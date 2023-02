Red Bull Sporcuları Motor Sporları Hafta Sonunda Neler Yaptı?

Can Öncü & Bahattin Sofuoğlu - Supersport

Supersport kategorisindeki Red Bull sporcuları Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu da sezonu Philip Island’da açtı. Yağmurun damga vurduğu ilk günde Stefano Manzi yarışa ilk sırada başlamaya hak kazanırken temsilcimiz Can ikinci cepte kendine yer buldu. Bir diğer İtalyan Yari Montella ilk çizgiyi tamamlarken diğer temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu ise 17. sıradan start aldı.

Kuru zeminde başlayan yarışta Can, ilk turlarda liderliği elde etmeyi başarsa da yedinci turda yaşanan kazanın ardından yarışa ara verildi. Bu esnada yağmur bastırırken, 10 turluk yeni bir yarış için ısınma turu başladı. Lider olan Can ısınma sırasında ıslak zeminde kontrolünü kaybedince düştü ve yarış dışı kaldı. Aynı pozisyonda diğer temsilcimiz Bahattin de yarışa veda etti. Yarış sona erdiğinde Nicolo Bulega ilk sırada yer alırken, Nicholas Spinelli ikinci, John McPhee ise üçüncü oldu.

