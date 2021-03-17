İşte MotoGP 2021 Sezonu İçin Heyecanlanmanı Sağlayacak 6 Sebep

2020'nin çeşitli anlarında, her iki KTM takımı da hayranları ve rakipleri büyülemeyi başardı. Sezonun çıkış hikayelerinden biri de

Tech3 KTM için kazandığı galibiyet oldu. Portekizli sürücü, sezonu evinde pole pozisyonunu alarak ve zaferle bitirmeden önce,

Avusturya'daki Red Bull Ring'de zafer kazandı.