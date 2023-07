Red Bull Motor Sporları Hafta Sonunda Neler Oldu?

ise ilk yarışta on üçüncü ikinci yarışta ise sekizinci sırada yer aldı.

Supersport kategorisinde sakatlığı süren temsilcimiz Can Öncü Donington'ta piste çıkmazken bir diğer Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu iyi bir mücadeleye imza attı.

