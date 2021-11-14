MotoGP Valencia: Jorge Martín ve Jack Miller Podyumda

MotoGP 'de Fabio Quartararo'nun bitime iki yarış kala şampiyonluğunu ilan ettiği 2021 sezonu sona erdi. Sezonun son yarışı İspanya'nın Valencia şehrinde koşulurken, Red Bull sporcuları Jorge Martín ve Jack Miller podyumun ikinci ve üçüncü basamağında yer aldı.

Red Bull sporcusu Jack Miller yarışa üçüncü sıradan başladı. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Sıralama turu seansında en iyi zamana Red Bull sporcusu Jorge Martín imza atarken, onu sırasıyla Francesco Bagnaia, Jack Miller, Joan Mir, Johann Zarco ve Alex Rins takip etti. MotoGP kariyerinin son yarışına çıkan Valentino Rossi ise 10. sırada yer aldı.

27 turluk yarışa en ön sıradan başlayan İspanyol Jorge Martín iyi bir start alarak liderliğini korumayı başardı. Yarışa üçüncü sıradan başlayan bir diğer Red Bull sporcusu Jack Miller ilk turlarda sıra kaybetse de ön taraftaki grubun içinde kalmayı sürdürdü.

Jorge Martín yarışı uzun süre lider götürdü. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Yarışın üçte birlik kısmı geride kalırken Francesco Bagnaia'nın yakın takibine rağmen Jorge Martín liderliğini sürdürdü. Bu ikiliyi sırasıyla Alex Rins, Joan Mir, Jack Miller, Fabio Quartararo takip ediyordu. Yarışa veda eden ilk isim ise Takaaki Nakagami oldu.

15. turda liderlik koltuğuna Francesco Bagnaia yükseldi. Bagnaia önü açıldıktan sonra en hızlı tura imza atarken, Jorge Martín aradaki farkı bir saniyenin altında tutmayı başardı. Alex Rins'in yarış dışı kalmasıyla beraber üçüncü sıraya Joan Mir yerleşti.

Red Bull sporcusu Johann Zarco yarışı altıncı sırada tamamladı. © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Kalan turlarda çok fazla geçiş yaşanmadı ve Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia bu sezon dördüncü yarış zaferine uzandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Red Bull sporcusu Jorge Martín çaylak şampiyonu olurken, podyumun üçüncü basamağında ise Jack Miller yer aldı.