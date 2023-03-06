Motor Sporları Hafta Sonu: Can Öncü Kazandı, Toprak Razgatlıoğlu Podyumda

Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Red Bull sporcuları hafta sonu Endonezya'da piste çıktılar. Toprak Razgatlıoğlu üç yarışta üç podyum elde ederken, Can Öncü kariyerinin ilk Supersport galibiyetini aldı ve Bahattin Sofuoğlu ise istikrarlı bir görüntü çizdi.

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Toprak Razgatlıoğlu (Superbike)

Dünya Superbike Şampiyonası’nda hafta sonunun ilk yarışı cumartesi günü koşuldu. Aynı gün yapılan sıralama turu seansında en hızlı zamana imza atan Toprak Razgatlıoğlu yarışa en ön sıradan başladı ve aldığı iyi start ile liderliğini korudu. İlk virajda rakibiyle temas yaşayan Michael Ruben Rinaldi yarış dışı kalırken, Toprak’ın arkasından Álvaro Bautista, Axel Bassani, Danilo Petrucci ve Andrea Locatelli geliyordu.

İlk turlarda rakiplerinin baskısına direnen Toprak, Bautista ve Bassani ikilisinin gerisinde kaldı ancak takibini sürdürdü. Yedinci turda ikinciliği geri alan Toprak liderlik mücadelesi verirken, takım arkadaşı Locatelli de 11. turda üçüncü sıraya kadar yükseldi. Turlar ilerledikçe ilk dört sürücü arasındaki farklar açıldı, Bautista yarış sonuna kadar liderliğini korudu ve Toprak podyumun ikinci basamağında yer aldı.

İkinci ana yarıştan önce koşulan superpole yarışında Toprak ve Locatelli ikilisi ilk iki sıradan start aldı. Toprak 10 turluk yarışın ilk virajlarında liderliğini korurken üç sürücü yarış dışı kaldıktan sonra kırmızı bayrak çıktı. İkinci start’ta liderlik kısa süreliğine Bautista’nın olsa da Toprak liderliği geri aldı ve yarış sonunda zafere ulaştı. Podyumun ikinci basamağında ise takım arkadaşı Locatelli yer aldı.

Toprak Razgatlıoğlu ve takım arkadaşı Andrea Locatelli © WorldSBK

Pazar günkü ana yarışta ilk sıradan start alan Toprak ilk virajlarda liderliğini korurken onu takım arkadaşı Andrea Locatelli takip etti. Kırmızı ışıkların sönmesine rağmen motosikletini hareket ettiremeyen Oliver Konig yarış dışı kalan ilk isim oldu. İkinci turda birkaç sıra birden kaybeden Toprak, yedinci turda ikinci sıraya kadar yükselmeyi başardı. Yedinci tur içinde üç sürücü birden yerde kalınca kırmızı bayrak çıktı.

Yaklaşık 25 dakikalık aranın ardından geriye kalan 14 turun koşulması için yarışa yeniden start verildi. Michael Ruben Rinaldi’nin hemen yanında ve ikinci sıradan start alan Toprak çok iyi kalksa da ilk virajı ikinci sırada geçti. Bitime 11 tur kala en hızlı tura imza atan Rinaldi farkı bir saniyeye kadar çıkardı. Álvaro Bautista ilk olarak Toprak'ı, sondan bir önceki turda da Rinaldi’yi geçerek liderliğe yükseldi.

Yarışın bitimine iki tur kala lider durumda bulunan ve ilk olarak takım arkadaşı Bautista’ya geçilen İtalyan sürücü Rinaldi, son turda yaptığı hata sonrası hem Toprak’a hem de Xavi Vierge’ye geçildi. Böylece ilk yarışta ikinci, superpole yarışında ise birinci olan Toprak hafta sonundan üç podyumla ayrılmış oldu. Dünya Superbike Şampiyonası’nın ikinci ayağının sonunda sürücüler şampiyonasının ilk 10 sırası şöyle oluştu:

Álvaro Bautista (112) Toprak Razgatlıoğlu (75) Andrea Locatelli (70) Axel Bassani (51) Michael Ruben Rinaldi (47) Jonathan Rea (44) Xavi Vierge (43) Danilo Petrucci (36) Iker Lecuona (33) Dominique Aegerter (24)

Toprak Razgatlıoğlu © WorldSBK

Can Öncü & Bahattin Sofuoğlu (Supersport)

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ikilisi yarışın grid’inin belirleneceği cumartesi günü piste çıktı. Can attığı 1:35.612’lik tur süresiyle üçüncü sırada yer alırken, Bahattin ise 1:37.152’lik turu ile 13. sırada kendine yer buldu. 18 turluk ilk yarışa Nicolò Bulega lider başlasa da temposunu artıran Can liderliğe yükseldi ve farkı kısa sürede bir saniyenin üzerine çıkardı.

İlerleyen turlarda ikincilik için Niki Tuuli ile mücadele eden Federico Caricasulo bitime 11 tur kala rakibini geride bıraktı. İkincilik mücadelesi sayesinde Can da aradaki farkı iki saniyeye kadar çıkardı. Yarışın sonuna kadar pozisyonunu koruyan Can kariyerinin ilk Supersport zaferine ulaşmayı başardı. İkinci sırada Caricasulo ve podyumun son basamağında Tuuli yer aldı. Bahattin ise yarışı dokuzuncu sırada tamamladı.

Can Öncü © WorldSBK

Supersport’un ikinci ana yarışı pazar günü koşuldu. Can yarışın start’ında Bulega ile liderlik mücadelesi verdi, ilk turu ikinci sırada geçse de üçüncü turda yaptığı atak ile rakibini geride bıraktı ve liderliğe yükseldi. Rakipleri ile arasındaki farkı açmak için temposunu artıran Can kendine bir saniye civarında bir avantaj yaratmayı başardı. Bu sırada onu sırasıyla Bulega ve Stefano Manzi ikilisi takip ediyordu.

13. turda bu kez Manzi atağa geçti ve Can’ı geride bıraktı, ardından Caricasulo ve Bulega ikilisi de Can’ı geçmeyi başardı. Son tura İtalyan sürücü Manzi lider girerken, 10. turda atağını yapan Caricasulo liderliğe yükselip yarıştan zaferle ayrılmayı başardı. Son çizgiyi Can dördüncü, Bahattin ise 10. sırada geçti. Dünya Supersport Şampiyonası’nın ikinci ayağının sonunda sürücüler şampiyonasının ilk 10 sırası şöyle oluştu:

Nicolò Bulega (77) Stefano Manzi (59) Can Öncü (54) Federico Caricasulo (51) Niki Tuuli (46) Marcel Schrötter (46) John McPhee (31) Jorge Navarro (29) Nicholas Spinelli (27) Valentin Debise (21)