MotoGP Valencia: Jack Miller Podyumun İkinci Basamağında

'de geçtiğimiz hafta sonu da adres Valencia'ydı. Hem şampiyonluk hem de nefes kesen bir birincilik mücadelesine sahne olan yarış 27 tur üzerinden koşuldu.

MotoGP 'de geçtiğimiz hafta sonu da adres Valencia'ydı. Hem şampiyonluk hem de nefes kesen bir birincilik mücadelesine sahne olan yarış 27 tur üzerinden koşuldu.

MotoGP 'de geçtiğimiz hafta sonu da adres Valencia'ydı. Hem şampiyonluk hem de nefes kesen bir birincilik mücadelesine sahne olan yarış 27 tur üzerinden koşuldu.

'in henüz sezonun başında sakatlanıp yarışlara çıkamaması ile birlikte MotoGP'de tüm dengeler de değişmişti. Altı farklı takımdan 9 ayrı yarışçının birincilik aldığı sezonun son bölümüne lider giren isim ise Suzuki'den

Marc Marquez 'in henüz sezonun başında sakatlanıp yarışlara çıkamaması ile birlikte MotoGP'de tüm dengeler de değişmişti. Altı farklı takımdan 9 ayrı yarışçının birincilik aldığı sezonun son bölümüne lider giren isim ise Suzuki'den Joan Mir olmuştu.

Marc Marquez 'in henüz sezonun başında sakatlanıp yarışlara çıkamaması ile birlikte MotoGP'de tüm dengeler de değişmişti. Altı farklı takımdan 9 ayrı yarışçının birincilik aldığı sezonun son bölümüne lider giren isim ise Suzuki'den Joan Mir olmuştu.