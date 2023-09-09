Fransa'da Zafer Toprak Razgatlıoğlu'nun

Fransa'nın Magny-Cours pistindeki sıralama yarışında temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu dördüncü sırayı elde ederken, pole pozisyonunu Garett Gerloff aldı. Alvaro Bautista ikinci, Michael Ruben Rinaldi ise üçüncü cepten yarışa başlamaya hak kazandılar.

Güneşli, sıcak bir günde epey zorlayıcı olması beklenen birinci yarıştaki mücadele, Garett Gerloff'un kariyerindeki ilk pole pozisyonuyla başladı. Pist sıcaklığı epey yüksek olduğu için lastik aşınmaları da epey kritikti. Dolayısıyla yarış sonunda lastikleri iyi korumak da strateji açısından çok önemli yer tutuyordu. Bu da aynı zamanda Toprak'ın en iyi yaptığı işlerden bir tanesiydi.

Yarışın hemen başında teknik problemlerden ötürü kırmızı bayrak göründü ve bu sebeple start ertelendi. Bir ısınma turu daha olacağı ve sonrasında 20 turluk bir yarış yapılacağı açıklandı.

Toprak Razgatlıoğlu'nun dördüncü cepten start aldığı yarış, ikinci ısınma turunun ardından nihayet yarış başladı. İlk virajda içeri doğru atak yapan Bautista liderliği almayı başardı, Jonathan Rae'de onun hemen arkasında kaldı. Gerloff bir pozisyon daha kaybetti ve Rinaldi onu geçmeyi başardı. Ducati'ler yarışa çok hızlı başladı. Toprak Razgatlıoğlu da dışarıdan gelmeye çalıştı ve arkadaki iki kırmızı motosikletin peşinde fırsat aramaya devam etti.

Fransa'da nefesleri kesen bir ilk yarış geride kaldı © WSBK

Toprak Razgatlığlu çok rahat bir şekilde Rinaldi'yi geride bıraktı. İlk turla birlikte Toprak, üçüncü sırada yer alıyordu.

Bautista, bitime 18 tur kala mücadeleci anlamda yarışın dışında kaldı ve Toprak Razgatlıoğlu liderliği aldı. Bu, Toprak Razgatlıoğlu için altın bir fırsattı. Toprak'ın kazandığı bir senaryoda puan farkı 50'ye inecekti. Toprak Razgatlıoğlu'nu zaten sezon boyunca geçmek gerçekten çok zordu. Arkadan yetişmeye çalışanlar oluyordu ama Toprak, onlara karşı adeta her seferinde "Yetişebilirsiniz ama geçemezsiniz" demeye devam ediyor. Bu yarışta da bunu yapması işten bile değildi.

Buna rağmen Rinaldi, Toprak'a karşı atak yapmaya devam etti. Bautista geriye düştükten sonra, herkesin birbirini geçtiği çok keyifli bir mücadele vardı. Öyle ki bitime 15 tur kala dört farklı lider görmüştük. Son olarak Rinaldi, atak yaparak Toprak'ı geçmeyi başardı ve ilk sırayı aldı. Bitime 15 tur kala Toprak ikinci sıradaydı ama Rinaldi baskıyı üzerinde hissediyordu. Toprak da zaten o baskıyı Rinaldi'nin üzerinde hissettirme konusunda uzman bir isim.

Bitime 12 tur kala, Rinaldi ve Toprak birbirlerine çok yakındı. İlk sektörde neredeyse zaman farkı yoktu ve çok çok yakın iki sektör geride kalmıştı. Onların arkasında ise Jonathan Rea üçüncülükte biraz yalnız kalmıştı. Magny-Course çok uzun düzlüklerin olduğu bir pist değil, zaten bu da Toprak için bir fırsat.

Frenle birlikte önce Rinaldi'ye atak yaparak geçti ama sonrasında Rinaldi de bir yanıt vererek sırasını kaybetmedi. Ama bu, Rinaldi'ye verilen çok önemli bir mesajdı.

Son altı tur kala Toprak Razgatlıoğlu, Rinaldi'nin pist dışından dolaşmasıyla beraber ataklarına yanıt bulmuş oldu ve liderliği aldı. Toprak ve Rinaldi epey uzun bir çekişme yaşadılar. Sonunda Toprak Razgatlığlu, aradığı en büyük fırsatı buldu. Şimdi Rinaldi, liderliği alabilmek için Toprak'ı geçmeye çalışacaktı.

Toprak Razgatlıoğlu liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Zaten geçtiğimiz yıl da burada iki yarış kazanmayı başarmıştı. Toprak, bitime iki tur kala farkı biraz daha açtı ve bu farkı da korumaya devam ediyordu. Artık Rinaldi'nin Toprak'ı geçmek için pek fazla şansı yok.

Beş haftanın ardından tekrar kazanmak harikaydı. Burası en sevdiğim pist... Toprak Razgatlıoğlu

Rinaldi gayet iyi direndi ama Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da yarışı kazanmayı başardı. Toprak böylece, bu sezon ilk kez birinci yarışı kazanmış oldu. Ve toplamda yedinci zaferini elde etti. Aynı zamanda Magny Course'da kazanma geleneğini de sürdürmüş oldu.

Toprak Razgatlıoğlu'nun kazandığı yarışta podyumun ikinci basamağında Rinaldi, üçüncü basamakta ise Rea vardı.