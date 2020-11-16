MotoGP Valencia: Jack Miller Podyumun İkinci Basamağında
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Joan Mir'in şampiyonluğunu ilan ettiği yarışı Morbidelli kazanırken, Jack Miller ise ikinci sıradaydı.
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MotoGP'de geçtiğimiz hafta sonu da adres Valencia'ydı. Hem şampiyonluk hem de nefes kesen bir birincilik mücadelesine sahne olan yarış 27 tur üzerinden koşuldu.
Marc Marquez'in henüz sezonun başında sakatlanıp yarışlara çıkamaması ile birlikte MotoGP'de tüm dengeler de değişmişti. Altı farklı takımdan 9 ayrı yarışçının birincilik aldığı sezonun son bölümüne lider giren isim ise Suzuki'den Joan Mir olmuştu.
Yarışa da en büyük şampiyonluk adayı olarak başlayan Mir, kontrollü bir sürüş ile yedinci sıradaki yerini sürekli korudu. Asıl heyecan ise ön tarafta yaşanıyordu. Pole'den başlayan Morbidelli ve hemen arkasındaki Miller tüm yarış boyunca nefes kesen bir meydan okumaya girişirken podyumun son basamağının kime gideceği de merak konusuydu. Pol Espargaró ve Miguel Oliveria da ilk turlarda üç ve dördüncü sıradaydı.
Sonrasında Takaaki Nakagami podyum mücadelesine dahil olurken, ön tarafta ise Miller, lider Morbidelli'yi zorlamayı sürdürüyordu. Takaaki Nakagami çok iyi turlar atmasına rağmen dengesini kaybedip düşünce kariyerinin ilk podyumunu kaçırmış oldu ve Espargaro üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
Yarışın son bölümünde ise neredeyse şampiyonluk mücadelesi unutulmuş ve gözler Miller ile Morbidelli'nin birincilik mücadelesine dönmüştü. Miller yaptığı atakla son turda Morbidelli'yi geçse de, Morbidelli hemen karşılık vererek ilk sırayı geri aldı. Finiş çizgisine kadar süren mücadele sonunda kazanan Morbidelli olurken, Jack Miller ise bu sezon ilk kez kazanmayı kıl payı ile kaçırdı. Espargaro podyumu tamamlarken, Oliveria dördüncü, Brad Binder ise beşinci sıradaydı.
Yarışı yedinci sırada tamamlayan Joan Mir şampiyonluğunu ilan ederken, bu sonuçla son 4 sezonun ardından ilk kez Marquez dışında bir yarışçı MotoGP'de şampiyon olmuş oldu.
Şimdi akıllarda tek bir soru kaldı: Önümüzdeki hafta Portekiz'de koşulacak son yarışta Jack Miller bu sezon yarış kazanan 10. farklı sürücü olacak mı?