Red Bull Motor Sporları Hafta Sonunda Neler Oldu?

Donington Park'taki WSBK hafta sonunda Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu başarılı performanslara imza attı. Hafta sonunda iki yarışta ikinci sırayı elde eden temsilcimiz Superpole yarışından ise zaferle ayrılmayı başardı. Supersport'ta piste çıkan Bahattin Sofuoğlu ise ilk yarışta on üçüncü ikinci yarışta ise sekizinci sırada yer aldı.

Superbike

İlk Yarış

Hafta sonunun ilk yarışında Jonathan Rea, Alvaro Bautista ve Danilo Petrucci ilk çizgide yer aldılar. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise yarışa dördüncü sırada başladı.

Nemli pistte start'la birlikte Bautista liderliğin sahibi oldu. İkinci turda ise Toprak, Petrucci'yi geride bırakarak üçüncülüğe yükseldi. Üçüncü turda Bautista'nın hata yapmasıyla Rea tekrar zirveye yükseldi. Kısa bir süre sonra Toprak da Bautista'yı geçti ve ikinci oldu.

Yedinci turda Toprak, Rea'ya yaptığı atağın karşılığını buldu ve ilk sıraya yükseldi. Bir tur sonra bu kez Bautista, Rea'yı geçti ve Toprak'ın peşine takıldı. İvme yakalayan Bautista, toprak'ı da kısa bir sürede geçerek liderliği elde etti. Pist kurudukça Bautista'nın performansı artarken fark da yavaş yavaş açılmaya başladı. Bautista yarışın kazananı olurken Toprak ikinci sırada, Rea ise üçüncü sırada yer aldı.

Superpole Yarışı

Yine Rea, Bautista, Petrucci ve Toprak sıralamasıyla başlayan yarışın ilk turu tamamlanırken Toprak ikinci sıraya yükselmeyi başardı. Islak pistte peşpeşe hızlı zamanlara imza atan Toprak, Rea'nın üzerinde sağlam bir baskı kurmayı başardı. Toprak son anlara kadar Rea'yı kovalarken son tura girmeden hemen önce atağını yaptı ve zirveyi ele geçirdi. 10 turluk yarışın son turunda Bautista da Rea'yı geçti.

Son turda Toprak'la Bautista arasında kıyasıya bir mücadele yaşanırken temsilcimiz pozisyonunu savunmayı başardı ve rakibine geçiş fırsatı tanımadı. Toprak damalı bayrağı ilk sırada geçerken, Bautista ikinci, Rea ise üçüncü oldu.

Toprak ve damalı bayrak © WSBK

İkinci Yarış

Superpole'den zaferle ayrılan Toprak, hafta sonunun son yarışına ilk sırada başladı. Yarış başladıktan kısa bir süre sonra yaşanan kaza nedeniyle kırmızı bayraklar sallandı ve yarışa ara verildi. Tekrar yapılan start'ın ardından Toprak üçüncü sıraya geriledi. Bautista ilk sıraya yükselirken, Rea da ikinciliği aldı. Fakat Toprak kısa bir süre sonra liderliği tekrar ele geçirirken Rea ikinci sırada yerini korudu.

Yarışın yarısına yaklaşıldığında Bautista, Rea'yı geçmeyi başardı ve ikinciliğe yükseldi. Bitime 10 tur kala Bautista bu kez Toprak'ın üzerindeki baskıyı artırdı ve bir süre sonra liderliğe yükselerek makul bir fark oluşturmayı başardı.

Bitime 5 tur kala Petrucci, Rea'yı geçerek podyum seviyesine yükseldi. Üç tur kala Rea, Redding'e de geçildi ve beşinci sıraya geriledi. Yarışın geri kalanında ön sıraları etkileyen bir değişim yaşanmadı ve Bautista zafere ulaşmayı başardı. Toprak Razgatlıoğlu ikinci olurken Danilo Petrucci de Superbike'taki ilk podyumunu elde etti.

Supersport

Supersport kategorisinde sakatlığı süren temsilcimiz Can Öncü Donington'ta piste çıkmazken bir diğer Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu iyi bir mücadeleye imza attı.

Bahattin ilk yarışa on dördü sıradan başlarken bir sıra yükselerek damalı bayrağı on üçüncü sırada geçti. İkinci yarışta ise yine on dördüncü sırada başlamasına rağmen sekizinci sıraya kadar yükseldi ve puanlar toplamayı başardı.