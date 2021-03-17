İşte MotoGP 2021 Sezonu İçin Heyecanlanmanı Sağlayacak 6 Sebep
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2021 MotoGP sezonu öncesinde, yeni sezonda seni heyecanlandıracağını düşündüğümüz bazı nedenleri bir araya getirdik.
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MotoGP 2021, şimdiye kadarki en heyecan verici ve öngörülemeyen sezonlardan biri olmayı vaadediyor.
Geçen yıl, MotoGP organizatörleri, yaşanan zorluklara ve 1986'dan bu yana ilk kez tüm programın Avrupa topraklarında yapılmasına rağmen, bize alıştığımız bir rekabet sezon sunmayı başardılar.
Özetlemek gerekirse, Temmuz ayında İspanya'nın Jerez kentinde sezon başladıktan sonra, altı kez şampiyon Marc Márquez için 2020'de işler istendiği gibi gitmedi. Fabio Quartararo, Brad Binder, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli ve Joan Mir'in de içinde bulunduğu 9 farklı sürücü zafer yaşadı. Suzuki sürücüsü Mir, aldığı Grand Prix galibiyetiyle ilk üst düzey zaferini aldı.
2021 MotoGP sezonu, 28 Mart'ta Katar'daki Losail International Pisti'nde çift yarışla başlayıp, toplamda 19 yarış sonra Valencia'daki Ricardo Tormo Pisti'nde sonra erecek.
Motor sporlarının en büyük gösterilerinden birinin yeniden başlaması öncesinde, 2021'de dikkat edilmesi gereken bazı önemli başlıkları ve olası hikayeleri listeledik.
1. Miller ve Ducati'nin bir dalgalanma yaratacağı kesin
Hem Jack Miller hem de Francesco Bagnaia, Pramac Ducati ekibinden ünlü Ducati ekibine geçti. Miller için artık podyum zamanı geldi gibi.
Katar MotoGP resmi testlerinin ardından Miller, Yamaha üçlemesinin önünde yeni bir tur rekoru ile zamanlamada zirveye ulaştı. Ducati için cesaret verici bir şekilde, yeni takım arkadaşı Bagnaia en hızlı beşinci isim oldu ve Johann Zarco'nun Pramac Ducati'si iyi performans göstererek ilk 10'a girdi.
2. Altı kez MotoGP şampiyonu Marc Márquez'in dönüşü
Honda’dan Marc Marquez, art arda beşinci bir MotoGP şampiyonluğu için 2020 sezonuna başlamıştı. Ancak ilerleyen haftalarda işler istediği gibi gitmedi ve Marquez, geçirdiği kaza sonucu sezona devam edemedi. İspanyol sürücü, tüm zamanların en iyi yarışçılarından biriydi ve sezonun geri kalanında geri dönüp dönemeyeceği sezon boyunca merak konusu oldu.
İspanyol'un geri dönüşü kademeli olarak planlandı. Zira komplikasyonların üstesinden gelmek ve Grand Prix sezonuna uygun hale gelmek zordu. Bunun için mücadele etti. Şimdi, Katar'da sezon öncesi sınavını kaçırmış olsa da, Márquez devamlı olarak ilerleme kaydediyor.
Dünya, İspanyol süper yıldızın Honda RC213V'sine ne zaman geri dönebileceğini ve ne zaman kazanmaya başlayacağını merak ediyor. Marquez ne zaman dönecek ve ne zaman podyuma çıkacak, sezonun en önemli sorularından biri bu.
3. Pol Espargaró, Honda ile şampiyonluk için mücadele edebilir mi?
2013 Moto2 şampiyonu Espargaró, MotoGP'nin en başarılı takımlarından birine katılarak, 2021'deki ilk üst düzey zaferini kazanmaya çalışacak. Repsol Honda'daki sezon öncesi performansına bakılırsa umut var. Zira İspanyol sürücü resmi testlerde en hızlı on isimden biri oldu.
4. 2020 yılından sonra Tech3 KTM Factory Racing'in beklentileri yüksek
2020'nin çeşitli anlarında, her iki KTM takımı da hayranları ve rakipleri büyülemeyi başardı. Sezonun çıkış hikayelerinden biri de Miguel Oliveira'nın Tech3 KTM için kazandığı galibiyet oldu. Portekizli sürücü, sezonu evinde pole pozisyonunu alarak ve zaferle bitirmeden önce, yılların en dramatik MotoGP yarışlarından birinde Avusturya'daki Red Bull Ring'de zafer kazandı.
Hepsi bu kadar da değil Oliveira harika performanslar sergiledi ve Red Bull KTM Factory Racing kadrosuna girdi. 2020'den sonra sağlam performanslar göstermek isteyecek olan İspanyol genç Iker Lecuona ile birlikte takımın yukarı doğru gidişatına devam edebileceğini kanıtlamak konusunda istekli olacak.
5-Red Bull KTM Factory Racing için galibiyetler ve podyumlar gelir mi?
2020, Red Bull KTM Factory Racing için bir dönüm noktası oldu. Avusturya ekibi, Çek Grand Prix'sinde Brad Binder ile ilk MotoGP galibiyetini yakaladı ve KTM'nin sezonu Suzuki'nin sadece iki puan gerisinde bitirmesine yardımcı oldu.
2021'de rekabet yoğun olacak ve KTM sıralamada yükselmeye çalışacak.
6. Normalliğe dönüş... En azından öyle umuyoruz
Geçtiğimiz 12 ay içinde yaşanan karışıklığın ortasında, bırakın son yılların en dramatik yarışlarından birini görmüş olmamızı, MotoGP yarışlarının devam edebiliyor olması bile harikaydı.
2021'de iptal potansiyeli hâlâ önümüzde dururken, yönetim 38 yıllık bir aradan sonra Finlandiya Grand Prix'sinin geri dönüşü de dahil olmak üzere önemli yarışlarla dünya çapında bir sezon olacağını duyurdu.
Ne yazık ki bu yıl 1992'den beri ilk kez Çek Grand Prix'si olmayacak. Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ek iki yarış olasılığı var ve Endonezya Grand Prix'i potansiyel bir yedek yarış olarak belirlendi.