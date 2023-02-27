Red Bull Sporcuları Motor Sporları Hafta Sonunda Neler Yaptı?

Red Bull sporcularının motor sporları mesaisi Superbike ve Supersport şampiyonalarındaki mücadeleler ile başladı. Philip Island’daki yarışlarda, temsilcilerimizden Toprak Razgatlıoğlu , Dünya Superbike Şampiyonası’nda, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu da Supersport kategorisinde piste çıktı.

Superbike - Toprak Razgatlıoğlu

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Dünya Superbike Şampiyonası’ndaki temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, sezona pol pozisyonuyla başladı. Yağmurun başrolde olduğu Philip Island’daki ilk yarışa ilk sırada başlamaya hak kazanan Toprak’ı, geçen sezonun şampiyonu Alvaro Bautista ve Superbike’a bu sezon terfi eden Dominique Aegerter takip ediyordu.

Start’ın ardından Bautista liderliğe yükselirken, yarışa dördüncü sırada başlayan Jonathan Rea da Toprak’ı geçen bir diğer isim oldu ve ikinci sıraya yükseldi. Temsilcimiz ıslak pistteki yarışa temkinli başladı. İlk tur tamamlanırken Rea ilk sırada, Bautista ikinci, Alex Lowes üçüncü ve Toprak ise dördüncü sıradaydı.

Beşinci turda; Toprak, Lowes’u geçip üçüncü sıraya yükseldi. 10. turda ise liderlik el değiştirdi ve Bautista, Rea’yı geride bırakarak ilk sıraya tırmandı. 22 tur geride tamamlandığında podyum sıralamasında bir değişiklik yaşanmadı ve Bautista sezonun ilk yarışından zaferle ayrılmayı başardı. Rea ikinci sırayı elde ederken Toprak ise üçüncü sırayı aldı ve sezona podyum ile başladı.

Pazar günü, Philip Island’da bambaşka bir manzara vardı. Sürücüleri sıcak bir hava ve kuru bir pist karşılarken, 10 turluk Superpole yarışının start çizgisinde yine üç isim sıralanmıştı: Toprak Razgatlıoğlu, Alvaro Bautista ve Dominique Aegerter.

İlk turda ön sıralarda peşpeşe geçişler yaşanırken, ikinci turla birlikte ilk üç sırada denge sağlandı. Bautista yarışa liderlik ederken, Lowes ikinci sırada yer aldı. Toprak ise üçüncü sırada onları takip etti. Yarışın ortalarında Michael Ruben Rinaldi, Bautista ve Toprak’ın arasına girmeyi başardı ve Lowes da podyum pozisyonunu kaybetti. Bautista bu yarıştan da zaferle ayrılmayı başarırken Rinaldi ikinci oldu ve Toprak ise üçüncü sırayı alarak hafta sonunun ikinci podyum başarısını elde etti.

Superbike’ta hafta sonunun ikinci yarışı; Bautista, Rinaldi ve Toprak sıralamasıyla start aldı. İlk turlarda Bautista ve Rinaldi pozisyonlarını korurken, Andrea Locatelli kendini üçüncü sıraya atmayı başardı. Toprak ise altıncı sıraya kadar geriledi.

Bitime altı tur kala önündeki Alex Lowes’un düşüşü Toprak’ı da hazırlıksız yakaladı ve temsilcimiz yarışa veda etti. Bautista hafta sonunu üçte üç ile kapatırken, Rinaldi ikinci, Locatelli ise üçüncü sırayı aldı.

Can Öncü & Bahattin Sofuoğlu - Supersport

Can Öncü © WorldSBK

Supersport kategorisindeki Red Bull sporcuları Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu da sezonu Philip Island’da açtı. Yağmurun damga vurduğu ilk günde Stefano Manzi yarışa ilk sırada başlamaya hak kazanırken temsilcimiz Can ikinci cepte kendine yer buldu. Bir diğer İtalyan Yari Montella ilk çizgiyi tamamlarken diğer temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu ise 17. sıradan start aldı.

Kuru zeminde başlayan yarışta Can, ilk turlarda liderliği elde etmeyi başarsa da yedinci turda yaşanan kazanın ardından yarışa ara verildi. Bu esnada yağmur bastırırken, 10 turluk yeni bir yarış için ısınma turu başladı. Lider olan Can ısınma sırasında ıslak zeminde kontrolünü kaybedince düştü ve yarış dışı kaldı. Aynı pozisyonda diğer temsilcimiz Bahattin de yarışa veda etti. Yarış sona erdiğinde Nicolo Bulega ilk sırada yer alırken, Nicholas Spinelli ikinci, John McPhee ise üçüncü oldu.

Bahattin Sofuoğlu © Ferhat Zupcevic

Hafta sonunun ikinci yarışında temsilcilerimiz için daha olumlu bir sonuç söz konusuydu. Güneşin yüzünü gösterdiği Philip Island’daki ikinci yarışta Bulega, Manzi ve Can Öncü isimleri öne çıktı. Manzi, Can ve Bulega’nın önünde pol pozisyonunda yarışa başlarken, beşinci tura gelindiğinde ilk üç sıra Bulega, Can ve Manzi şeklinde oluşuyordu.

Öndeki üçlü net bir şekilde geri kalanlardan ayrılırken Bulega ve Manzi arasında liderlik zaman zaman el değiştiriyordu. 13. turda Bulega tekrar liderliği ele geçirdi ve bir tur sonra ise pistlerde pek de alışık olmadığımız bir şey gerçekleşti. Piste giren kazlar nedeniyle kırmızı bayraklar sallandı ve yarış geçerli olan sıralamayla sona erdi. Bulega ikide iki yaparken, Manzi ikinci, Can ise üçüncü sırada yer aldı ve podyuma çıktı. Bahattin de 11. sırada yer alarak başarılı bir yarış çıkardı.