha yavaş. Şu anki rekor 1:29.840 tur zamanıyla Francesco Bagnaia'ya ait.
Tüm bunlar Red Bull Ring'i dünyanın en hızlı MotoGP™ pisti yapıyor!
03

MotoGP™'de çok ince marjlar var

2016 İtalya GP'si MotoGP™ tarihine geçti çünkü üç sınıfın toplamında bitiş çizgisindeki ilk iki sürücüyü sadece 0.087 saniye ayırdı. Pazar günkü yarış, inanılmaz bir son turun ardından beş sürücünün bitiş çizgisini 0.077 saniye içinde geçtiği Moto3 yarışı ile başladı.
04

Ve motosikletler çok güçlü

Bir MotoGP™ makinesi yaklaşık 300 beygir gücünde, 157 kg ağırlığında ve 350 km/s'den fazla hıza ulaşabiliyor. Kendin için bile bir tane satın alabilirsin: KTM, 2019'dan bu yana Pol Espargaró'nun motosikletlerinden birini sunuyor. İspanyol sürücü, aşağıda fotoğrafı görülen motosikletle sekiz kez ilk 10'a girmeyi başardı ve 100 dünya şampiyonası puanı topladı, ancak başarılarını taklit etmeye çalışmamanı tavsiye ederiz...
Pol Espargaró'nun KTM RC16'sı.

Pol Espargaró'nun KTM RC16'sı

© KTM Images

05

Onlar da sıcak ve gürültülü

MotoGP™ makineleri asfalt üzerinde 128 desibele kadar kükrer - bir kırıcı 104dB ile nispeten sessizdir. Fren diskleri 750ºC'ye kadar çıkarken, sıcaklık yaklaşık 250ºC'ye ulaşır. Çamaşır makinen ortalama sadece 1.000 devire ulaşırken, hız 19.000 devire kadar çıkmaktadır.
06

MotoGP™'de teknoloji ve fizik büyük önem taşıyor

Kırk ila 50 sensör bir MotoGP™ yarışı sırasında lastik basıncı veya ön ve arka tekerleklerin dönüş hızları gibi çeşitli parametreleri kontrol eder. Her sürücü yarış başına 500 ila 800 vites değişimi gerçekleştirir ve sürücü yarışın yüzde 30'unda fren kolunu çeker.
Bir de 2019'da Almanya'nın Sachsenring pistinde üçüncü virajda 66 derecelik rekor bir yatış açısıyla tarihe geçen gösterişli efsane Marc Márquez var.

Bu haberin içinde

Marc Márquez

Marc Márquez, MotoGP™ tarihinin en genç şampiyonu. Altısı MotoGP™ olmak üzere farklı kategorilerde toplam sekiz şampiyonluğu olan pilot uzun zamandan beri MotoGP™ pistlerini domine ediyor.

SpainSpain

Johann Zarco

A winner of the Red Bull Rookies Cup and a two-time Moto2™ champion, Johann Zarco is one of France's great hopes for MotoGP™ glory.

FransaFransa

Miguel Oliveira

Portuguese rider Miguel Oliveira is making a big impression in MotoGP™ after achieving a series of impressive results in Moto2.

PortugalPortugal

Álex Márquez

A world champion in both Moto3™ and Moto2™, Spain's Álex Márquez has only one more goal to achieve: to win the MotoGP™ title.

SpainSpain

Brad Binder

Crowned the Moto3™ world champion in 2016, South African rider Brad Binder continues to chase MotoGP™ glory aboard a factory KTM.

South AfricaSouth Africa

Jorge Martín

A former Moto3™ world champion and Red Bull MotoGP Rookies Cup winner, Jorge Martín is Spain's latest motorcycling superstar.

SpainSpain
MotoGP
Motosiklet